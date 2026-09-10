Asa Germann será Ángel en la nueva película de los X-Men de Marvel Studios

Marvel Studios sumó un nuevo talento a sus filas. El actor Asa Germann interpretará al mutante Ángel en la próxima película de los X-Men. Esta cinta marcará el esperado debut de la agrupación dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tras los eventos de Avengers: Secret Wars.

El estudio confirmó la noticia y consolidó la alineación principal de héroes. Germann audicionó originalmente para el papel de Cyclops, rol que finalmente obtuvo el actor Kit Connor. Los ejecutivos evaluaron el talento de la estrella de Gen V y le ofrecieron dar vida a Warren Worthington III. El joven histrión aceptó la propuesta de inmediato.

Asa Germann en la película de Scream 7 Foto: Grosby Group

Este proyecto llegará a las salas de cine el 5 de mayo de 2028. El director Jake Schreier, responsable de la futura entrega de Thunderbolts, tomará el mando de esta superproducción. La llegada de los mutantes representa una prioridad para la fase venidera de la franquicia de superhéroes.

El nuevo equipo de mutantes para el cine

La convención D23 del mes pasado sirvió como escenario para revelar a la nueva generación de X-Men. Los fans conocieron a los actores que cargarán con el peso de la saga. Sadie Sink dará vida a Jean Grey, mientras que Christopher Abbott interpretará a Charles Xavier, líder del grupo y figura paterna.

El elenco femenino incluye a Samara Weaving como la telépata Emma Frost, Inde Navarrette en el papel de Rogue y Maya Boyd como Tormenta (Storm). La alineación presentará rostros frescos para liderar la taquilla mundial y relevar a los intérpretes de las películas producidas por 20th Century Fox.

Marvel reveló un nuevo elenco de X-Men y su fecha de estreno oficial AFP

El talento actoral también cuenta con un antagonista de alto perfil. El actor nominado al Oscar, Adam Driver, encarnará al villano Mr. Sinister. Esta selección de elenco busca construir una base sólida para explorar las historias de los cómics que aún permanecen inéditas en la gran pantalla.

¿Quién es Ángel? El personaje de Asa Germann

Ángel, cuyo nombre real es Warren Worthington III, figura como uno de los pilares fundadores de los X-Men en las historietas. Él nació en el seno de una familia adinerada, lo que le otorgó acceso a una inmensa fortuna. Su mutación le dotó de un majestuoso par de alas emplumadas en la espalda.

Sus habilidades físicas le permiten volar a gran velocidad y ejecutar maniobras complejas en pleno aire. Su fisiología mutante adaptó su cuerpo con huesos huecos y fuerza sobrehumana para soportar la presión del vuelo. El Profesor X lo reclutó en su juventud junto a Cyclops, Jean Grey, Bestia e Iceman.

Ángel forma parte de la alineación original de los X-Men. Foto: Marvel Comics

Asa Germann cuenta con experiencia previa en el género de ficción. El histrión encarnó a Samuel "Sam" Riordan en la exitosa serie de Prime Video, Gen V, un derivado del universo de The Boys. Su trayectoria también incluye una participación como Lucas Bowden en la cinta de terror Scream 7.

La industria del entretenimiento observa con atención los movimientos de Marvel. La elección de Asa Germann fortalece un proyecto que promete revolucionar la narrativa del estudio. Los creativos trabajan actualmente en la preproducción de esta historia coral que aterrizará en la cartelera mundial en cuatro años.

Asa Germann se dio a conocer en la serie Gen V. Foto: Prime Video

Los seguidores de la franquicia expresaron reacciones positivas en redes sociales tras el anuncio del talento. La incursión de la estrella juvenil aporta frescura al ensamble actoral que interactuará en el nuevo esquema cinematográfico. Las filmaciones principales arrancarán el próximo año bajo un estricto nivel de confidencialidad.

El libreto explorará las dinámicas internas de los jóvenes estudiantes de la Mansión X. La adaptación cinematográfica rescatará la esencia de las tiras cómicas publicadas durante la década de los noventa. Los directivos apuestan por esta generación de actores para asegurar la viabilidad comercial de la marca a futuro.