Mamá de Gomita llora por la salud de su hija tras cirugía

La salud de Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, volvió a preocupar a sus seguidores después de que su mamá, Elizabeth Campos, rompiera en llanto al hablar de las complicaciones que la influencer continúa enfrentando tras una cirugía intestinal.

En un video compartido en redes sociales, la madre de la exconductora de Sabadazo expresó lo doloroso que ha sido verla con malestares intensos, especialmente después de que a inicios de 2026 Gomita estuvo en riesgo por una complicación relacionada con un bypass gástrico previo.

La situación ocurre mientras Gomita continúa con sus presentaciones en el circo, actividad que, según ha contado, se ha vuelto más pesada debido al cansancio y a las molestias físicas que todavía presenta.

¿Qué le pasó a Gomita tras su cirugía?

A principios de 2026, Gomita fue sometida a una cirugía de emergencia después de presentar una obstrucción intestinal provocada por una hernia de Petersen, complicación que puede aparecer después de un bypass gástrico.

En su momento, la influencer explicó que su vida estuvo en riesgo, aunque después aclaró que la situación no estuvo relacionada con suplementos para bajar de peso, como se había especulado en redes sociales.

Con el paso de los meses, Araceli Ordaz ha mostrado avances en su recuperación, pero también ha reconocido que todavía enfrenta secuelas. Recientemente contó que, al estar con varias funciones de circo, llega a cansarse bastante y que incluso tuvieron que retirarle puntos que quedaron enterrados.

La propia Gomita también pidió que no se culpara a su médico por lo ocurrido, al señalar que someterse al bypass fue una decisión personal.

“No es culpa del doctor”, dijo la influencer al hablar de las complicaciones.

Mamá de Gomita rompe en llanto por su salud

Elizabeth Campos, mamá de Gomita, compartió un video en el que habló conmovida sobre el estado de su hija y el esfuerzo que ha hecho para continuar con sus actividades pese al dolor.

La señora dijo sentirse orgullosa de Araceli por seguir adelante, pero también reconoció que verla sufrir físicamente le ha removido recuerdos del momento más grave que vivieron en el hospital.

“No se podía enderezar del dolor”, expresó Elizabeth Campos.

En su mensaje, la mamá de Gomita aseguró que, como madre, le resulta muy fuerte ver a su hija en esas condiciones y recordar cuando estuvo hospitalizada.

También le dedicó palabras de admiración y la llamó “valiente”, al destacar que ha intentado continuar con sus compromisos pese a los malestares.

Pide empatía para Gomita

La madre de la influencer pidió al público tener más empatía y dejar de lado los comentarios negativos sobre su hija.

De acuerdo con Elizabeth Campos, Gomita ha intentado echarle ganas, aunque todavía hay días en los que se siente mal o en los que algunos alimentos no le caen bien.

El video fue retomado por distintos medios y generó reacciones de apoyo entre usuarios, quienes enviaron mensajes de ánimo tanto a Gomita como a su mamá.

¿Qué respondió Gomita al mensaje de su mamá?

Después de que el video se volvió viral, Gomita reaccionó al mensaje de su madre y le dedicó unas palabras en redes sociales.

La influencer le agradeció por preocuparse por ella y reconoció que ambas conocen de cerca lo difícil que ha sido este proceso de salud.

“Solo tú y yo sabemos cómo estoy”, escribió Gomita.

También expresó tristeza al ver llorar a su mamá y ofreció una disculpa por el daño que, según dijo, le hizo a su cuerpo.

El mensaje fue interpretado por sus seguidores como una muestra de vulnerabilidad, pues la creadora de contenido ha hablado en varias ocasiones de las cirugías y procesos físicos que ha atravesado a lo largo de su vida.