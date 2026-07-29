¿Quién es el esposo de Karely Ruiz? Revelan su primera declaración tras robo en su mansión

Karely Ruiz, su esposo Jhon Echeverry y su hija Madisson, vivieron momentos de tensión luego de que la madrugada de este miércoles 29 de julio, encapuchados ingresaron a su mansión para consumar un robo.

Pese a que en un inicio trascendió que se había tratado de un intento de secuestro a la influencer, autoridades de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, aclararon que la principal línea de investigación corresponde a un robo.

Tras el delito del que fue víctima la influencer y su familia, que rápidamente se difundió en medios y redes sociales, usuarios comenzaron a buscar información sobre Jhon Echeverry.

Lo anterior, principalmente, después de que en el comunicado las autoridades dieron a conocer las primeras declaraciones del esposo de Karely Ruiz.

¿Quién es el esposo de Karely Ruiz?

Karely Ruiz, su esposo Jhon Echeverry y su hija Madisson fueron víctimas de robo. Especial

Jhon Echeverry, también conocido como DJ John, es un DJ y productor musical de origen colombiano.

Aunque durante años llevó una carrera alejada de los reflectores, su nombre comenzó a cobrar relevancia cuando Karely confirmó que él era el padre de su hija y, tiempo después, reveló que ambos ya se habían casado.

Como DJ y productor está activo en eventos y presentaciones en distintos países, principalmente en ciudades de Estados Unidos, como Miami y Orlando, además de algunos destinos de Europa.

La historia de amor entre Jhon y Karely se desarrolló con mucha reserva. Durante varios meses evitaron hacer pública su relación, por lo que el romance tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores. Fue hasta finales de 2024 cuando la creadora de contenido decidió compartir que ambos ya estaban casados y presentar oficialmente a Jhon como el padre de su hija.

Desde entonces, la pareja suele mostrar algunos momentos de su vida familiar en redes sociales, aunque continúa cuidando gran parte de su privacidad.

Con el paso del tiempo, Jhon Echeverry aparece con más frecuencia en eventos y entrevistas junto a Karely. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió antes del evento de boxeo Ring Royale, cuando protagonizó un altercado con el conductor Alfredo Adame, un episodio que rápidamente se volvió viral y lo colocó nuevamente en el centro de la conversación.

¿Qué declaró Jhon Echeverry tras robo en la mansión de Karely?

Karely Ruiz, su esposo Jhon Echeverry y su hija Madisson fueron víctimas de robo. Especial

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de San Nicolás, Nuevo León, emitió un comunicado horas después de que dio a conocer el robo en la mansión de Karely Ruiz, la cual se ubica en la exclusiva colonia Los Puentes, Nuevo León.

En el texto las autoridades aclararon que se trató de un robo, cuyo reporte se generó a las 3:35 de la madrugada de este miércoles 29 de julio.

De acuerdo con el reporte, se trató de una irrupción violenta de 7 hombres armados al domicilio del séptimo sector de la colonia antes citada.

Al llegar, según cita el comunicado, elementos policiacos atendieron a una de las personas afectadas, es decir, Jhon Echeverry, quien dio su primera declaración.

Manifiesta que sufrieron un robo de aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, joyería y diversos objetos electrónicos por parte de las personas que ingresaron a su domicilio”, señala el comunicado.

En tanto, el esposo de Karely también declaró que fue agredido en la cabeza por uno de los hombres que ingresaron a su domicilio, el cual directamente lo cuestionó sobre la ubicación del dinero.

Según refirió Echeverry, los asaltantes procedieron a tomar el dinero y los objetos que se llevaron del domicilio, para después retirarse del mismo.

Las autoridades señalaron que, al momento de la irrupción se encontraban en el domicilio el esposo de Karely, quien fue golpeado, así como la influencer y su hija. Sobre ellas, descartaron cualquier agresión o daño físico.

En tanto, informaron que la investigación continúa en coordinación con la Fiscalía General del Estado, a fin de esclarecer lo ocurrido en la mansión de Karely Ruiz.

¿A cuánto asciende la fortuna de Karely Ruiz?

Karely Ruiz, su esposo Jhon Echeverry y su hija Madisson fueron víctimas de robo. Especial

El nombre de Karely es ampliamente reconocido dentro del espectáculo. Su fama comenzó cuando trabajaba como modelo en televisión, pero su popularidad despegó en el momento en que se convirtió en un ícono de contenido para adultos dentro de la plataforma OnlyFans.

La pregunta sobre a cuánto asciende su fortuna es una de las constantes por parte de sus seguidores, ya que se sabe que es una de las figuras más famosas de la llamada ‘plataforma azul’, aunque, cabe aclarar que Karely también se ha desarrollado en otros ámbitos, como el empresarial e incluso con sus participaciones en peleas de box.

En 2025, durante una charla con ‘La Mole’ en YouTube, Karely confesó que sus ingresos mensuales oscilan entre los 175 mil y 290 mil dólares.

Ahí explicó que todo depende de la temporada, las promociones activas y del contenido nuevo que publique en la plataforma.

En promedio, dijo, sus ganancias rondan los 250 mil dólares mensuales, es decir, aproximadamente 3 millones de dólares al año.

Pese a lo anterior, la también modelo ha confesado que no desea permanecer en la ‘plataforma azul’ para siempre y que su plan es más bien enfocarse en sus empresas y comenzar nuevos negocios de belleza, moda y bienes raíces.