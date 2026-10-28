Las 10 mejores películas de Julia Roberts (Y sí, Pretty Woman se quedó fuera de la lista)

Julia Roberts es una de esas actrices cuya carrera parece haber atravesado prácticamente todos los géneros. Comedia romántica, drama, thriller y cine político forman parte de una filmografía que comenzó a finales de los años 80 y que la convirtió en una de las estrellas más reconocibles del cine.

De acuerdo con la clasificación de Rotten Tomatoes, estas son 10 de las películas mejor valoradas de su trayectoria. Y hay una sorpresa: Pretty Woman, el filme más asociado con su nombre, no aparece entre ellas.

¿Cuáles son las mejores películas de Julia Roberts según la crítica?

1. The Normal Heart (2014) — 94%

En el primer lugar aparece este drama de HBO basado en la obra de Larry Kramer sobre los primeros años de la crisis del VIH/sida en Nueva York. Roberts interpreta a la doctora Emma Brookner, una médica que atiende a pacientes mientras exige respuestas ante una emergencia que las autoridades tardaron en reconocer.

Julia Roberts destaca en The Normal Heart como una médica que lucha contra la indiferencia institucional durante los primeros años de la crisis del VIH/sida. IMDb

La cinta, protagonizada también por Mark Ruffalo y Matt Bomer, muestra el activismo de Ned Weeks y el impacto que la enfermedad tuvo en las relaciones personales y en toda una comunidad. La actuación de Roberts le valió una nominación al Emmy.

2. Wonder (2017) — 86%

Roberts se convierte aquí en Isabel Pullman, madre de Auggie, un niño con una diferencia facial que enfrenta el enorme desafío de asistir por primera vez a una escuela convencional.

En Wonder, Julia Roberts interpreta a una madre que acompaña a su hijo en el difícil proceso de enfrentarse al mundo y superar los prejuicios. IMDb

Junto a Owen Wilson y Jacob Tremblay, la actriz participa en una historia familiar sobre empatía, prejuicios, acoso y aceptación. La película demuestra que detrás de la experiencia de Auggie también existen las emociones y necesidades de cada integrante de su familia.

3. Erin Brockovich (2000) — 87%

Este papel marcó uno de los momentos más importantes de la carrera de Roberts. Como Erin Brockovich, una mujer que ayuda a destapar un caso de contaminación relacionado con una poderosa compañía, la actriz combina carácter, vulnerabilidad, humor y determinación.

El papel de Erin Brockovich le dio a Julia Roberts su primer Oscar y consolidó una de las actuaciones más importantes de su carrera. IMDb

Su trabajo le otorgó el Oscar a Mejor Actriz y consolidó una transformación en su trayectoria, al demostrar que podía sostener un drama basado en hechos reales con una interpretación llena de personalidad.

4. Notting Hill (1999) — 84%

La comedia romántica de Richard Curtis la convirtió en Anna Scott, una estrella de cine que termina enamorándose de William Thacker, el dueño de una pequeña librería londinense interpretado por Hugh Grant.

Julia Roberts y Hugh Grant protagonizan Notting Hill, una comedia romántica que convirtió a la actriz en una estrella de cine dentro de la propia historia. IMDb

El encanto de la película está precisamente en contrastar la vida extraordinaria de una celebridad con los problemas cotidianos de una persona común. Roberts consigue mostrar tanto el glamour de Anna como su vulnerabilidad.

5. Ocean's Eleven (2001) — 83%

En el sofisticado filme de atracos dirigido por Steven Soderbergh, Roberts interpreta a Tess Ocean, la exesposa de Danny Ocean, personaje de George Clooney.

En Ocean's Eleven, Roberts interpreta a Tess Ocean y demuestra que también puede brillar dentro de un reparto lleno de grandes estrellas de Hollywood. IMDb

Aunque comparte pantalla con estrellas como Brad Pitt y Matt Damon, Roberts consigue destacar dentro de un reparto coral. Tess también aporta el componente emocional a una historia construida alrededor de casinos, robos y elaborados planes.

6. Charlie Wilson's War (2007) — 82%

Roberts cambia completamente de registro para interpretar a Joanne Herring, una influyente socialité texana que impulsa al congresista Charlie Wilson a involucrarse en el conflicto de Afganistán durante la Guerra Fría.

Julia Roberts se adentra en la política internacional en Charlie Wilson's War, donde interpreta a una mujer clave para impulsar una operación durante la Guerra Fría. IMDb

La película, con Tom Hanks y Philip Seymour Hoffman, combina política, espionaje y humor para mostrar cómo una operación secreta terminó teniendo consecuencias que sus protagonistas no necesariamente anticiparon.

7. Ben Is Back (2018) — 81%

Uno de los papeles maternales más intensos de Roberts llega con este drama. Interpreta a Holly, una madre cuyo hijo Ben, de 19 años, regresa inesperadamente a casa durante Navidad después de estar en rehabilitación por una adicción a los opioides.

Ben Is Back presenta a Julia Roberts en uno de sus papeles maternales más intensos, enfrentándose a la adicción de su hijo. IMDb

En apenas un día, madre e hijo deben enfrentarse a secretos, consecuencias y decisiones difíciles. La película explora los límites del amor familiar y la imposibilidad de controlar las decisiones de otra persona.

8. Confessions of a Dangerous Mind (2002) — 80%

Roberts interpreta a Patricia Watson, una misteriosa agente de la CIA que entra en la vida de Chuck Barris, presentador de televisión que asegura haber llevado una doble vida como asesino para la agencia.

En Confessions of a Dangerous Mind, Roberts explora el misterio y el espionaje como una agente de la CIA vinculada con una vida secreta. IMDb

Su participación añade seducción, intriga y paranoia a esta peculiar historia dirigida por George Clooney.

9. Michael Collins (1996) — 77%

En este drama histórico protagonizado por Liam Neeson, Roberts da vida a Kitty Kiernan, quien mantiene una relación sentimental con Michael Collins mientras Irlanda atraviesa un periodo marcado por la lucha independentista.

Julia Roberts interpreta a Kitty Kiernan en Michael Collins, un drama histórico protagonizado por Liam Neeson sobre la lucha por la independencia de Irlanda. IMDb

Aunque el romance ocupa un lugar secundario frente al conflicto político, el personaje permite conocer una faceta más íntima del protagonista.

10. My Best Friend's Wedding (1997) — 74%

La lista cierra con La boda de mi mejor amigo, un resultado especialmente significativo porque representa uno de los grandes éxitos de Roberts dentro de la comedia romántica.

La boda de mi mejor amigo permitió a Julia Roberts alejarse de la protagonista romántica perfecta para interpretar a una mujer egoísta y decidida a sabotear una boda IMDb

Julianne Potter descubre que está enamorada de su mejor amigo justo cuando él está a punto de casarse. Lo interesante es que la película subvierte las reglas tradicionales del género: Roberts interpreta a una protagonista egoísta y capaz de tomar decisiones cuestionables para impedir la boda.

Y aunque Pretty Woman quedó fuera de este top basado en la crítica, su ausencia no cambia el lugar que ocupa en la cultura popular. La película de 1990 fue el papel que convirtió a Roberts en una estrella internacional y le consiguió una nominación al Oscar.

Desde entonces, la actriz ha construido una trayectoria de casi cuatro décadas, pasando de las comedias románticas a dramas, thrillers y producciones de gran presupuesto. Dejando en claro que su carrera va mucho más allá de Pretty Woman.