Una semana marcada por enfrentamientos, cambios de alianzas y una nominación cara a cara terminó con una nueva salida de La Casa de los Famosos México 2026.

Luego de quedar en manos del público, Luis Chaparro tuvo que abandonar la competencia, mientras que el resto de los nominados consiguió regresar con sus compañeros.

La eliminación ocurrió después de una semana particularmente complicada para los habitantes, quienes comenzaron a definir con mayor claridad los grupos y alianzas con los que buscarán llegar a la recta final.

¿Quién fue eliminado de La Casa de los Famosos México hoy 30 de agosto?

Luis Chaparro fue eliminado de La Casa de los Famosos México este domingo 30 de agosto.

El habitante no obtuvo los votos suficientes para permanecer dentro de la competencia y se convirtió en la sexta persona eliminada de la cuarta temporada.

Durante la gala, los participantes fueron regresando uno a uno a la casa conforme Galilea Montijo reveló la decisión del público.

El primero en salvarse fue Mariana Ochoa, seguido por Ernesto Laguardia y Karina Torres.

Posteriormente, Gema Garona también recibió la noticia de que continuaba dentro del reality.

¿Quién fue el primer salvado de La Casa de los Famosos México?

El primer habitante que recibió la noticia de que podía regresar con sus compañeros fue Mariana Ochoa

La primera en recibir a la ex cantante de OV7 fue Cynthia Klitbo; sin embargo, la cara de Aldo Rendón se hizo notar a la llegada de Mariana Ochoa, quien no la fue a recibir al igual que el Ese Pérez

El orden de salvación de la noche quedó así:

Mariana Ochoa

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Gema Garona

¿Quiénes llegaron al carrusel?

Los últimos habitantes que permanecieron en riesgo durante la gala fueron:

Gema Garona

Luis Chaparro

Los participantes fueron enviados al carrusel para conocer el resultado definitivo de la votación.

Finalmente, las puertas se abrieron para Gema Garona, mientras que Luis Chaparro tuvo que abandonar la competencia.

¿Quiénes fueron los nominados de esta semana?

La placa original estuvo integrada por seis habitantes:

Mariana Ochoa

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

Gema Garoa

Karina Torres

Brianda Deyanara

Sin embargo, Brianda consiguió el poder de salvación y decidió utilizarlo para retirarse a sí misma de la placa.

Por ello, los cinco habitantes que llegaron oficialmente en riesgo a la gala del domingo fueron Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Luis Chaparro, Gema Garoa y Karina Torres.

Masad mandó directamente a Gema a la placa

Masad Altamimi consiguió convertirse en líder de la semana tras superar la prueba “Acción Profunda”, por lo que además de obtener inmunidad y acceso a la suite recibió un poder que podía modificar directamente el juego.

Como líder, Masad decidió mandar directamente a Gema Garoa a la placa de nominados, una decisión que sorprendió a varios habitantes y evidenció las diferencias que se habían generado dentro de la casa.

Gema llegó así a la nominación sin posibilidad de evitar inicialmente la placa mediante los votos de sus compañeros.

Las “pelotas del destino” cambiaron la nominación

Los habitantes tuvieron que nominar cara a cara, frente a todos sus compañeros, mientras una dinámica conocida como las “pelotas del destino” determinaba cuántos puntos podían repartir.

Las pelotas tenían valores positivos y negativos de -3, -2, -1, 1, 2 y 3 puntos, por lo que algunos participantes incluso tuvieron la posibilidad de restar votos a sus compañeros.

La mecánica provocó que la estrategia preparada previamente por algunos grupos pudiera cambiar en cuestión de segundos.

Al terminar el proceso, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Luis Chaparro, Karina Torres y Brianda Deyanara se sumaron a Gema Garoa en la placa.

Brianda ganó la salvación y decidió salvarse a sí misma

Gema Garoa y Brianda Deyanara consiguieron convertirse en retadoras y se enfrentaron a Masad Altamimi por el poder de salvación.

Los tres participaron en una dinámica denominada “Los dados”, en la que debían lanzar un dado cinco veces y acumular la mayor cantidad posible de puntos.

Brianda consiguió imponerse y obtuvo el poder para retirar a uno de los nominados de la placa.

Aunque tenía la posibilidad de beneficiar a alguno de sus compañeros, la influencer decidió salvarse a sí misma.

“Las oportunidades son para tomarlas”, explicó antes de anunciar su decisión.

De esta manera, la placa definitiva quedó conformada por Mariana, Ernesto, Luis, Gema y Karina.

