¿Quién es Joe Baena? El hijo de Arnold Schwarzenegger que presume raíces guatemaltecas

Arnold Schwarzenegger celebra este 30 de julio un año más de vida consolidado como una de las figuras más importantes del cine de acción y del fisicoculturismo. Sin embargo, además de su exitosa carrera en Hollywood, el actor también ha llamado la atención por la historia de Joe Baena, el hijo que tuvo con Mildred Patricia Baena, una mujer de origen guatemalteco.

Aunque su parentesco salió a la luz hace varios años, el joven ha logrado abrirse camino por cuenta propia, convirtiéndose en una figura del fitness y manteniendo vivas sus raíces latinas.

Foto: Instagram joebaena

¿Quién es Joe Baena?

Joe Baena, cuyo nombre completo es Joseph Baena, nació el 2 de octubre de 1997 en Los Ángeles, California. Es hijo del actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger y de Mildred Patricia Baena, una mujer originaria de Guatemala que trabajó durante varios años como empleada doméstica para la familia del actor.

Aunque nació en Estados Unidos, Joe tiene ascendencia guatemalteca por parte de su madre y austriaca por parte de su padre. En distintas ocasiones ha reconocido la importancia que Mildred ha tenido en su vida y en su formación personal.

Foto: Instagram joebaena

¿Cómo salió a la luz su historia?

Durante más de una década, la existencia de Joe permaneció fuera del conocimiento público. Sin embargo, en 2011 se confirmó que era fruto de una relación extramarital entre Arnold Schwarzenegger y Mildred Baena.

La revelación provocó un enorme revuelo mediático y marcó el final del matrimonio de más de 25 años entre Schwarzenegger y Maria Shriver, integrante de la familia Kennedy. El caso ocupó titulares en todo el mundo debido a la relevancia pública de ambos.

De acuerdo con declaraciones que Mildred Baena ofreció años después, fue la propia Maria Shriver quien le preguntó directamente si Joseph era hijo del actor, al notar el notable parecido físico entre ambos.

Foto: Instagram Joe Baena

¿Cómo cambió su vida tras hacerse pública su identidad?

Después de que se conociera su origen, la vida de Joe dio un giro radical. La atención de los medios fue tan intensa que, según diversos reportes, él y su madre se trasladaron temporalmente a Texas para alejarse del acoso de fotógrafos y periodistas.

Además, distintas publicaciones han señalado que su integración con el resto de la familia Schwarzenegger no ha sido sencilla. En 2023, una fuente citada por Page Six aseguró que Joe no mantiene una relación cercana con la mayoría de sus medios hermanos y que su principal vínculo familiar continúa siendo con su padre.

¿Por qué no utiliza el apellido Schwarzenegger?

A pesar de ser hijo del actor, Joe ha decidido conservar el apellido de su madre.

El joven ha explicado que no tiene interés en modificar su identidad para aprovechar la fama de Arnold Schwarzenegger, pues prefiere construir su carrera con su propio nombre.

Tras graduarse en Negocios por la Universidad Pepperdine en 2019, también ha trabajado como agente inmobiliario y actor, además de desarrollar una fuerte presencia en redes sociales.

Foto: Instagram joebaena

¿Cómo sigue los pasos de Arnold Schwarzenegger?

Si hay un aspecto en el que padre e hijo comparten una gran pasión, ese es el fisicoculturismo.

En los últimos años, Joe Baena ha ganado popularidad por su impresionante transformación física, resultado de una estricta rutina de entrenamiento. Sus publicaciones en redes sociales muestran sesiones de ejercicio, poses clásicas del culturismo y entrenamientos inspirados en la época en la que Arnold dominó la disciplina al conquistar siete títulos de Mr. Olympia.

Aunque actualmente participa en competencias amateur y eventos relacionados con el fitness, ha señalado que por ahora no tiene como objetivo competir profesionalmente al máximo nivel.

Incluso, ambos han compartido entrenamientos en el legendario Gold's Gym de Venice Beach, donde Arnold forjó gran parte de su carrera deportiva.

¿Qué ha dicho Arnold Schwarzenegger sobre su hijo?

Con el paso del tiempo, Arnold Schwarzenegger ha manifestado públicamente el cariño que siente por Joe.

En la serie documental Arnold, estrenada por Netflix en 2023, el actor reconoció que cometió un error al mantener la relación extramarital, pero dejó claro que nunca ha querido que su hijo se sienta rechazado.

El exgobernador aseguró que ama a Joe y expresó sentirse orgulloso del hombre en el que se ha convertido, destacando su disciplina y el esfuerzo que ha realizado para construir su propio futuro. Un apellido distinto, pero un legado imposible de ignorar

Aunque Joe Baena ha decidido abrirse camino sin llevar el apellido Schwarzenegger, el parecido físico con su padre y su pasión por el fisicoculturismo han hecho inevitable que el público los compare constantemente.

Sin embargo, más allá de su historia familiar, el joven continúa desarrollando su propia trayectoria en el deporte, la actuación y los negocios, mientras mantiene presentes las raíces guatemaltecas que heredó de su madre y que forman parte de su identidad.