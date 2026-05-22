Cartel por día del Festival Arre 2026: quién toca por cada fecha en CDMX

La espera terminó para los amantes del regional mexicano. Luego de anunciar su regreso a la Ciudad de México, el Festival Arre 2026 finalmente reveló cómo estarán acomodados los artistas que se presentarán el próximo 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El evento, considerado uno de los festivales de música regional más importantes del país, apostará nuevamente por una mezcla entre artistas consolidados y nuevas promesas del género, reuniendo desde banda hasta corridos tumbados y cumbia.

Con esta nueva edición, el festival promete volver a convertir a la CDMX en el epicentro del regional mexicano, atrayendo a miles de fans que ya preparan sombreros y outfits vaqueros para uno de los fines de semana más esperados del año.

Sábado 5 de septiembre: Banda MS y Gabito Ballesteros encabezan la fiesta

El primer día del festival estará liderado por dos de los nombres más fuertes del regional actual: Banda MS y Gabito Ballesteros.

La jornada del sábado apostará por una mezcla de banda sinaloense y música norteña con artistas que se han convertido en favoritos del público joven.

Además, el lineup incluirá propuestas emergentes y artistas que han comenzado a ganar fuerza.

Lineup completo del sábado 5 de septiembre

Banda MS

Banda MS Gabito Ballesteros

Calle 24

Edgardo Nuñez

El Mimoso

Grupo Cañaveral

Herencia de Patrones

Los KDT'S de Homero Guerrero Jr

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Rey Quinto

También estarán presentes Cumbia Pedregal, Joaquín Coronel, Jorge Tapia, Juanpa Salazar, La Coreañera, Mar Solís, Mosmo, Plan de Escape, Régulo Caro, Ria, Santiago Martell y Yng Naz.

Banda MS

Domingo 6 de septiembre: Alejandro Fernández y Los Tucanes de Tijuana toman el escenario

El domingo llegará con una combinación explosiva entre tradición y fiesta. Alejandro Fernández será uno de los grandes protagonistas de la noche, acompañado por Los Tucanes de Tijuana, quienes pondrán a cantar al público con varios de sus clásicos más populares.

La segunda fecha también tendrá presentaciones de Eslabón Armado, La Sonora Dinamita y Los Dos Carnales, creando una jornada que combinará corridos, cumbia y música ranchera.

Lineup completo del domingo 6 de septiembre

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández Los Tucanes de Tijuana

Clave Especial

Eslabón Armado

La Sonora Dinamita

Los 2 de la S

Los Dos Carnales

Mi Banda El Mexicano de Germán Román

El cartel del domingo también incluye a Damaris Bojor, Delilah, Destino, Eddy, El Junte Sabanero, Franco Rey, Juanchito, Kakalo, Marcos Villalobos, Nueva H y Pasabordo.

Alejandro Fernández Foto: Cuartoscuro.com

Victor Mendivil será invitado especial

Otra de las sorpresas confirmadas para esta edición será la presencia de Victor Mendivil como invitado especial del festival.

Aunque todavía no se han revelado detalles sobre su participación, la noticia emocionó a varios seguidores del regional mexicano, quienes esperan colaboraciones sorpresa y momentos especiales durante el evento.

Boletos para el Festival Arre 2026

Los boletos para el Festival Arre 2026 estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del inmueble. Además, la preventa especial para fans se realizará el 13 y 14 de mayo.

Con un lineup cargado de estrellas y dos días dedicados completamente al regional mexicano, el Festival Arre 2026 promete convertirse nuevamente en uno de los eventos musicales más importantes del año en la Ciudad de México.