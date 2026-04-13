¿Dónde ver La Mansión VIP, el nuevo reality de los famosos?

La Mansión VIP es un nuevo reality show de famosos, impulsado directamente por el creador de contenido HotSpanish. Se estrenó el pasado 12 de abril y promete convertirse en un fenómeno digital principalmente por su apuesta de llevar la convivencia extrema a un nivel más crudo, directo y sin filtros que otros programas del mismo estilo.

El programa reúne a influencers y figuras conocidas —muchos de ellos polémicos— en un espacio aislado, donde convivirán 30 días, bajo vigilancia constante durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, compitiendo por un premio económico significativo: 2 millones de pesos.

Como en otros reality shows, los participantes que ingresaron deben realizar una serie de actividades a lo largo de las semanas.

¿Dónde ver La Mansión VIP?

La Mansión Vip, nuevo reality. Especial

El reality La Mansión VIP es un proyecto que no proviene de una televisora tradicional, sino que está impulsado directamente por el creador de contenido HotSpanish, quien no solo es el rostro del proyecto, sino también el responsable de concebir, organizar y lanzar este formato como una apuesta propia dentro del entretenimiento digital.

Para ver el reality show no es necesario contar con una suscripción a ninguna plataforma de streaming, ya que La Mansión VIP se emite mediante el canal de YouTube de HotSpanish Vlogs, completamente gratis.

De acuerdo con el creador de contenido, además del premio que se llevará el ganador del reality, habrá la posibilidad de que los espectadores obtengan también beneficios económicos.

HotSpanish anunció que rifará 100 mil pesos repartidos en 20 premios de 5 mil pesos cada uno para los espectadores.

Para ello, los usuarios deben suscribirse al canal de HotSpanish y activar las notificaciones; seguir a La Mansión VIP en TikTok, Facebook e Instagram; y unirse al grupo de WhatsApp.

Participantes en el reality de HotSpanish

Los participantes que entraron a La Mansión deberán ganarse al público, puesto que, como en otros reality shows, serán los espectadores quienes determinen su permanencia dentro de la competencia.

La primera participante en integrarse fue Eli Esparza. Posteriormente, se anunció la participación de Sol León, influencer y empresaria. También se sumó al elenco, Niurka Marcos, quien tiene experiencia en los realities. El resto de los participantes son: Carlos Alberto, Queen Buenrostro, Alfredo Adame, Katy Cardona, Naim Darrechi y Aldo Arturo.

En tanto, HotSpanish sorprendió al anunciar a seis participantes más en vivo: Suavecito, Jessica Sodi, Agustín Fernández, El Mazaclán, Rocío Sánchez, Bruno Espino, prometido de Niurka y Aída Merlano.

Competencias y actividades

El influencer dio a conocer que las diferentes actividades que hay a lo largo de la semana, mediante las cuales –los dos equipos definidos de forma aleatoria- pueden obtener beneficios como una buena comida o el cuarto VIP.

Las actividades del reality show por día son las siguientes:

Lunes: Competencia por la comida de la semana. Los ganadores comen bien; los perdedores sobreviven.

Martes: Compiten por el cuarto VIP; los perdedores van a la cárcel.

Miércoles: Competencia por dos poderes de la semana. Con uno deciden quién está en riesgo y con el otro quién cambia de cuarto.

Jueves: Robo del cuarto VIP. En esta dinámica, además, los espectadores deciden a quién invitan a la habitación.

Viernes: Reto de puntos; en este, la persona con el poder decide quién entra en riesgo. Además, se realiza una fiesta.

Sábado: Nominaciones cara a cara.

Domingo: Expulsión.

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