"Ella quería ser la más perra": Así fue trabajar con Charli XCX en la película 'Erupcja'

La cantante Charli XCX y el director Pete Ohs se conocieron a las tres de la mañana en el Bar Clandestino, ubicado en el Lower East Side de Nueva York. En ese encuentro, presentados por su amigo mutuo, el actor y productor Jeremy O. Harris, hablaron de la idea de hacer una película con la que la cantante pudiera explorar el mundo del cine.

La semilla que se plantó hace dos años hoy es una realidad gracias a Erupcja, cinta que se estrena en México y en la que veremos a la cantante como una auténtica perra.

Cuando la conocí fue antes de que saliera brat. Fue en los días previos al lanzamiento del video musical de 360, en mayo de 2024. Así que, aunque ya era música, intérprete y una estrella de pop internacional, aún no había alcanzado ese nuevo nivel en el que estaba a punto de entrar: el cine. Ella ya sabía que estaba interesada en el séptimo arte y en la actuación; de hecho, es una cinéfila, ve muchísimas películas, tiene gran gusto y opiniones muy firmes sobre el tema”, contó en entrevista con Excélsior el director Pete Ohs.

El realizador que hizo posible el debut en cine de la intérprete de I Love It, a quien invitó a filmar Erupcja en Varsovia, Polonia, compartió que ella se tomó muy en serio el deseo de hacer cine.

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“Se lo tomó muy en serio y vi que esto le apasionaba mucho. Como sabemos, a veces cuando un músico o cantante actúa, no siempre funciona bien, y creo que a veces pasa porque lo hacen por una razón estratégica para su carrera. Lo que yo experimenté con Charli es que es una artista muy humana y está explorando su arte a través de diferentes medios.

“Nunca es un movimiento fríamente estratégico, siempre es una elección muy personal. Así hace su música, así elige el arte de sus álbumes y creo que así está eligiendo su carrera cinematográfica”, apuntó el realizador originario de Ohio, Estados Unidos.

En Erupcja, cinta que se estrena este fin de semana en un circuito cultural que incluye la Cineteca Nacional y el Cine Tonalá, Charli XCX interpreta a Bethany, una chica inglesa que viaja junto a su novio Rob (Will Madden) a Varsovia para pasar unos días en esa ciudad que ella ama. Poco a poco se va descubriendo que Bethany, quien ha viajado en varias ocasiones a esa ciudad europea, tiene un lazo muy especial con una florista llamada Nel (Lena Góra), a quien está ligada. Su relación tiene una peculiar conexión con los volcanes, pues cada que se ven, ocurre una erupción en el mundo.

Una de las primeras cosas que le pregunté a Charli sobre el personaje que iba a interpretar, porque lo hago de forma muy colaborativa, conversando con los actores, fue: ‘¿Crees que el personaje debería ser como Charli XCX o algo diferente?’. Ella respondió de inmediato con una opinión muy firme: pensaba que debía ser distinta a ella, que su personaje debía ser tímido, pero que al mismo tiempo siempre diera la impresión de ser una ‘perra’, porque eso es lo que la gente le ha dicho a ella que proyecta.

“Así que partimos de ahí: vamos a crear un personaje que no tenga esa gran presencia escénica que ella maneja normalmente, intentemos algo más pequeño y diferente”, detalló Pete Ohs en entrevista vía Zoom desde Berlín.

“Empezamos la película rodando las primeras escenas sin tener todo decidido. Se trataba de avanzar hacia lo desconocido. Conocemos a Bethany y a Rob juntos al inicio de la película y después nos dimos cuenta de que no parecía que ella estuviera tan interesada en él, y eso nos informó la historia que estábamos contando. Para nosotros se trata de mantenerse presentes, activos y honestos con la experiencia del personaje, listos para que sea algo distinto a lo esperado”, complementó el director que se ha caracterizado por rodar de manera independiente.

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La idea de rodar Erupcja en Varsovia y mezclar la historia con las erupciones de los volcanes —que es un guiño a la erupción apasionada que se da cada vez que se ven Bethany y Nel— tiene que ver con experiencias propias del director.

“Me había mudado a Varsovia y vivía ahí en ese momento por razones románticas, no por cuestiones de cine. Mientras viví ahí me sentí muy inspirado, pero también muy desafiado por la nueva locación: vivía en un país donde no hablaba el idioma. Poco después de tomar esa decisión, conocí a Charli XCX, por pura coincidencia, y empezamos a hablar de la idea de hacer una película juntos. Le pregunté si quería venir a Varsovia y me dijo que sí. La misma semana que conocí a Charli, me topé con un extraño que, cuando mencioné que vivía en Varsovia, me contó que se había quedado varado allí durante un mes por la erupción del volcán en Islandia en 2010. Lo cual también fue otra coincidencia, porque yo había estado viviendo en Islandia en 2010”, relató Ohs.

“Todas estas piezas llegaron casi al mismo tiempo. Me encanta eso, estar en una especie de conversación con el universo y preguntarle: ‘¿Qué película quieres ver?’ y que estas sean las ideas, las personas y los colaboradores que me está dando en ese momento. Se sentía intuitivamente interesante interactuar con eso. Con esos pequeños fragmentos empezamos a avanzar y a descifrar lo que la película podría ser”, agregó Ohs.

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Respecto a cómo fue filmar en Varsovia, el cineasta expresó que siempre quiso ser respetuoso y mostrar su propia perspectiva de la capital polaca.

“Muchas de las cosas que muestro en la película son personales. Es mi Varsovia: el parque que amo, los barrios donde vivía y pasaba el tiempo. Además, hago películas de una forma muy poco tradicional, pues el equipo es muy pequeño, lo que significa que, sin importar dónde filme, la experiencia es relativamente la misma. Yo no hablo polaco, así que tuve que apoyarme en un grupo pequeño de tres o cuatro miembros del equipo técnico polaco que eran amigos de Lena y míos. Los necesité para navegar por la ciudad. Era consciente de que estaba retratando un lugar que no entendía por completo, presentándolo como un extranjero, pero quería ser lo más respetuoso posible con una ciudad que realmente amo y mostrarla bajo una buena luz”, remató Ohs.