Camila en la Arena CDMX: fecha y cuándo comprar boletos para su concierto

Camila regresará a la Ciudad de México con un nuevo concierto de su Adiós... World Tour, gira que reúne nuevamente a Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo sobre el mismo escenario.Camila regresará a la Ciudad de México con un nuevo concierto de su Adiós... World Tour, gira que reúne nuevamente a Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo sobre el mismo escenario.

La agrupación dio a conocer la presentación después de las peticiones de sus seguidores capitalinos. “CDMX, tanto nos lo pidieron... y por fin podemos decirlo!”, escribió el trío en sus redes sociales para acompañar el anuncio.

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Además de confirmar su regreso, los intérpretes de temas como “Todo cambió” y “Mientes” despertaron el entusiasmo de sus fans con otro mensaje: “Nunca será lo mismo verlo que vivirlo”.

¿Cuándo será el concierto de Camila en la Arena CDMX?

El concierto de Camila en la Ciudad de México se realizará el 16 de diciembre de 2026 en la Arena CDMX. En esta fecha, el público podrá ver reunida a la formación original del grupo, integrada por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo.

La presentación será parte de una gira internacional con la que el trío llevará sus canciones a diferentes países.

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¿Cuándo comprar boletos para Camila en la Arena CDMX?

La venta general de boletos para el concierto de Camila comenzará el lunes 21 de septiembre a las 12:00 PM a través de Superboletos. Hasta el momento no se han revelado los precios de las entradas ni las diferentes zonas que estarán disponibles dentro de la Arena CDMX.

Por esta razón, los seguidores deberán mantenerse pendientes de las cuentas oficiales de la agrupación y de la información que publique el recinto para conocer los costos.

Camila también ofrecerá conciertos en otros estados

El recorrido de Camila por México incluirá otras tres presentaciones durante diciembre. El grupo estará el 15 de diciembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro, el 17 de diciembre en el Auditorio GNP de Puebla y el 20 de diciembre en la Arena Guadalajara.

Estas fechas permitirán que el reencuentro de Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo llegue a diferentes ciudades del país antes de concluir el año.

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¿Adiós... World Tour será la última gira de Camila?

Aunque el nombre de la gira ha provocado dudas sobre el futuro de Camila, los integrantes no han confirmado que se trate de una despedida definitiva. Por ahora, “Adiós” puede entenderse como el concepto del tour o como el cierre de una etapa en la historia del grupo.

El reencuentro de la formación original comenzó a tomar forma en 2023 y continuó en 2024 con el lanzamiento de Regresa, material que abrió una nueva etapa musical para la agrupación.