Video de Emma Coronel sorprende tras solicitud de extradición de "El Chapo" 

La publicación de Emma Coronel, difundida a través de sus historias de Instagram, ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por la situación de su esposo Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien se encuentra preso en Estados Unidos.

El contenido publicado por Emma Coronel en redes sociales contrasta con el contexto mediático que rodea a su esposo, lo que provocó una ola de reacciones entre usuarios que no tardaron en comentar la publicación.

La reacción de Emma Coronel a la petición de "El Chapo"

En dicho video se muestra a Emma Coronel en un gimnasio realizando una rutina enfocada en la parte superior del cuerpo. En el clip se le observa ejecutando dominadas asistidas, dejando ver su disciplina física y su estilo de vida actual.

La actividad de Emma Coronel Aispuro en redes sociales no pasa desapercibida. Su reciente video generó múltiples comentarios por parte de sus seguidores, quienes destacaron tanto su apariencia como su constancia en el ejercicio.

Emma Coronel Instagram: Emma Coronel

Mensajes como “Te amo”, “Reina”, “Guapa” y “Dale con todo” inundaron la publicación, reflejando el apoyo que mantiene una parte de su audiencia, incluso en medio de la controversia.

Este tipo de interacción evidencia cómo Coronel ha logrado mantenerse vigente en el entorno digital, construyendo una comunidad que sigue de cerca cada uno de sus movimientos.

El contexto: la solicitud de extradición rechazada

La reaparición de Emma Coronel ocurre poco después de que se diera a conocer que Joaquín El Chapo Guzmán solicitó ser trasladado a México. Sin embargo, la petición fue rechazada por el juez federal Brian Cogan, quien anteriormente encabezó el juicio del capo en Estados Unidos.

Actualmente, Guzmán cumple una condena de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, considerada una de las más estrictas del mundo.

Hasta el momento, Coronel no ha emitido declaraciones públicas sobre esta situación, manteniendo su postura reservada frente a los asuntos legales de su esposo.

El Chapo Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava

De la polémica judicial a la vida pública

La historia de Emma Coronel Aispuro ha estado marcada por la controversia. Su relación con Guzmán comenzó cuando era muy joven, tras conocerse en un evento en Durango. Años más tarde, contrajeron matrimonio y formaron una familia con sus hijas gemelas.

Su vida dio un giro en 2021, cuando fue detenida en Estados Unidos bajo cargos relacionados con el narcotráfico. Tras declararse culpable, recibió una sentencia que cumplió en poco más de dos años, recuperando su libertad en septiembre de 2023 bajo condiciones específicas.

Desde su salida de prisión, Emma Coronel ha apostado por reconstruir su imagen pública. Su presencia en redes sociales, así como su participación en eventos y proyectos vinculados al modelaje, reflejan un intento por redefinir su identidad lejos del pasado judicial.

El video reciente es una muestra de esta estrategia con contenido aspiracional, enfocado en estilo de vida, ejercicio y que que busca conectar con nuevas audiencias.

Emma Coronel Aispuro. Facebook

Aun así, su figura continúa generando opiniones divididas. Mientras algunos la ven como alguien que intenta rehacer su vida, otros consideran que su exposición mediática sigue ligada a una historia marcada por el crimen organizado.

Una figura que sigue generando debate

La aparición de Emma Coronel Aispuro en redes, justo en medio de noticias relacionadas con Joaquín El Chapo Guzmán, confirma que su nombre sigue siendo relevante en la conversación pública.

Entre rutinas de gimnasio, publicaciones de moda y el constante interés mediático, Emma Coronel continúa posicionándose como una figura difícil de ignorar.

Emma Coronel, esposa de "El Chapo". Instagram

Su historia, que mezcla espectáculo, polémica y transformación personal, sigue evolucionando en tiempo real, manteniendo la atención tanto de seguidores como de críticos.

AAAT*