Kylie Minogue y su documental en Netflix: las revelaciones que hizo la cantante

Después de más de cuatro décadas bajo los reflectores, éxitos globales que van desde “I Should Be So Lucky” hasta “Padam Padam” y más de 80 millones de discos vendidos, el ícono pop australiano Kylie Minogue está contando su historia en un nuevo documental para Netflix.

La serie de tres partes, estrenada globalmente en Netflix el 20 de mayo, sigue el ascenso de Minogue desde actriz de telenovelas australianas hasta convertirse en uno de los íconos pop más duraderos del mundo.

¿Qué veremos en el documental de Kylie Minogue?

El documental ofrece un vistazo a los momentos emocionales en los que Minogue revela públicamente por primera vez que enfrentó un segundo diagnóstico de cáncer, una confesión que los medios australianos calificaron como una “revelación impactante”.

Dirigida por el cineasta ganador del Emmy Michael Harte, la producción combina imágenes de archivo nunca antes vistas, videos caseros privados y entrevistas sinceras con familiares, amigos y colaboradores de larga trayectoria.

Netflix/dpa

“Kylie Minogue nunca ha dejado de reinventarse”, dijo Netflix sobre el proyecto, que explora su influencia en la música pop y su longevidad en una industria conocida por la fama pasajera.

Entre quienes aparecen en el documental están la hermana menor de Minogue, Dannii Minogue, su expareja y también actor Jason Donovan, y el aclamado músico australiano Nick Cave.

La película revisita la inesperada colaboración de 1995 entre Cave y Minogue en la inquietante balada Where the Wild Roses Grow, una canción que se convirtió en un éxito internacional a pesar de sus estilos musicales contrastantes.

kylie minogue

“Kylie es una fuerza”, dice Cave en el documental.

La serie también se centra en las luchas personales detrás de la imagen pública de Minogue.

Kylie Minogue revela tuvo cáncer por segunda ocasión

La artista de 57 años habla con franqueza sobre su segundo diagnóstico de cáncer en 2021, del cual ya se ha recuperado, y explica cómo esa experiencia inspiró la profundamente personal canción Story.

Minogue reveló por primera vez que tenía cáncer de mama en 2005, lo que la obligó a posponer una gira mundial.

kylie minogue

El anuncio provocó un enorme apoyo público y llevó a un fuerte aumento en las pruebas de detección de cáncer de mama en Australia, un fenómeno ampliamente conocido como el “efecto Kylie”.

Pero, a diferencia de lo ocurrido en 2005, Minogue dice que decidió no hacer público su segundo diagnóstico mientras recibía tratamiento.

En varios momentos del documental, se muestra visiblemente emocionada al hablar sobre esa experiencia.

De estrella de telenovelas a ícono pop

El documental también recuerda las críticas que Kylie Minogue enfrentó al inicio de su carrera musical, cuando algunos la consideraban una artista pop superficial y con poca credibilidad artística.

Kylie Minogue y Dannii Minogue James Manning/PA Wire/dpa

El escrutinio aumentó después de su papel revelación como Charlene Robinson en la exitosa telenovela australiana Neighbours a finales de los años 80.

La química en pantalla con Donovan se tradujo en éxito musical cuando ambos grabaron el exitoso dueto Especially For You en 1988.

Hoy en día, Minogue es ampliamente considerada una de las artistas más exitosas de Australia y una figura definitoria del pop global.

Kylie Minogue

“La vida tiene sentido para mí sobre el escenario”, dice en la serie, reflexionando sobre su pasión de toda la vida por actuar.

Más allá de la fama y el glamour, “Kylie” presenta un retrato íntimo de una artista que ha enfrentado críticas públicas, desamor, enfermedad y dudas sobre sí misma mientras permanecía firmemente bajo la mirada pública.

Una de las secciones más conmovedoras del documental se centra en la relación de Minogue con el fallecido Michael Hutchence, vocalista de la banda de rock australiana INXS, quien murió en 1997.

Luchando por contener las lágrimas, Kylie Minogue describe a Hutchence como un gran amor y admite que quizá todavía sigue buscando a alguien como él, aunque nunca volvió a encontrar esa misma conexión.

Con información de DPA.