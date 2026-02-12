¡Se quedaron cortos! Poncho de Nigris revela cuánto DINERO exige para que su mamá entre a LCDLF

La próxima temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLF) todavía no estrena y ya está envuelta en polémica. Esta vez, el escándalo lo protagoniza Poncho de Nigris, quien reveló que su mamá, Doña Leticia Guajardo, mejor conocida como Doña Alegría, fue invitada a formar parte del reality show, pero rechazó la oferta por no llegar a un acuerdo económico con la producción.

El ex integrante del popularTeam Infierno no se guardó nada y ventiló ante la prensa la cifra que, según él, le ofrecieron a su madre: 100 mil pesos semanales. Sin embargo, consideró que el monto está muy por debajo de lo que ella merece y lanzó una contraoferta que dejó a todos con la boca abierta.

"Vale mucho más": Poncho rechaza 100 mil pesos por semana

Durante un encuentro con medios de comunicación, Poncho de Nigris aseguró que la televisora buscó a su mamá para integrarse a la nueva temporada del reality, pero que la cifra ofrecida no fue suficiente.

La quieren para La Casa de los Famosos, a mi mamá. Puede ser una posible integrante, pero le quieren dar 100 mil pesos por semana y le dije que no, sinceramente vale mucho más mi mamá por todo el back que trae, declaró.

El también empresario destacó que Doña Alegría no solo tiene carisma propio, sino que cuenta con el respaldo mediático de su familia, incluyendo el suyo y el de Aldo de Nigris, quien fue ganador de la pasada edición del programa.

Para Poncho, el apellido pesa y genera audiencia. Por ello, considera que la propuesta económica no corresponde al impacto que tendría la participación de su madre dentro de la casa más famosa de México.

La exigencia: 300 mil pesos… y la advertencia de subir a 400

Lejos de conformarse, Poncho de Nigris fue claro: si quieren a Doña Alegría en LCDLF, tendrán que pagar lo justo.

Entonces, para darle 100 mil pesos a una señora de 73 años, pues no. Les pedí 300 y me dijeron que no. Por cien pesos no la van a ir a maltratar. Si quieren que entre son mínimo 300 y ni le muevan que me subo a 400 por semana, sentenció.

El dinero exigido triplica lo que supuestamente ofrecía la producción. Con esto, el influencer dejó claro que su mamá no entrará al reality por menos de 300 mil pesos semanales, pues considera que la exposición puede afectar su imagen pública y que el riesgo debe estar bien remunerado.

¿Cuánto podrían ganar los participantes de LCDLF?

Aunque las cifras oficiales de La Casa de los Famosos México no se hacen públicas, se sabe que los sueldos varían dependiendo de la popularidad. En temporadas anteriores, se ha especulado que algunos famosos han negociado contratos millonarios, especialmente aquellos con gran arrastre en redes sociales o con una carrera consolidada en televisión.

La declaración de Poncho vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre cuánto deberían ganar los famosos por encerrarse durante semanas bajo la mirada constante de las cámaras.

¿Quiénes podrían entrar a la nueva temporada?

Hasta el momento, la producción no ha confirmado la lista oficial de participantes para la próxima edición de La Casa de los Famosos México. Sin embargo, en redes sociales ya circulan rumores sobre posibles integrantes.

