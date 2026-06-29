¿Por qué los mejores animes de fantasía ya no tratan sobre salvar el mundo?

Series como Witch Hat Atelier, Frieren y Dungeon Meshi muestran un giro dentro del género: los mundos mágicos ya no solo sirven para derrotar demonios, sino para hablar del aprendizaje, la pérdida, el asombro y la vida cotidiana.

Los mundos mágicos ya no solo sirven para derrotar demonios, sino para hablar del aprendizaje, el duelo, el asombro y la vida cotidiana o eso es lo que nos enseñan animes como Witch Hat Atelier, uno de lo más vistos en la temporada de verano de Crunchyroll.

En muchas historias de fantasía, la magia aparece como una fuerza destinada a cambiar el mundo: abrir puertas imposibles, convocar criaturas, proteger reinos, destruir ejércitos o vencer demonios. Durante años, buena parte del anime fantástico también siguió esa ruta: héroes elegidos, reinos en peligro, espadas legendarias, gremios de aventureros, niveles de poder y enemigos cada vez más grandes.

Pero en una parte del anime reciente, el hechizo más poderoso parece otro: detenerse a mirar lo cotidiano.

Una niña descubre que la magia puede trazarse como si fuera un dibujo; una elfa entiende, demasiado tarde, que la vida humana era más breve de lo que imaginaba; un grupo de aventureros, atrapado en una mazmorra, aprende que sobrevivir también implica cocinar aquello que normalmente se temería.

En series como Witch Hat Atelier, Frieren: Beyond Journey’s End y Dungeon Meshi, la fantasía japonesa atraviesa un momento menos ruidoso, pero quizá más íntimo.

La magia como oficio

En Witch Hat Atelier, la protagonista es Coco, una niña fascinada por la magia en un mundo donde se cree que solo algunas personas pueden practicarla. Su vida cambia cuando descubre que ese poder no depende únicamente de haber nacido especial, sino de conocer un secreto: la magia también puede aprenderse, dibujarse y estudiarse.

Coco no entra a la fantasía como guerrera ni como elegida destinada a salvar un reino. Entra como alguien que desea saber. Su historia parte de una emoción reconocible: la curiosidad de quien mira desde afuera algo que parece prohibido.

Por eso, la magia en Witch Hat Atelier es un lenguaje, una técnica y una responsabilidad. Cada trazo tiene consecuencias. Cada descubrimiento puede abrir una puerta, pero también romper algo que no se puede reparar fácilmente.

Witch Hat Atelier Especial

El universo de Witch Hat Atelier no deslumbra solo porque tenga brujas, capas, sombreros o criaturas extrañas, sino por lo filosófico que puede llegar a ser en algunos capítulos.

¿Y qué pasa después de la victoria?

Si Witch Hat Atelier mira la magia desde el asombro de quien empieza, Frieren: Beyond Journey’s End la observa desde el otro extremo: la melancolía de quien ha vivido demasiado.

La serie parte de una decisión narrativa poco común. La gran aventura ya terminó. El Rey Demonio fue derrotado, el grupo de héroes salvó el mundo y la paz regresó. En otra historia, ese habría sido el final, pero en Frieren, es apenas el punto de partida.

La protagonista es una maga elfa que formó parte de aquel grupo. Para ella, el paso del tiempo tiene otra medida. Mientras sus compañeros humanos envejecen y mueren, Frieren permanece casi igual. Solo después de perderlos empieza a comprender que no los conoció tanto como habría querido.

Foto: Cortesía Crunchyroll

Ahí la fantasía deja de ser una carrera hacia la gloria y se convierte en una reflexión sobre la memoria. Los hechizos importan, pero muchas veces importan más las pequeñas huellas que dejaron otros: una frase, una costumbre, una ruta, una comida, una promesa o una forma de mirar el cielo.

Frieren sirve para recordar, para continuar un viaje que ya no busca gloria y para preguntarse qué significa acompañar a alguien cuando la vida de los otros dura apenas un instante frente a la propia.

La serie toma elementos clásicos de la fantasía —elfos, demonios, magos, guerreros, pueblos remotos— y los reorganiza alrededor del duelo.

En la mazmorra también se cocina

El tercer ejemplo de este giro es Dungeon Meshi, conocido también como Delicious in Dungeon. Su premisa parece una broma: un grupo de aventureros entra a una mazmorra para rescatar a una compañera, pero al quedarse sin recursos decide alimentarse de los monstruos que encuentra en el camino.

Dragones y mazmorras Netflix

Lo que empieza como comedia culinaria se convierte pronto en otra forma de construir fantasía. La mazmorra no es solo un escenario lleno de enemigos, cofres y trampas; es un ecosistema. Los monstruos no son únicamente obstáculos, sino criaturas con cuerpos, comportamientos, sabores, ciclos y funciones dentro de ese mundo.

La comida permite que la serie vuelva cotidiano lo fantástico. Un slime, un basilisco o un dragón no son solo amenazas: también pueden ser ingredientes. La pregunta no es únicamente cómo se derrota a una criatura, sino qué revela su existencia sobre el lugar que habita.

Frente a la épica de las grandes batallas, esta serie propone otra épica más doméstica: seguir caminando porque alguien debe cocinar, comer y cuidar al grupo.

El abuelo espiritual: la magia como naturaleza

Si buscamos el origen de esta fantasía contemplativa, es imprescindible no mirar hacia Mushishi. En esta obra, el protagonista, Ginko, no empuña armas legendarias ni lidera ejércitos; viaja de aldea en aldea como un errante, una especie de médico rural o investigador de lo invisible. Su único propósito es entender a los mushi, formas de vida primigenias y etéreas que, sin malicia alguna, alteran la vida de los humanos con los que entran en contacto.

En lugar de épicos enfrentamientos para erradicar a estas criaturas, Mushishi propone la coexistencia, el asombro y el respeto por lo desconocido. La magia aquí es un fenómeno natural, tan abrumador y silencioso como el clima o el paso de las estaciones.

Al igual que los aventureros de Dungeon Meshi o las magas de Witch Hat Atelier, Ginko nos enseña que la verdadera aventura radica en detenerse a observar, curar las heridas y aceptar que el mundo es un lugar mucho más vasto y misterioso de lo que creemos.

Mushishi Especial

Una fantasía menos ruidosa

Estas historias no niegan la tradición del género. Witch Hat Atelier, Frieren y Dungeon Meshi existen gracias a décadas de fantasía poblada por brujas, elfos, dragones, héroes, mazmorras y hechizos.

Coco desea aprender. Frieren intenta comprender lo que perdió. Los aventureros de Dungeon Meshi descubren que sobrevivir también implica sentarse a comer juntos. La magia, en estos relatos, no desaparece; se vuelve más humana.

Y tal vez ahí está el verdadero giro del anime fantástico reciente. Sus mundos siguen llenos de hechizos, criaturas imposibles y territorios por explorar, pero la aventura ya no consiste solo en salvarlo todo. A veces, la fantasía empieza cuando alguien mira una página en blanco, recuerda a un amigo muerto o comparte un plato caliente en medio de la oscuridad.

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