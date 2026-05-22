Ir a festivales de música ya no significa comprar un boleto diferente para cada día. En los últimos años, los llamados abonos de Ticketmaster se convirtieron en una de las opciones más buscadas por quienes planean asistir a eventos masivos en México, especialmente porque permiten ahorrar dinero y ofrecen beneficios adicionales dependiendo del tipo de acceso.

Con festivales cada vez más grandes y lineups que reúnen artistas internacionales durante varios días, términos como “abono general”, “abono comfort” o “abono VIP” comenzaron a aparecer constantemente durante las preventas.

Y aunque miles de personas los compran cada año, todavía hay quienes no tienen claro qué significan realmente o por qué suelen agotarse antes que otros boletos.

Qué es un abono para festivales de música y por qué sale más barato Cuartoscuro

Qué es un abono en Ticketmaster

Un abono funciona como un pase completo para todas las fechas de un festival o evento dividido en varios días.

A diferencia de un boleto individual, que solo sirve para una jornada específica, el abono permite entrar durante todos los días del evento con un solo acceso. Por eso suele ser una de las opciones favoritas entre fans que no quieren perderse ningún artista del cartel.

Por ejemplo, si un festival dura tres días, comprar un abono significa que podrás entrar viernes, sábado y domingo sin necesidad de adquirir entradas separadas.

Además, en la mayoría de los casos, el costo total termina siendo más bajo que comprar cada día individualmente por separado. Esa es justamente una de las principales razones por las que los abonos de Ticketmaster suelen agotarse rápidamente apenas inicia la venta.

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¿Qué incluye un abono de festival?

Otro detalle importante es que existen diferentes tipos de abonos dependiendo del festival y de los beneficios que ofrezca cada organizador.

El más común es el abono general, que únicamente incluye acceso al evento durante todos los días establecidos. Pero también existen versiones con experiencias adicionales.

En festivales grandes como los que se realizan en México cada año, es común encontrar accesos tipo VIP o zonas especiales que ofrecen ventajas como:

Entrada anticipada

Filas rápidas

Áreas exclusivas

Baños privados

Zonas de descanso

Barras y espacios reservados

Vista preferencial cerca del escenario

En algunos casos también aparecen modalidades intermedias como “Comfort Pass” o accesos patrocinados por marcas, donde cambian los beneficios dependiendo del evento.

Por eso, antes de comprar cualquier abono, muchas personas revisan cuidadosamente qué incluye cada categoría para decidir si realmente vale la diferencia de precio.

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Por qué los abonos suelen ser más baratos

Aunque parezca contradictorio, comprar un acceso para todos los días normalmente sale más económico que adquirir boletos individuales. La razón es que los organizadores buscan asegurar asistencia durante todo el festival desde las primeras etapas de venta.

Por eso los abonos suelen lanzarse primero y, conforme pasan las fases, los precios aumentan gradualmente. De hecho, muchos festivales manejan varias etapas conocidas como Fase 1, Fase 2 y hasta Fase 3, donde los boletos iniciales son considerablemente más baratos.

Ese sistema también provoca que miles de personas compren accesos incluso antes de conocer el lineup completo.

Además, otro punto importante es que algunos festivales ya no venden boletos por día hasta semanas después del anuncio inicial. En ciertos casos, durante la primera venta únicamente existen abonos completos.

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Cómo comprar un abono en Ticketmaster

Uno de los errores más comunes durante preventas importantes es intentar crear una cuenta de último momento. Para evitar problemas, Ticketmaster recomienda registrarse antes de la venta y tener actualizados los datos personales y bancarios.

Cuando llega el día del evento, las personas ingresan a una fila virtual donde el sistema asigna un turno automático para acceder a la compra.

Ahí el tiempo juega un papel importante. Una vez seleccionados los boletos, la plataforma activa una cuenta regresiva para completar el pago. Si el proceso tarda demasiado, los accesos vuelven a liberarse y el usuario pierde su lugar.

Por eso muchas personas guardan previamente sus tarjetas dentro de la plataforma para hacer el pago mucho más rápido.

Al finalizar la compra, Ticketmaster normalmente permite elegir entre boleto digital tipo TicketFast o modalidades físicas de recolección conocidas como Will Call.