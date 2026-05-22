Tom Hardy es despedido sorpresivamente de la serie criminal Tierra de Mafiosos

La plataforma Paramount+ despidió a Tom Hardy de la exitosa serie criminal Tierra de mafiosos (MobLand). La cadena televisiva tomó esta decisión drástica poco después de finalizar el rodaje de la segunda temporada. De acuerdo con los reportes, el intérprete británico quedó fuera de la millonaria producción por múltiples conflictos en el set.

La sorpresiva salida del protagonista elimina cualquier posibilidad de verlo en una tercera entrega. Los ejecutivos estadunidenses todavía evalúan si renovarán el proyecto para el próximo año. El medio especializado Puck reveló en exclusiva los detalles detrás de esta ruptura, mientras que la revista Variety respaldó y validó la información horas después.

MOTIVOS DETRÁS DEL DESPIDO DE TOM HARDY

Los problemas en los foros de grabación escalaron rápidamente. Diversos reportes internos señalan que Tom Hardy llegaba tarde de forma sistemática a sus llamados de producción. Estas prolongadas demoras paralizaban la agenda del día y generaron fricciones directas con los productores ejecutivos del programa. En sus tiempos de descanso hablaba de futbol con el equipo técnico, pero esto no mitigó sus problemas de actitud.

Tom Hardy en la serie de Havok. Foto: Landmark Media

Además de la impuntualidad constante, la rebeldía creativa del actor provocó tensiones graves. El histrión londinense intentaba cambiar los diálogos para ajustarlos estrictamente a su visión personal. Pasaba notas continuas al equipo de guionistas, una práctica que el showrunner rechazó tajantemente durante las extenuantes jornadas de trabajo.

Ningún representante legal del actor o vocero de la plataforma de streaming emitió declaraciones oficiales hasta el momento. Las fuentes cercanas al proyecto de televisión aseguran que la relación laboral terminó totalmente desgastada y sin ninguna posibilidad de arreglo a corto o mediano plazo.

Tom Hardy en la serie de Netflix: Havok Foto: Landmark Media

El cese del actor sacude por completo a la serie estrenada en 2025. Tierra de mafiosos cuenta con un elenco estelar encabezado por figuras como Pierce Brosnan y Paddy Considine. La repentina baja del protagonista obligará a la sala de escritores a reestructurar toda la línea narrativa de cara al futuro.

El creador Ronan Bennett diseñó esta violenta trama criminal ambientada en las calles del Londres contemporáneo. La historia relata la guerra a muerte entre las poderosas familias Harrigan y Stevenson. Ambas facciones luchan diariamente para controlar los negocios ilícitos y dominar el despiadado bajo mundo de la capital británica.

Hardy interpretaba a Harry Da Souza, un brillante y eficiente especialista en solucionar problemas. Este sombrío personaje trabajaba directamente bajo las órdenes y protección de la familia Harrigan. En el transcurso de los episodios, el mediador quedó atrapado justo en el centro del letal fuego cruzado.

INCÓGNITAS PARA LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA SERIE

El equipo creativo enfrenta el duro reto de justificar la repentina desaparición del personaje en la pantalla. La opción más viable y lógica apunta a la muerte de Harry Da Souza durante los últimos capítulos de la segunda etapa. El público internacional descubrirá el destino final del criminal cuando la producción regrese al catálogo digital.

Tom Hardy en el set de Tierra de Mafiosos. Click News Media/The Grosby Group

La plataforma Paramount+ programó el estreno global de los nuevos episodios para el segundo semestre de 2026. En el mercado europeo, la emisión llegará a través del servicio aliado SkyShowtime. El inevitable morbo por ver las últimas escenas de Hardy seguramente detonará los niveles mundiales de audiencia durante el fin de semana de lanzamiento.

Las disputas en los foros destruyeron una de las colaboraciones más atractivas de la televisión actual. Toda la industria del entretenimiento observa con profunda atención los próximos movimientos de Tom Hardy. Por ahora, su agenda de trabajo pierde uno de los proyectos de más ambiciosos y prometedores del mercado.