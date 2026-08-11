¿Ya se casaron? Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo publican exclusiva foto que emociona a fans

Una fotografía en los perfiles de Instagram de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo desata especulaciones sobre si la pareja ya se casó.

La imagen en cuestión muestra dos manos, una sobre la otra, mientras que cada una, en el dedo anular, lleva puesto un anillo, aparentemente de bodas.

La foto se publicó en las cuentas de ambos famosos con un texto simple que desató aún más los rumores de una posible boda que se concretó en secreto.

CG”, se lee en el texto junto a la fotografía, con un corazón rojo en medio de ambas iniciales.

¿Ya fue la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo publican exclusiva foto. Especial

Por ahora no existe una confirmación oficial sobre la realización de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, pero la imagen en cuestión confirmaría que ya se llevó a cabo la celebración.

Cabe recordar que, desde inicios de agosto, las miradas estuvieron puestas en Portugal debido a la supuesta realización de la boda del futbolista y su novia, sin embargo, la pareja nunca dio a conocer un día en específico para la celebración, guardando así en secreto todo detalle sobre ello.

Los rumores sobre la fecha del esperado enlace, desde ahí, han estado a la orden del día. De hecho, en redes sociales hubo un gran eco de una supuesta invitación que aseguraba que la boda entre el portugués y la española sería el 1 de agosto.

Medios retomaron que un presentador de televisión afirmaba que la ceremonia se celebraría en la finca Quinta da Regaleira en Sintra, Portugal, aunque nada de ello se confirmó.

Una semana después, nuevamente las versiones sobre la inminente celebración inundaron los medios y algunos aseguraron que la pareja se habría dado el ‘sí’ el pasado 8 de agosto en Madeira, Portugal, la ciudad natal de Cristiano, pero una vez más, todo se quedó en rumores.

Ahora, con la fotografía publicada en sus cuentas, las especulaciones crecieron y la imagen confirmaría que ya se llevó a cabo la celebración, aunque por ahora se desconocen todos los detalles.

Reacciones por la fotografía de Georgina y Cristiano

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo publican exclusiva foto. Especial

Por supuesto que la fotografía publicada no está pasando desapercibida por los seguidores de ambos famosos.

La publicación se ha llenado rápidamente de mensajes de usuarios celebrando su amor. Entre los comentarios se lee:

Siempre juntos.

Finalmente.

Me encanta que hayan mantenido en secreto la fecha y el lugar. Sin prensa, solo ellos junto a sus familiares y amigos. ¡Felicidades y que reine el amor!

Sé feliz en todo, te lo mereces. Eres una buena persona.

Qué bonito. Enhorabuena.

¿Cuándo se comprometió la pareja?

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo publican exclusiva foto. Especial

Después de varios años de relación y de haber formado una familia juntos, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo dieron un importante paso en su historia de amor al comprometerse en agosto de 2025. Aunque la pareja mantuvo durante mucho tiempo los detalles de su relación en privado, fue Georgina quien confirmó públicamente la noticia el 11 de agosto de 2025, a través de sus redes sociales.

La modelo compartió una fotografía en la que presumió por primera vez el espectacular anillo de compromiso que recibió de Cristiano. Junto a la imagen escribió: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, una frase que rápidamente se volvió viral y provocó una ola de felicitaciones de sus seguidores y amigos.

La propuesta, sin embargo, habría sido mucho más espontánea de lo que muchos podrían imaginar. Cristiano contó posteriormente que no tenía planeado pedirle matrimonio esa noche. El momento ocurrió alrededor de la una de la madrugada, cuando sus hijas estaban en casa. Un amigo del futbolista tenía el anillo y se lo entregó para que pudiera dárselo a Georgina.

De acuerdo con el relato del propio Cristiano, sus hijas tuvieron un papel especial en ese momento. Cuando él estaba a punto de entregarle el anillo a Georgina, las pequeñas aparecieron y prácticamente lo animaron a hacerle la propuesta. El futbolista decidió entonces aprovechar el momento y preguntarle si quería casarse con él. Incluso reconoció que no se arrodilló, ya que todo ocurrió de manera espontánea y no había preparado una propuesta tradicional.

El compromiso llegó después de casi una década de relación. Cristiano y Georgina se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda Gucci en Madrid. Desde entonces, su relación fue creciendo hasta convertirse en una de las parejas más conocidas del mundo del deporte y el entretenimiento.

A lo largo de estos años, ambos han formado una familia y han compartido buena parte de su vida con sus hijos. Por eso, cuando finalmente anunciaron su compromiso, la noticia fue recibida como el siguiente gran paso en una relación que había comenzado varios años atrás.

El anillo también se convirtió en uno de los grandes protagonistas del anuncio. La enorme piedra de diamantes llamó inmediatamente la atención y generó numerosas especulaciones sobre su posible valor. Sin embargo, más allá del precio de la joya, lo que Georgina dejó claro con su mensaje es que estaba lista para dar el siguiente paso junto al futbolista.

Un detalle importante de esta historia que vale la pena retomar es que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron en agosto de 2025 y, justamente hoy 11 de agosto de 2026, trascendió que contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Portugal.