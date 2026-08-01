Así fue la íntima boda de Emma Roberts y Cody John; salen a la luz las primeras imágenes

Las primeras fotos de la boda de Emma Roberts y Cody John ya salieron a la luz. La actriz de American Horror Story y el actor celebraron su matrimonio el pasado 25 de julio en Sun Valley, Idaho, y ahora dejaron ver algunos de los momentos más especiales de una ceremonia llena de romanticismo.

Tras cuatro años de relación, la pareja decidió dar el siguiente paso rodeada de familiares y amigos cercanos, manteniendo el estilo discreto que ha caracterizado su historia de amor.

Fotos de la boda de Emma Roberts y Cody John salen a la luz

A través de una galería de nueve fotografías compartida por Vogue Magazine y por la propia Emma Roberts, los recién casados mostraron algunos de los momentos más emotivos de su boda.

Entre las imágenes destaca la presencia de Julia Roberts, tía de la actriz, quien acompañó a la pareja durante la celebración.

En el reportaje publicado por Vogue, Emma Roberts compartió algunos de los detalles más especiales de la ceremonia, que se llevó a cabo junto a un arroyo.

"Los invitados se reunieron para presenciar el intercambio de votos junto a un arroyo. No leímos nuestros votos con antelación y, aun así, hubo coincidencias, lo cual me pareció precioso. Hizo que la ceremonia fuera realmente única para nosotros", compartió la actriz.

Fans reaccionan a las primeras imágenes de la boda

Las fotografías no tardaron en conquistar las redes sociales. En sus primeras horas de publicación, la galería acumuló más de 457 mil reacciones y cientos de comentarios de seguidores que felicitaron a la pareja por este nuevo capítulo en sus vidas.

Muchos también celebraron poder conocer un poco más de la ceremonia, ya que Emma Roberts y Cody John han mantenido su relación alejada de los reflectores desde que comenzaron su romance.

¿Cómo se conocieron Emma Roberts y Cody John?

La historia de amor entre Emma Roberts y Cody John comenzó gracias a un "cupido". Fue el actor Jeff Ward, amigo de ambos, quien los presentó en 2022.

Desde ese primer encuentro surgió una conexión inmediata y, con el paso del tiempo, la relación se fortaleció hasta que en julio de 2024 anunciaron su compromiso a través de Instagram.

En aquella ocasión, Emma Roberts acompañó la publicación con un mensaje que rápidamente se volvió viral:

"Lo pongo aquí antes de que mi madre se lo cuente a todo el mundo."

Desde entonces, la pareja ha optado por mantener su vida privada lejos de los reflectores. Sin embargo, cada vez que comparten un momento importante con sus seguidores, reciben cientos de mensajes de cariño y felicitaciones, como ocurrió ahora con las primeras imágenes de su boda.