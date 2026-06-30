¿De qué trata I Want to Love You Till Your Dying Day, el anime yuri que llega a Crunchyroll?

En una escuela donde las niñas no aprenden para tener un futuro, sino para convertirse en armas, la muerte forma parte de la rutina. En ese mundo ocurre I Want to Love You Till Your Dying Day, uno de los nuevos animes que llegará a Crunchyroll durante la temporada de verano.

La serie, basada en el manga Kimi ga Shinu made Koi wo Shitai, de Aono Nachi, mezcla romance yuri, fantasía oscura y drama escolar en donde enamorarse no ocurre en medio de festivales, confesiones bajo la lluvia o clubes escolares, sino dentro de una academia donde niñas huérfanas son entrenadas para participar en una guerra.

Crunchyroll confirmó que el anime se estrenará el 7 de julio dentro de su catálogo de verano, mientras que el sitio oficial de la producción presenta la historia como la de un grupo de chicas que viven en un mundo donde la muerte está siempre cerca y donde incluso lamentar la pérdida de alguien parece un lujo.

¿De qué trata I Want to Love You Till Your Dying Day?

La historia sigue a Sheena Totsuki, una chica de 14 años que estudia en una escuela para niñas sin familia. Pero ese lugar no es un refugio tradicional: ahí las estudiantes son educadas para convertirse en armas mágicas de guerra.

Sheena no termina de aceptar ese destino. A diferencia de quienes parecen haberse acostumbrado a la violencia, ella cuestiona lo que ocurre a su alrededor. No entiende por qué todos actúan como si perder compañeras, entrenar para matar o vivir con miedo fueran cosas normales.

Una noche, después de enfrentar una pérdida cercana, Sheena se encuentra con una niña pequeña cubierta de sangre. Su nombre es Mimi Kagari. Lo inquietante no es solo la forma en la que aparece, sino su actitud: pese a sus heridas, Mimi sonríe. Al día siguiente, la niña llega a la clase de Sheena como nueva estudiante.

Pronto se revela que Mimi no es una alumna cualquiera. En la academia se dice que es el arma secreta de la escuela, una chica que, aparentemente, no puede morir.

A partir de ese encuentro, la serie construye el vínculo entre Sheena y Mimi. Una no logra entender cómo los demás aceptan vivir rodeados de muerte; la otra parece haber nacido para sobrevivir dentro de ese sistema. Entre ambas comienza a formarse una relación marcada por la ternura, la incomodidad, el miedo y la posibilidad de amar en un mundo que insiste en convertirlas en instrumentos de guerra.

Un anime yuri, pero no un romance convencional

Aunque I Want to Love You Till Your Dying Day pertenece al género yuri, su propuesta no se limita al romance entre dos chicas. La historia usa ese vínculo para contrastar dos fuerzas opuestas: la inocencia de quienes todavía desean vivir y la brutalidad de una institución que les enseña a normalizar la violencia.

Por eso, el amor en esta historia no aparece como una pausa idílica, sino como una forma de resistencia. Sheena y Mimi se acercan en un espacio donde los afectos parecen estar prohibidos o, al menos, condenados a convivir con la pérdida.

El título en inglés, I Want to Love You Till Your Dying Day, adelanta parte de ese tono: no habla solo de enamorarse, sino de amar hasta el último día, incluso cuando la muerte forma parte del paisaje cotidiano.

I Want to Love You Till Your Dying Day Especial

¿Quiénes son Sheena y Mimi?

Sheena Totsuki es la protagonista de la historia. Tiene 14 años y vive atrapada entre la obediencia que le exige la escuela y el rechazo que siente hacia la guerra. Su conflicto no está solo en el campo de batalla, sino en su incapacidad para aceptar que una vida así sea considerada normal.

Mimi Kagari, en cambio, llega como una figura misteriosa. Es más pequeña, parece frágil y, al mismo tiempo, carga con una violencia difícil de explicar. Su aparente inmortalidad la convierte en una pieza clave dentro de la escuela, pero también en una de las presencias más tristes de la historia: que no pueda morir no significa que esté bien.

El elenco principal del anime incluye a Rie Takahashi como Sheena Totsuki y a Rina Hidaka como Mimi Kagari. También participan Asami Seto como Lizzy Seiran y Yui Ishikawa como Ali Maud, de acuerdo con la información del sitio oficial.

Mimi y Sheena Especial

¿Dónde ver I Want to Love You Till Your Dying Day?

I Want to Love You Till Your Dying Day estará disponible en Crunchyroll como parte de la temporada de anime de verano. La plataforma publicó el tráiler oficial y anunció su llegada para el 7 de julio.

La adaptación animada ha sido descrita como una historia de fantasía oscura y yuri, por lo que puede llamar la atención de quienes buscan un anime de romance con una carga más dramática, cercana a los relatos donde la magia no es solo poder, sino también condena.

bgpa