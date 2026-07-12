Cortometraje mexicano "La Barbarie" gana premio en España

El cortometraje mexicano “La Barbarie”, escrito y dirigido por Marco Cano, fue galardonado con el premio a Mejor Cortometraje Hispanoamericano en los Premios Fugaz.

El reconocimiento distingue al mejor cortometraje iberoamericano dentro de la selección oficial de los Premios Fugaz, considerados el principal referente del cortometraje en España.

Beneficiario de FOCINE Producción 2023 del Instituto Mexicano de Cinematografía, “La Barbarie” forma parte de una nueva generación de obras mexicanas que exploran problemáticas sociales desde una perspectiva humana y profundamente contemporánea.

La película sigue a una familia haitiana que emprende una travesía migratoria a través de la selva del Darién, una de las rutas más peligrosas del mundo, en busca de una nueva oportunidad de vida.

La historia aborda temas como el desplazamiento forzado, la dignidad humana y las consecuencias de las políticas migratorias contemporáneas.

Participación de migrantes

Como parte de su proceso creativo, el proyecto contó con la participación de migrantes reales y acompañamiento psicológico especializado durante el rodaje.

El elenco estuvo integrado en gran medida por migrantes y refugiados reales, varios de ellos sobrevivientes de la travesía por la selva del Darién.

Con el fin de garantizar un entorno de trabajo seguro y respetuoso, la producción contó con acompañamiento psicológico durante todo el proceso de filmación.

El rodaje se desarrolló durante una semana en condiciones complejas, incluyendo locaciones selváticas de difícil acceso, condiciones climáticas adversas y escenas con un amplio número de participantes, entre ellos niñas, niños y un bebé.

Palabras del director Marco Cano

“Recibir este reconocimiento en España es un honor para todo el equipo que hizo posible la película. Más allá del premio, esperamos que contribuya a mantener viva la conversación sobre las personas que se ven obligadas a abandonar su hogar en busca de seguridad, oportunidades o simplemente para sobrevivir”, señaló Marco Cano, director del cortometraje, tras recibir el galardón.

Asimismo, agregó que "La Barbarie" denuncia la deshumanización, cuestiona el costo de la migración forzada e invita a reflexionar sobre la condición humana y las complejas realidades de este fenómeno.

El cortometraje mexicano de ficción de 19 minutos está inspirado en testimonios y experiencias reales, la obra retrata los riesgos y desafíos que enfrentan miles de personas migrantes en una de las rutas más peligrosas del continente.

La producción fue filmada en Tapachula, Chiapas, una de las principales puertas de entrada para las personas migrantes que atraviesan México.