Mariana y Flor protagonizaron uno de los pleitos más fuertes de la semana

Pero la estrategia no fue lo único que marcó los últimos días.

Mariana Ochoa y Flor Vigna protagonizaron una fuerte discusión después de que la argentina se enterara de algunos comentarios que la cantante había realizado sobre su relación y cercanía con Ese Pérez.

Flor reclamó que se pusiera en duda la autenticidad de sus sentimientos y la conversación escaló hasta convertirse en un enfrentamiento en el que ambas se acusaron de ser falsas y utilizar determinadas actitudes como parte de su estrategia.

El conflicto terminó por evidenciar todavía más la distancia entre ambas participantes y posteriormente Flor se posicionó frente a Mariana durante la gala del domingo.

Ese Pérez y Masad también aumentaron sus diferencias

Otro de los enfrentamientos que marcó la semana fue el de Ese Pérez y Masad Altamimi.

Los habitantes ya habían mostrado diferencias durante los días anteriores, pero la tensión aumentó después de que Ese hablara abiertamente sobre su conflicto con Masad.

Incluso durante la gala del viernes, Ese volvió a cuestionarlo frente a los conductores, mientras que otros habitantes como Cynthia Klitbo también quedaron involucrados en la discusión.

Las diferencias entre ambos se han convertido en uno de los conflictos que dividen actualmente a los habitantes.

Tulum y Malibú comienzan a cerrar filas

A cinco semanas del inicio del reality, las alianzas también comenzaron a ser mucho más evidentes.

Los habitantes de Tulum y Malibú comenzaron a cerrar filas, mientras algunos participantes que durante las primeras semanas habían evitado elegir un grupo comenzaron a tomar postura.

Una de ellas fue Brianda Deyanara.

La creadora de contenido reconoció durante la semana que había decidido acercarse definitivamente a Tulum porque necesitaba sentirse acompañada dentro de la competencia, aunque también expresó temor por la manera en que sus amistades con integrantes de otros grupos podrían afectar su juego.

La nominación terminó por confirmar esta reorganización de fuerzas y dejó claro que las próximas votaciones podrían realizarse cada vez más pensando en bloques.

La semana comenzó con la polémica eliminación de Yanet García

La tensión también estuvo alimentada por lo ocurrido apenas unos días antes.

Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro habían sido enviados al Exilio luego de que el público los eligiera dentro de una dinámica relacionada con los habitantes considerados “muebles” de la temporada.

Sin embargo, en esta ocasión no fue únicamente el público quien tomó la decisión definitiva.

Los propios habitantes tuvieron que votar para decidir cuál de los exiliados debía abandonar la competencia y Yanet García terminó convirtiéndose en la quinta eliminada.

La decisión provocó inconformidad entre algunos seguidores e incluso Yanet cuestionó posteriormente que su salida hubiera quedado finalmente en manos de sus compañeros.

Ese Pérez regresó a la casa y las consecuencias de esa dinámica se mantuvieron durante toda la semana.

Así fueron los posicionamientos de esta noche

Antes de conocer al eliminado, los habitantes que permanecían fuera de la placa tuvieron que colocarse frente al participante que querían ver fuera de la competencia.

Los posicionamientos fueron:

Aldo Rendón → Ernesto Laguardia

Flor Vigna → Mariana Ochoa

Cynthia Klitbo → Luis Chaparro

Masad Altamimi → Ernesto Laguardia

Yahir → Ernesto Laguardia

Memo Schutz → Mariana Ochoa

Brianda Deyanara → Ernesto Laguardia

Ese Pérez → Mariana Ochoa

Ernesto Laguardia fue quien recibió más posicionamientos, con cuatro habitantes frente a él, seguido por Mariana Ochoa, quien recibió tres.

Luis Chaparro recibió un posicionamiento.

Karina Torres y Gema Garoa, en cambio, no recibieron ningún posicionamiento.

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México 2026?

La temporada ha tenido varias dinámicas que han permitido regresos y salidas extraordinarias, por lo que el historial de eliminaciones ha sufrido algunos cambios.

Entre los habitantes que han quedado fuera de la competencia se encuentran Ximena Herrera, Fede Vigevani, Moisés Peñaloza y Yanet García, mientras que Mariana Ochoa fue eliminada durante la primera semana pero posteriormente consiguió regresar gracias al voto del público.

Ahora, Luis Chaparro se suma a las bajas de La Casa de los Famosos México 2026.

Con esta salida, los habitantes restantes deberán reorganizar sus alianzas antes de una nueva prueba del líder y del siguiente proceso de nominación.