"Quiero ser bicampeón": Messi hace épico festejo tras victoria de Argentina

El Seleccionado de Argentina vivió un partido de alta tensión en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a una Suiza compacta y peligrosa.

La Albiceleste dominó la posesión y generó ocasiones, pero la solidez defensiva helvética y un gol de Dan Ndoye obligaron al equipo de Scaloni a sufrir hasta el tiempo extra.

Sin embargo, en el minuto 112 del suplementario, Julián Álvarez se convirtió en el gran héroe. Con un remate espectacular desde fuera del área, el delantero puso el 2-1 que desató la locura argentina.

Lionel Messi celebró el pase de Argentina a semifinales del Mundial REUTERS

Messi tuvo un gran festejo tras la victoria argentina

El pitazo final desató una explosión de emoción en el campo. Los jugadores argentinos, muchos sin camiseta, se abrazaron en un gran grupo cerca del arco, saltando y gritando de alegría.

Lionel Messi, visiblemente emocionado, se unió al centro de la celebración, levantando los brazos y compartiendo el momento con sus compañeros.

En las imágenes captadas, Messi aparece eufórico, brincando y cantando en un grito de desahogo, junto a otros futbolistas a su alrededor como Rodrigo De Paul, mientras corean “Quiero ser bicampeón”, una canción que se ha vuelto el talismán de la Albiceleste.

El festejo continuó con el equipo reunido haciendo lo mismo, ahora frente a la hinchada argentina, saltando al unísono mientras ondeaban camisetas y toallas.

Messi, con su brazalete de capitán, se veía rejuvenecido y feliz, compartiendo abrazos y mirando al cielo en un momento icónico que los hinchas ya comparan con las grandes gestas argentinas.

Argentina vs Inglaterra, al igual que en México 86

La Albiceleste se medirá ahora ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, un cruce que evoca inmediatamente el histórico duelo de Cuartos de Final en México 1986.

Aquella vez, Diego Maradona brilló con la “Mano de Dios” y el Gol del Siglo para eliminar a los ingleses en un partido cargado de emoción y rivalidad.

Messi y los jugadores de Argentina celebrando el pase de Argentina REUTERS

El paralelo es inevitable: otra vez Argentina, con su estrella máxima (ahora Messi) y un equipo sólido, enfrenta a un Inglaterra poderosa y con aspiraciones de título.

Messi, a sus 39 años, buscará guiar a Argentina hacia una nueva final, replicando la mística de Maradona.