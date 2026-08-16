¿Quién fue eliminado de MasterChef México 24/7 este domingo 16 de agosto?

Este domingo 16 de agosto se vivió una nueva noche de eliminación en MasterChef México 24/7, donde los participantes tuvieron que poner a prueba sus conocimientos, creatividad y habilidades culinarias para continuar en la competencia.

La presión aumenta conforme se acerca la recta final, por lo que cada platillo se vuelve decisivo para los concursantes que buscan mantenerse dentro del reality de TV Azteca.

¿Quiénes estaban en riesgo de salir de MasterChef México 24/7?

En esta ocasión, los participantes que portaron el Delantal Negro y quedaron en riesgo de abandonar la cocina fueron Ixdit, Antrax, Ramahá, Carmen, Julio y Daniela Parra.

Cada uno tuvo que enfrentarse a un nuevo reto de eliminación, en el que no solo importó el sabor de sus preparaciones, sino también la técnica, presentación, ejecución y capacidad para trabajar bajo presión.

La decisión estuvo en manos del panel de jueces, integrado por Chef Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena, quienes analizaron cuidadosamente los platillos presentados por los concursantes.

Con la competencia cada vez más cerrada, cualquier error podía convertirse en el motivo definitivo para abandonar la cocina más famosa del país.

Durante uno de los retos, Antrax sufrió un accidente en la cocina al cortarse un dedo, situación que generó preocupación entre sus compañeros. A pesar del percance, el participante continuó concentrado en su preparación y en su objetivo de mantenerse dentro de la competencia.

¿Quién fue el participante salvado por el público?

Antrax fue el participante que recibió el apoyo del público y logró ser salvado de la eliminación.

Foto: Facebook MasterChef México

¿Quién salió de MasterChef México 24/7 este 16 de agosto?

El participante eliminado de MasterChef México 24/7 fue Daniela Parra, quien tuvo que despedirse de la competencia tras el reto de eliminación.

Foto: Facebook MasterChef México

Un anuncio importante es que a partir de mañana ya no habrá votaciones por parte del público, por lo que la permanencia de los participantes dependerá únicamente de su desempeño dentro de la competencia.

La competencia entra en su etapa decisiva y cada vez falta menos para descubrir quién se convertirá en el gran ganador de MasterChef México 24/7. Con la recta final cada vez más cerca, los participantes deberán llevar al límite sus habilidades culinarias para conquistar a los chefs y quedarse con el esperado premio de dos millones de pesos.

La salida de uno de los concursantes marca un nuevo paso hacia la gran final, mientras los participantes restantes continúan luchando por demostrar que tienen lo necesario para convertirse en el próximo ganador de MasterChef México 24/7.