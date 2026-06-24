Estrenos de anime en Crunchyroll para julio 2026

¡Julio viene cargado para los fans del anime! Crunchyroll reveló su calendario de estrenos para la temporada de verano 2026, con nuevas series, regresos esperados, segundas temporadas y varios títulos que tendrán doblaje al español.

Aunque la lista es extensa, hay algunos nombres que destacan por encima del resto: Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation regresa con su tercera temporada, Re -Starting Life in Another World- continuará su cuarta temporada con una nueva parte, Saga of Tanya the Evil vuelve al campo de batalla y BLACK TORCH llega como una de las nuevas apuestas de acción sobrenatural.

También habrá espacio para romances, fantasía, comedia, historias de videojuegos, samuráis, espías y mundos distópicos. Aquí te contamos cuáles son los estrenos más importantes de Crunchyroll para julio 2026 y cuáles conviene tener en el radar.

Mushoku Tensei regresa con su temporada 3

Uno de los estrenos más fuertes del mes es Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Temporada 3, que llegará a Crunchyroll el domingo 5 de julio.

La serie sigue a Rudy, un hombre que reencarna en un mundo de fantasía después de haber sentido que desperdició su vida anterior. Con sus recuerdos intactos, decide aprovechar esta segunda oportunidad para aprender magia, construir vínculos y enfrentarse a un mundo lleno de conflictos.

El regreso de Mushoku Tensei es importante porque se trata de uno de los isekai modernos más influyentes y comentados de los últimos años. Su mezcla de fantasía, drama, aventura y crecimiento personal la ha convertido en una de las franquicias más seguidas por los fans del género.

Además, Crunchyroll confirmó que esta temporada contará con doblaje al español.

Mushoku Tensei regresa con su tercera temporada Especial

Re Temporada 4 Parte 2 llega en agosto, pero ya está en el radar

Aunque no llegará exactamente en julio, Re -Starting Life in Another World- Temporada 4 Parte 2 aparece como uno de los grandes lanzamientos de la temporada. Su estreno está programado para el miércoles 12 de agosto.

Después de la batalla de Priestella, Subaru y sus aliados lograron sobrevivir, pero no sin pagar un precio alto. Ahora, Subaru busca la forma de salvar a Rem, Crusch y Julius, lo que lo llevará hacia la Torre de las Pléyades y a la misteriosa Shaula, una mujer sabia que aparentemente posee todo tipo de conocimiento.

Re sigue siendo una de las historias más intensas del anime reciente, especialmente por su forma de mezclar fantasía, trauma, muerte, bucles temporales y decisiones emocionales. Para quienes ya siguen la serie, esta nueva parte apunta a ser uno de los momentos más esperados del año.

Saga of Tanya the Evil vuelve con temporada 2

Otro regreso que puede mover bastante conversación es Saga of Tanya the Evil Temporada 2, que llegará el miércoles 8 de julio.

Tanya Degurechaff vuelve al campo de batalla en una nueva temporada producida por NUT. La serie se ha ganado un lugar especial entre los fans por su mezcla de fantasía militar, estrategia, humor oscuro y una protagonista tan brillante como despiadada.

La historia de Tanya destaca porque no es el típico isekai de aventura ligera. Aquí hay guerra, política, tácticas militares y una tensión constante entre poder, supervivencia y destino.

Saga of Tanya Especial

Crunchyroll también confirmó que esta temporada tendrá doblaje al español.

BLACK TORCH, una nueva apuesta de acción sobrenatural

Entre los estrenos nuevos, BLACK TORCH es uno de los que más llaman la atención. La serie llegará el sábado 4 de julio y contará con doblaje al español.

La historia sigue a Jiro, un joven shinobi que puede comunicarse con animales. Su vida cambia cuando conoce a Rago, un gato mononoke que arrastra consigo el choque entre el mundo humano y el de los seres espectrales.

Con una agencia de espionaje encubierta intentando contener la amenaza, BLACK TORCH apunta a una mezcla de acción, poderes sobrenaturales, criaturas tradicionales japonesas y combates con tono shonen.

Para quienes buscan una nueva serie de peleas con estética de ninjas, monstruos y fantasía urbana, este puede ser uno de los estrenos más atractivos de la temporada.

Blacktorch Especial

Jaadugar: A Witch in Mongolia, la apuesta de Science Saru

Otro título que merece atención es Jaadugar: A Witch in Mongolia, que se estrenará el sábado 4 de julio.

La serie está a cargo de Science Saru, estudio conocido por propuestas visuales muy particulares. La historia sigue a Sitara, una joven que pierde a su madre y su tierra natal, pero encuentra en el conocimiento una forma de resistencia.

Mientras el Imperio mongol de Gengis Kan avanza conquistando territorios, Sitara termina en manos del cuarto príncipe del imperio y comienza a alimentar una sed de venganza.

