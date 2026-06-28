Estrenos de Netflix en julio 2026: series, películas, documentales

Misterio, romance, deportes, documentales de crimen real, dramas familiares y producciones juveniles… Son algunas de las temáticas que podremos ver en las nuevas series, películas que llegarán a Netflix este mes.

La plataforma tendrá nuevos estrenos cada semana, con títulos que van desde el regreso de Enola Holmes hasta una nueva historia de Heartstopper, además de series coreanas, thrillers, reality shows y un evento deportivo en vivo.

Entre los lanzamientos más llamativos del mes está Enola Holmes 3, que llegará el 1 de julio. En esta nueva entrega, la joven detective viaja a Malta, donde sus planes de matrimonio se complican cuando la desaparición de Sherlock la arrastra a un nuevo caso lleno de peligro.

Ese mismo día también se estrenará Los peores vecinos del mundo, una serie documental que reconstruye historias reales de conflictos vecinales que escalaron hasta fraudes, represalias violentas y desenlaces inesperados.

La película retomará la historia justo después de los acontecimientos de la segunda entrega Netflix

Las series que llegan a Netflix en julio

La oferta de series comenzará el 5 de julio con Destellos del mañana, una historia ambientada en un pasado alternativo donde un dúo busca un catálogo desaparecido que podría cambiar el destino tecnológico de Kioto, al sustituir el vapor por la electricidad.

El 7 de julio llegará Más vale tarde que solteros: Temporada 2, reality en el que un nuevo grupo de aspirantes entra al Complejo de los Solteros Eternos para enfrentarse al romance, la convivencia y sus propias inseguridades.

Un día después, el 8 de julio, se estrenará No tengo miedo, una serie ambientada en 1986. La historia sigue a Miguel, un niño de 10 años que descubre un secreto capaz de mostrarle el lado más oscuro de los adultos, incluso de aquellos en quienes confiaba.

El catálogo también incorporará La casa de la pradera, disponible desde el 9 de julio, con la historia de la familia Ingalls y su vida en la frontera del Oeste, entre la naturaleza, la supervivencia y los vínculos familiares.

La casa de la pradera ERIC ZACHANOWICH/NETFLIX

Para quienes buscan formatos más ligeros, el 13 de julio llegará Hot Ones: Extra Heat: Season 1, una versión del programa de entrevistas en la que invitados famosos responden preguntas mientras comen alitas cada vez más picantes.

El deporte también tendrá espacio con El mariscal: Temporada 3, disponible el 14 de julio. La serie documental seguirá a cuatro quarterbacks durante la temporada 2025 de la NFL, mostrando el esfuerzo físico, mental y familiar detrás de una de las posiciones más exigentes del futbol americano.

Otros estrenos destacados serán El Halcón, el 16 de julio, sobre una leyenda del golf que busca una última victoria; El mapa de los anhelos, el 17 de julio, con una historia de duelo, autodescubrimiento y romance; y El palacio del este, también el 17 de julio, una producción con tintes sobrenaturales sobre un geomante y una mujer que puede escuchar a los muertos.

Will Ferrell es "Lonnie 'The Hawk' Hawkins" en El Halcón Netflix

La segunda mitad del mes incluirá WWE: Increíble: Temporada 3, el 21 de julio; GIGN: Unidad de élite, el 22 de julio; El otro padre, también el 22 de julio; Nueva vida en Ransom Canyon: Temporada 2, el 23 de julio; y Proyecto Final, el 29 de julio, una historia sobre ciberacoso, secretos expuestos y una estudiante que decide dejar de ser víctima.

Películas de Netflix para julio 2026

Además de Enola Holmes 3, Netflix estrenará el 8 de julio la película Hasta el final, centrada en una madre que hará todo lo posible por encontrar un donante y salvar a su hijo enfermo.

El 12 de julio llegará Susana y Elvira: Sin plan B, una comedia sobre dos ex mejores amigas que deben reunirse para organizar una boda de alto perfil, aunque sus diferencias amenacen con convertirlo todo en caos.

Uno de los títulos más esperados del mes será Heartstopper Forever, disponible el 17 de julio. La historia reunirá nuevamente al grupo de Truham y Higgs, mientras la relación entre Nick y Charlie se profundiza y el futuro después de la escuela comienza a pesar sobre ellos.

Heartstopper tendrá su última parte en julio Especial

Ese mismo día se estrenará 23 000 vidas, película sobre un grupo de jóvenes que zarpa hacia el Mediterráneo para salvar refugiados, una misión que los obliga a confrontar sus ideas sobre la justicia, la ley y la responsabilidad.

El 24 de julio llegarán dos películas más: 72 horas, una comedia sobre un ejecutivo publicitario que termina por error en una despedida de soltero en Miami, y Los creyentes, un drama en el que una mujer regresa a su pueblo tras la muerte de su madre y empieza a sospechar que algo no encaja con la versión oficial de lo ocurrido.

Documentales, especiales y evento en vivo

En el terreno documental, Netflix estrenará Naufragio: Pesadilla en el mar el 10 de julio. La producción reconstruye el hundimiento de un crucero de lujo ocurrido en 2012 a partir de imágenes inéditas y testimonios de sobrevivientes.

El 22 de julio llegará Una tóxica historia de amor, documental sobre un caso real en el que una serie de correos amenazantes termina vinculada con un plan de venganza que involucra a un alguacil recién casado y su exnovia.

La plataforma también tendrá programación en vivo. El 13 de julio, Netflix transmitirá el Home Run Derby 2026 de la MLB, desde el Citizens Bank Park de Filadelfia, donde algunos de los mejores bateadores del béisbol competirán por la gloria.

Con estos estrenos, julio se perfila como un mes variado para Netflix México: habrá regresos esperados, historias juveniles, dramas familiares, true crime, deporte en vivo y nuevas series internacionales para quienes buscan qué ver durante las vacaciones de verano.