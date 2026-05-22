Cartel por día del Festival Arre 2026: quién toca por cada fecha en CDMX
El Festival Arre 2026 ya reveló cómo quedará distribuido su esperado lineup por día y los fans del regional mexicano ya comenzaron la cuenta regresiva.
La espera terminó para los amantes del regional mexicano. Luego de anunciar su regreso a la Ciudad de México, el Festival Arre 2026 finalmente reveló cómo estarán acomodados los artistas que se presentarán el próximo 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
El evento, considerado uno de los festivales de música regional más importantes del país, apostará nuevamente por una mezcla entre artistas consolidados y nuevas promesas del género, reuniendo desde banda hasta corridos tumbados y cumbia.
Con esta nueva edición, el festival promete volver a convertir a la CDMX en el epicentro del regional mexicano, atrayendo a miles de fans que ya preparan sombreros y outfits vaqueros para uno de los fines de semana más esperados del año.
Sábado 5 de septiembre: Banda MS y Gabito Ballesteros encabezan la fiesta
El primer día del festival estará liderado por dos de los nombres más fuertes del regional actual: Banda MS y Gabito Ballesteros.
La jornada del sábado apostará por una mezcla de banda sinaloense y música norteña con artistas que se han convertido en favoritos del público joven.
Además, el lineup incluirá propuestas emergentes y artistas que han comenzado a ganar fuerza.
Lineup completo del sábado 5 de septiembre
- Banda MS
- Gabito Ballesteros
- Calle 24
- Edgardo Nuñez
- El Mimoso
- Grupo Cañaveral
- Herencia de Patrones
- Los KDT'S de Homero Guerrero Jr
- Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho
- Rey Quinto
También estarán presentes Cumbia Pedregal, Joaquín Coronel, Jorge Tapia, Juanpa Salazar, La Coreañera, Mar Solís, Mosmo, Plan de Escape, Régulo Caro, Ria, Santiago Martell y Yng Naz.
Domingo 6 de septiembre: Alejandro Fernández y Los Tucanes de Tijuana toman el escenario
El domingo llegará con una combinación explosiva entre tradición y fiesta. Alejandro Fernández será uno de los grandes protagonistas de la noche, acompañado por Los Tucanes de Tijuana, quienes pondrán a cantar al público con varios de sus clásicos más populares.
La segunda fecha también tendrá presentaciones de Eslabón Armado, La Sonora Dinamita y Los Dos Carnales, creando una jornada que combinará corridos, cumbia y música ranchera.
Lineup completo del domingo 6 de septiembre
- Alejandro Fernández
- Los Tucanes de Tijuana
- Clave Especial
- Eslabón Armado
- La Sonora Dinamita
- Los 2 de la S
- Los Dos Carnales
- Mi Banda El Mexicano de Germán Román
El cartel del domingo también incluye a Damaris Bojor, Delilah, Destino, Eddy, El Junte Sabanero, Franco Rey, Juanchito, Kakalo, Marcos Villalobos, Nueva H y Pasabordo.
Victor Mendivil será invitado especial
Otra de las sorpresas confirmadas para esta edición será la presencia de Victor Mendivil como invitado especial del festival.
Aunque todavía no se han revelado detalles sobre su participación, la noticia emocionó a varios seguidores del regional mexicano, quienes esperan colaboraciones sorpresa y momentos especiales durante el evento.
Boletos para el Festival Arre 2026
Los boletos para el Festival Arre 2026 estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del inmueble. Además, la preventa especial para fans se realizará el 13 y 14 de mayo.
Con un lineup cargado de estrellas y dos días dedicados completamente al regional mexicano, el Festival Arre 2026 promete convertirse nuevamente en uno de los eventos musicales más importantes del año en la Ciudad de México.