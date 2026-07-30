¿Dónde ver todas las películas de los Minions en streaming?

Los simpáticos personajes amarillos creados por Illumination, están de regreso con una nueva aventura que promete conquistar tanto a niños como a adultos. Tras más de una década de éxitos en la pantalla grande, los Minions regresan con una historia inédita repleta de humor, acción y sorprendentes criaturas.

La nueva entrega, Minions y Monstruos (Minions & Monsters), llegará exclusivamente a los cines de México este miércoles 1 de julio, ofreciendo un capítulo diferente dentro de la popular franquicia.

Foto: Minions & Monstruos Tráiler Oficial

¿De qué trata Minions y Monstruos?

En esta ocasión, la película presenta una versión tan caótica como divertida sobre el ascenso de los Minions en Hollywood. La historia muestra cómo los pequeños ayudantes alcanzan la fama como estrellas de cine, pero terminan perdiéndolo todo después de provocar un desastre al liberar monstruos que ponen en riesgo al mundo.

Ante las consecuencias de sus propios errores, los Minions deberán reunirse una vez más para enfrentar el problema y evitar que el planeta quede sumido en el caos.

Foto: Minions & Monstruos Tráiler Oficial

Con el estreno de Minions y Monstruos, la exitosa franquicia suma una nueva aventura para toda la familia. Mientras llega el momento de verla en la pantalla grande, los seguidores de estos carismáticos personajes pueden disfrutar de las entregas anteriores en distintas plataformas de streaming y revivir las historias que los convirtieron en un fenómeno mundial.

¿En qué plataformas puedes ver las películas de los Minions?

Si quieres ponerte al día antes de acudir al cine, gran parte de la saga de Los Minions y Mi Villano Favorito se encuentra disponible en distintas plataformas de streaming.

Las películas pueden verse a través de HBO Max y Prime Video, mientras que títulos como Minions: Nace un villano también forman parte del catálogo de Netflix, por lo que existen varias opciones para disfrutar de las aventuras de estos populares personajes desde casa.