Leonardo de Lozanne comparte detalles de la nueva gira de Fobia

El regreso de Fobia ya es una realidad y ha despertado la emoción de toda una generación. Ahora, su vocalista, Leonardo de Lozanne, ha revelado nuevos detalles sobre la esperada gira que marcará este reencuentro con los escenarios, dejando claro que se trata de una oportunidad única para los fans.

Leonardo de Lozanne revela detalles de la gira con Fobia

Durante una reciente aparición en una alfombra roja, Leonardo de Lozanne confesó que la reunión de la banda no era algo que tuvieran contemplado. Después de años enfocados en proyectos individuales, los integrantes se encontraban en momentos distintos de sus carreras.

No pensábamos ya reunirnos”, admitió el cantante, quien explicó que este regreso surgió casi de manera inesperada, pero con la intención de aprovechar el momento.

El cantante advierte que podría ser una oportunidad única. IG fobiamx

Incluso, dejó entrever que esta etapa podría ser breve, lo que aumenta la expectativa en torno a los conciertos.

Si nunca han visto a Fobia, es ahora o nunca”, lanzó, generando aún más emoción entre sus seguidores.

¿Cuándo son los conciertos de la gira de Fobia?

La banda ya tiene programadas tres presentaciones en México, que prometen convertirse en eventos imperdibles. El recorrido arrancará el 21 de mayo en Guadalajara, continuará el 23 de mayo en Monterrey y culminará el 24 de octubre en el icónico Palacio de los Deportes.

La gira incluye fechas en Guadalajara, Monterrey y CDMX. IG fobiamx

Este calendario, que incluye varios meses de diferencia entre las primeras fechas y el cierre en la capital, ha generado especulación sobre la posibilidad de que se sumen más ciudades en el futuro.

Los boletos ya se encuentran disponibles, y la respuesta del público ha sido inmediata, reflejando el impacto que la banda sigue teniendo en la escena musical.

La gira de Fobia tendrá un cambio

El regreso de Fobia tomó fuerza tras su participación en el Vive Latino, donde sorprendieron al público con una presentación llena de nostalgia y energía. Temas como Veneno vil encendieron a los asistentes, confirmando que su música sigue vigente.

Su regreso fue confirmado tras su presentación en Vive Latino. IG fobiamx

Ese momento marcó el inicio de esta nueva etapa, en la que la banda busca reconectar con su audiencia y celebrar su legado. Aunque el espíritu de Fobia permanece intacto, esta nueva etapa llega con cambios. La agrupación ahora cuenta con la incorporación de Elohim Corona en la batería, quien se suma tras la salida de Jay de la Cueva.

Junto a Leonardo de Lozanne, Paco Huidobro, Iñaki Vázquez y Chá!, el nuevo integrante aporta frescura a una banda que, desde su formación en 1987, ha sido clave en la evolución del rock alternativo mexicano.

¿Es la última gira de Fobia?

Las palabras de Leonardo de Lozanne han dejado abierta la incógnita: ¿este regreso será temporal o marcará el inicio de una nueva etapa para la banda?

Fans esperan más fechas ante la alta demanda. IG fobiamx

Por ahora, lo único seguro es que estos conciertos representan una oportunidad irrepetible para verlos en vivo. Con una carrera que ha atravesado décadas y una base de fans fiel, Fobia está lista para demostrar por qué sigue siendo un referente del rock mexicano.