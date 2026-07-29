Encuentran bolsas Gucci abandonadas tras robo en casa de Karely Ruiz

La investigación por el asalto a la creadora de contenido Karely Ruiz dio un nuevo giro horas después de que hombres armados irrumpieran en su domicilio en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Mientras las autoridades reconstruían la ruta de escape de los responsables, un hallazgo llamó la atención de los investigadores: al menos tres bolsas de lujo fueron localizadas abandonadas en la vía pública.

Los artículos, de la marca Gucci, fueron encontrados a un costado de una camioneta y, de acuerdo con los primeros reportes, cada uno tendría un valor aproximado de 40 mil pesos. Su localización ahora forma parte de las diligencias para determinar si pertenecen a los objetos sustraídos durante el robo o si guardan alguna relación con la huida de los presuntos responsables.

Comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás sobre el caso Karely Ruiz. Facebook

La madrugada transcurría con aparente normalidad hasta que, a las 3:45 horas, la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás recibió el reporte de un asalto en una vivienda ubicada en el séptimo sector de la colonia Las Puentes.

Cuando los policías llegaron al inmueble encontraron a Karely Ruiz, a su esposo Jhon Echeverry y a su hija. De acuerdo con el informe oficial, los tres se encontraban en el domicilio al momento de la irrupción de siete hombres armados, quienes ingresaron por la fuerza para cometer el robo.

Según la versión proporcionada a los agentes, los delincuentes se apoderaron de aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, además de joyería y diversos equipos electrónicos antes de abandonar el lugar.

Testimonio del esposo de Karely Ruiz

Durante las primeras entrevistas con las autoridades, Jhon Echeverry, DJ y productor musical, relató que uno de los agresores lo golpeó en la cabeza mientras exigía saber dónde se encontraba el dinero.

Tras obtener el efectivo y otros objetos de valor, los responsables escaparon con rumbo desconocido, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en distintos puntos del municipio.

Aunque el episodio generó momentos de tensión, las autoridades confirmaron que Karely Ruiz, su esposo y la menor que también estaba en la vivienda no sufrieron lesiones físicas de consideración.

Las bolsas de lujo, una nueva pieza en la investigación

Con el paso de las horas, elementos de seguridad localizaron tres bolsas Gucci abandonadas en la vía pública, un hallazgo que ahora es analizado por las autoridades ministeriales.

Los artículos fueron encontrados junto a una camioneta y serán sometidos a las diligencias correspondientes para establecer su procedencia y determinar si forman parte de los bienes robados durante el asalto o si fueron desechados por los responsables mientras escapaban.

El descubrimiento representa uno de los primeros indicios materiales surgidos después del robo y podría aportar información sobre la ruta seguida por los presuntos delincuentes.

Mantienen abiertas las investigaciones

La Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás informó que las investigaciones continúan en coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

En un comunicado, la dependencia señaló:

Las autoridades municipales se encuentran en coordinación con la Fiscalía General del Estado para investigar los hechos y lograr esclarecer el citado acto delincuencial”.

Mientras los peritos analizan las evidencias y revisan cámaras de videovigilancia de la zona, la investigación permanece abierta. El hallazgo de las bolsas de lujo añade un nuevo elemento al caso que involucra a Karely Ruiz y su familia, en espera de que las autoridades determinen si estos objetos forman parte del botín sustraído durante el asalto o constituyen una pista clave para ubicar a los responsables.