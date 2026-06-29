Estrenos de Prime Video en julio 2026; ¿que ver?

¡Julio llegó a Prime Video! No, no ese Julio… Los estrenos de la plataforma mezclan nostalgia, anime, crimen, drama, acción y futbol.

El catálogo del mes estará marcado por el estreno de Elle, la serie que explora los años adolescentes de Elle Woods antes de convertirse en la protagonista de Legalmente Rubia; el regreso de Batman: El Enmascarado; una nueva historia de The Ghost in the Shell y el inicio de la cobertura de Chivas en el Apertura 2026 de la Liga MX.

La plataforma también sumará producciones originales, nuevas temporadas, historias de suspenso y títulos disponibles para compra o renta, entre ellos Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta y El Día de la Revelación, una película creada y dirigida por Steven Spielberg.

Elle llega a Prime Video el 1 de julio

El primer estreno fuerte del mes será Elle, nueva serie que funciona como precuela de Legalmente Rubia. La historia sigue a Elle Woods en 1995, antes de su llegada a Harvard, durante una etapa marcada por el caos de la preparatoria, amistades difíciles, romances prohibidos y decisiones de moda que forman parte de su camino para descubrir quién es.

En esta versión, Elle todavía no es la estudiante que desafía prejuicios en la universidad, sino una adolescente que comienza a construir la seguridad y el estilo que después definirán al personaje.

Elle Woods regresa para contar su historia Jessica Brooks / Prime Video

The Ghost in the Shell se estrena el 7 de julio

El 7 de julio llegará The Ghost in the Shell, una nueva serie ambientada en 2029, en la avanzada ciudad de Niihama. La historia sigue a la Mayor Motoko Kusanagi y a la Sección 9 mientras investigan al Puppet Master, un hacker capaz de borrar la memoria de sus víctimas y poner en riesgo la seguridad pública.

El estreno forma parte de la apuesta de Prime Video por el anime y la ciencia ficción durante julio, junto con otros títulos del catálogo mensual.

De Viejo Pueblerino a Gran Maestro Espadachín tendrá nueva temporada

El 8 de julio se estrenará la nueva temporada de De Viejo Pueblerino a Gran Maestro Espadachín. La serie sigue a Beryl Gardenant, un espadachín que vive alejado de los grandes conflictos en un dojo de pueblo, hasta que Allucia, su exalumna y ahora comandante de la Orden Real, lo lleva a una nueva etapa llena de retos, aliados y rivales.

El Drama llega el 10 de julio

El 10 de julio se estrenará El Drama, una película centrada en una pareja que, en los días previos a su boda, enfrenta una crisis provocada por una revelación inesperada. Lo que uno de ellos creía saber sobre el otro se desbarata justo antes de una decisión que parecía definitiva.

Juntas o Muertas y El Dentista llegan el 15 de julio

El 15 de julio habrá doble estreno de series. Una de ellas será Juntas o Muertas, historia de acción y comedia que comienza cuando Debbie descubre que su mejor amiga Judith es una asesina internacional. Después de que un golpe sale mal, ambas deben escapar por Europa mientras son perseguidas por autoridades y criminales.

Ese mismo día también llegará El Dentista, serie ambientada en Veracruz, en 1889. La trama sigue a un dentista pionero en investigación forense y a una química de la alta sociedad que ayudan a la policía a resolver una serie de asesinatos de mujeres. Las pistas los llevan hacia un criminal misterioso en una historia que mezcla época, ciencia forense e investigación criminal.

El Dentista llega a Prime Video Prime Video

El Guardián: Último Refugio se estrena el 17 de julio

El 17 de julio será el turno de El Guardián: Último Refugio. La película se desarrolla en una remota isla escocesa, donde un recluso rescata a una niña del mar y queda atrapado en una persecución peligrosa.

Mientras intenta protegerla, el protagonista deberá enfrentar su propio pasado y descubrir quién está detrás de la amenaza.

Scary Movie y El Día de la Revelación estarán disponibles para comprar o rentar

Además de los estrenos incluidos en el catálogo, Prime Video tendrá títulos disponibles para compra o renta. A partir del 22 de julio llegará Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta, con el regreso de Cindy, Brenda, Shorty y Ray, ahora frente a un nuevo asesino enmascarado.

El 27 de julio estará disponible El Día de la Revelación, una película creada y dirigida por Steven Spielberg, con guion de David Koepp. La historia plantea un acontecimiento que cambiaría la vida de 7 mil millones de personas: la revelación de que la humanidad no está sola. El reparto incluye a Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo.

Batman: El Enmascarado regresa el 31 de julio

El cierre del mes estará marcado por el regreso de Batman: El Enmascarado, serie animada de estilo noir que sigue los primeros años de Bruce Wayne como vigilante de Ciudad Gótica. La segunda temporada llegará a Prime Video el 31 de julio de 2026.

La serie presenta a un Batman todavía en construcción, marcado por la tragedia y por una guerra solitaria contra el crimen. De acuerdo con reportes previos, la nueva temporada contará con 10 episodios.

Chivas también estará en Prime Video durante julio

Prime Video también tendrá futbol en julio con los partidos de Chivas como local en el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX. La plataforma transmitirá en exclusiva los dos primeros encuentros del Rebaño Sagrado en casa, como parte de su cobertura de “La Casa de las Chivas”.

Con ello, julio no solo tendrá estrenos de ficción, anime y películas, sino también contenido deportivo para los seguidores de la Liga MX.

Chivas estará en Prime Video Especial

bgpa