¿Quién es Ashlyn Castro? La influencer que conquistó el corazón de Jude Bellingham, la estrella de la Selección de Inglaterra. En el Mundial 2026, los ojos del mundo están puestos en el mediocampista; pero también en descifrar la identidad de la deslumbrante mujer que acompaña al astro.

Jude Bellingham es una de las máximas figuras del balompié mundial, por lo que el interés por la estrella del Real Madrid también se ha llevado al entorno de su vida amorosa. En esta, hay un nombre que ya conquistó su corazón: Ashlyn Castro.

Ella es una creadora de contenido e influencer de origen estadounidense; su presencia en las gradas apoyando con fervor al futbolista ha desatado una auténtica ola de búsquedas en plataformas digitales.

Todos quieren saber quién es esta carismática joven que parece haber enamorado a uno de los solteros más codiciados del deporte.

Ashlyn Castro, novia de Jude Bellingham Instagram @ashlyncastro

¿Quién es Ashlyn Castro, la novia de Jude Bellingham?

Ashlyn Castro nació el 17 de diciembre de 1997 en California, creciendo bajo la influencia cultural de la cosmopolita ciudad de Los Ángeles. Con 28 años cumplidos, la influencer le lleva una diferencia de edad de casi seis años a Jude Bellingham, .

Esta sutil brecha no ha sido el más mínimo impedimento para la consolidación de su romance; al contrario, diversos allegados a la pareja apuntan a que la madurez de la estadounidense ha sido un factor clave para brindar estabilidad emocional al jugador en medio de la vorágine mediática que experimenta a diario.

A pesar de su inmensa exposición actual en las redes sociales, Ashlyn se caracteriza por ser una persona sumamente celosa de su intimidad familiar. A lo largo de los años, ha manejado una estricta política de privacidad con respecto a sus padres, hermanos y parejas.

Mucho antes de ser fotografiada en los estadios europeos, ya había edificado una comunidad digital como influencer, que hoy en día supera los 700 mil seguidores en Instagram, complementada por una arrolladora presencia en TikTok que roza los 300 mil suscriptores.

Su feed funciona como un portafolio vivo de sus rutinas de bienestar físico y crónicas de sus constantes viajes por las capitales más glamorosas del mundo. Su naturalidad y magnetismo frente a la cámara la convirtieron rápidamente en una de las creadoras más cotizadas por las marcas orientadas al público joven y sofisticado, incluyendo Kylie Cosmetics.

Ashly Castro también ha sido ligada a nombres famosos del entretenimiento y el deporte, como el actor Michael B. Jordan y los jugadores de la NBA Lamelo Ball y Terance Mann. Sin embargo, ninguna de estas supuestas relaciones fue confirmada por ninguno de los mencionados o la propia Castro.

Ashlyn Castro, novia de Jude Bellingham Instagram @ashlyncastro

El romance entre Ashlyn Castro y Jude Bellingham

Los primeros chispazos de romance entre Ashlyn Castro y Jude Bellingham comenzaron a manifestarse a lo largo del año 2024. La pareja solía intercambiar sutiles demostraciones de interés mediante "me gusta" recíprocos en sus publicaciones de Instagram.

En julio de 2024, justo después de que concluyera la Eurocopa, Jude Bellingham decidió tomarse unas merecidas vacaciones de verano en la ciudad de Los Ángeles. Fue en la urbe californiana donde, gracias a la mediación de amigos en común que forman parte del círculo del deporte y el entretenimiento estadounidense, pudieron tener sus primeras citas en persona.

A pesar de que durante casi dos años se esforzaron al máximo por mantener un perfil extremadamente bajo, los paparazzi comenzaron a retratar a la influencer en los partidos del futbolista, donde se les veía juntos al terminar el encuentro.

Durante la Copa del Mundo de 2026, se vio a Ashlyn felicitando a Bellingham al terminar el encuentro de Inglaterra contra Croacia. Miles de aficionados y medios capturaron el romántico momento de un noviazgo que ya era un secreto a voces.

Lejos de ser una presencia ajena, la modelo estadounidense ha sido captada de forma recurrente compartiendo los palcos de honor familiares de los estadios europeos junto a sus suegros, Denise y Mark Bellingham.

Ashlyn Castro, novia de Jude Bellingham Instagram @ashlyncastro

¿A qué se dedica Ashlyn Castro?

Ashlyn Castro es influencer de redes sociales; este trabajo la ha llevado a explorar diversos proyectos comerciales. Por ejemplo, es una de las colaboradoras habituales de la reconocida casa de cosméticos premium Clarins, además de haber protagonizado diversas campañas publicitarias de ropa urbana para la popular firma PrettyLittleThing.

Por otra parte, su portafolio incluye una destacada participación en el epicentro de la cultura pop musical estadounidense. En el año 2021, la modelo formó parte del elenco del videoclip oficial del éxito global "Popstar" de DJ Khaled.

Con el objetivo de empoderar a nuevos talentos y tener un control directo sobre la gestión de la industria textil, fundó su propia agencia de representación de talentos bajo el nombre de The Four Models.