¿Por qué Ariana Grande salió de American Horror Story 13? Ryan Murphy lo revela

Hace un mes se informó que Ariana Grande ya no formará parte de American Horror Story 13, pese a que su participación había sido anunciada desde octubre de 2025.

Grande tendría una aparición pequeña en la nueva temporada. Sin embargo, las fechas de rodaje cambiaron y terminaron coincidiendo con otros compromisos de la cantante.

Ahora, Ryan Murphy contó cómo tomaron la decisión y adelantó que el personaje pensado para Ariana Grande seguirá dentro de American Horror Story 13, aunque será interpretado por otra actriz.

Ariana Grande salió de American Horror Story 13 por problemas de agenda. Grosby Group

¿Por qué Ariana Grande salió de American Horror Story 13?

Ryan Murphy explicó a The Hollywood Reporter que la participación de Ariana Grande nunca estuvo completamente asegurada debido a su agenda.

Cuando le presentó la idea, la cantante le advirtió que estaba considerando salir de gira. En ese momento, esos conciertos todavía no habían sido anunciados.

“Tuve una idea y se la comenté, y ella enseguida me dijo: ‘No estoy segura porque creo que me voy de gira’”, recordó el creador de American Horror Story.

A pesar de ello, ambos buscaron la manera de hacer funcionar su participación.

El problema llegó cuando las grabaciones se trasladaron al verano, justo cuando Grande estaría ocupada con su gira.

Murphy volvió a hablar con ella cuando se acercaba el momento de filmar. La cantante le explicó que no encontraba una forma de combinar ambos compromisos.

Fue entonces cuando decidieron dejar su participación para otra ocasión.

“Le dije: ‘Vale, si no puedes, podemos posponerlo para otra temporada’. Ella dijo: ‘Genial’”, contó Murphy.

Ryan Murphy explicó la salida de Ariana Grande de la temporada 13. Grosby Group

Cómo sería la participación de Ariana Grande en American Horror Story 13

La cantante tampoco estaba planeada como protagonista de la nueva temporada.

En noviembre de 2025, Ariana Grande ya había adelantado que su papel en American Horror Story sería pequeño.

“Tengo algo muy pequeño que hacer”, explicó entonces a Variety.

Su incorporación había generado interés porque significaba su regreso a una producción de Ryan Murphy más de una década después de trabajar juntos.

En 2015, Ariana apareció en Scream Queens como Chanel #2. Su personaje formaba parte del grupo encabezado por Chanel Oberlin, interpretada por Emma Roberts.

Aunque su participación fue breve, Murphy recordó que Grande disfrutó trabajar en la serie y aseguró que la cantante mantiene un interés particular por las historias de terror.

Ariana Grande no aparecerá en American Horror Story 13. Especial

¿Qué pasará con el personaje de Ariana Grande?

American Horror Story 13 mantendrá al personaje que estaba preparado para Ariana Grande.

La producción buscará a otra actriz para interpretar el papel, aunque hasta ahora no se ha dado a conocer quién ocupará su lugar.

Tampoco se han revelado detalles sobre el personaje o la importancia que tendrá dentro de la temporada.

Aunque esta vez las fechas no funcionaron, Ryan Murphy aseguró que todavía quiere trabajar con Ariana Grande en American Horror Story.

El productor explicó que mantiene una relación cercana con la cantante y descartó que su salida estuviera relacionada con algún problema entre ambos.

“Ariana es una gran fan del terror”, dijo Murphy al hablar sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos.

También recordó su paso por Scream Queens y aseguró que estaría dispuesto a recuperar la idea que originalmente había preparado para ella.

“Podría retomarla para otra temporada, dependiendo de la disponibilidad de Ariana”, señaló.

Por ahora no existe una temporada específica en la que esté contemplado su regreso. Todo dependerá de los proyectos que tenga la cantante cuando la serie prepare futuras entregas.

La gira de Ariana Grande coincidió con las grabaciones de la serie. FX

¿Cuándo se estrena American Horror Story 13?

La salida de Ariana Grande no cambia los planes de American Horror Story 13, que continuará con su producción.

Los nuevos episodios de American Horror Story comenzarán a llegar el 24 de septiembre de 2026. La temporada 13 podrá seguirse en Estados Unidos por FX, con disponibilidad en streaming a través de Hulu.

En el caso de México y el resto de Latinoamérica se podrá ver en Disney Plus.