Por su premisa histórica, su protagonista femenina y el sello visual de Science Saru, Jaadugar: A Witch in Mongolia puede convertirse en una de las sorpresas más interesantes para quienes buscan algo distinto al isekai o al romance escolar.

Tomb Raider King: tumbas, reliquias y una segunda oportunidad

Tomb Raider King llegará a Crunchyroll el miércoles 8 de julio y también tendrá doblaje al español.

La historia inicia cuando aparecen tumbas misteriosas llenas de reliquias divinas que otorgan poderes enormes. Esto desata una lucha mundial por controlar esos objetos. En medio del caos, Goriki Ryoga, un saqueador traicionado y dado por muerto, recibe una segunda oportunidad y vuelve al pasado antes de que las reliquias aparezcan.

Con el conocimiento del futuro, decide adelantarse a todos y saquear cada tumba antes que sus enemigos.

La premisa combina fantasía moderna, acción, revancha, poderes y viajes temporales, una mezcla que puede conectar con fans de manhwas, webtoons y series de progresión de poder.

Yoroi-Shinden Samurai Troopers revive una batalla de armaduras legendarias

El martes 7 de julio llegará Yoroi-Shinden Samurai Troopers, una nueva serie de Sunrise que apuesta por guerreros, demonios y armaduras legendarias.

La historia comienza cuando el sello del Reino de los Demonios se rompe y soldados demoníacos invaden el mundo humano. Frente a esa amenaza, cinco jóvenes guerreros se levantan para combatir con armaduras especiales.

El título puede llamar la atención de fans de acción clásica, equipos de héroes, estética noventera y combates contra fuerzas sobrenaturales. Además, el nombre de Sunrise le da un peso especial, sobre todo para quienes siguen producciones de ciencia ficción, mecha o acción japonesa.

Clevatess, Bungo Stray Dogs WAN! y otros regresos para fans fieles

Julio también traerá nuevos episodios y temporadas de franquicias que ya tienen público formado.

Clevatess Temporada 2 llegará el miércoles 8 de julio con doblaje al español. La historia sigue a uno de los Señores de las Bestias Oscuras, quien termina unido a un héroe resucitado y a un bebé humanoide que podría ser la última esperanza de un mundo moribundo.

También regresa Bungo Stray Dogs WAN! 2 el jueves 2 de julio, con una versión chibi y cómica de la Agencia de Detectives Armados, la Mafia de Port y otros grupos conocidos por los fans de Bungo Stray Dogs.

Para quienes prefieren historias románticas y de comedia, destacan KAIJU GIRL CARAMELISE, sobre una chica que se transforma en kaiju cuando sus emociones se desbordan, y Smoking Behind the Supermarket with You, una historia más cotidiana sobre un oficinista agotado y una joven que conoce detrás de un supermercado.

Anime con doblaje al español en Crunchyroll

Varios estrenos de la temporada tendrán doblaje al español, aunque Crunchyroll aclara que las fechas exactas de esas versiones se anunciarán más adelante.

Entre los títulos con doblaje confirmado están:

Hana-Kimi Temporada 2

KAIJU GIRL CARAMELISE

BLACK TORCH

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Temporada 3

You and I Are Polar Opposites Temporada 2

Clevatess Temporada 2

Tomb Raider King

Saga of Tanya the Evil Temporada 2

Trapped in a Dating Sim Temporada 2

Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life

Though I Am an Inept Villainess

Series que continúan desde abril

Además de los estrenos nuevos, Crunchyroll mantendrá varias series que continúan desde la temporada de abril 2026.

Entre ellas están ONE PIECE – Arco de Elbaph Parte 2, con nuevos episodios los domingos; That Time I Got Reincarnated as a Slime Temporada 4, con episodios los viernes; Detective Conan, los sábados; LIAR GAME, los lunes; Digimon Beatbreak, los sábados; y Welcome to Demon School! Iruma-kun Temporada 4, también los sábados.

Esto significa que julio no solo tendrá estrenos, sino continuidad para algunas de las franquicias más seguidas del catálogo.

¿Cuáles son los estrenos imperdibles de julio en Crunchyroll?

Si no tienes tiempo para ver todo, los títulos que más conviene tener en la mira son:

Mushoku Tensei Temporada 3, por ser uno de los regresos isekai más importantes; Re Temporada 4 Parte 2, aunque llegue en agosto, por el peso de la franquicia; Saga of Tanya the Evil Temporada 2, por su esperado regreso; BLACK TORCH, por su potencial como nueva serie de acción; Jaadugar: A Witch in Mongolia, por el sello de Science Saru; y Tomb Raider King, por su combinación de reliquias, fantasía y revancha.

La temporada de julio 2026 de Crunchyroll viene llena de fantasía, romances, segundas oportunidades, monstruos, samuráis, mundos alternos y grandes regresos.