“Dejé de usar ChatGPT”: Andrew Garfield destapa los riesgos de su nuevo papel

Andrew Garfield pasó meses investigando a Sam Altman para llevar su historia al cine. Al terminar el rodaje de Artificial, el actor tomó una decisión sobre ChatGPT que recordó a otra experiencia de su carrera.

Garfield habló sobre el tema durante su participación en Jimmy Kimmel Live!, donde contó cómo cambió su relación con la inteligencia artificial después de trabajar en la película dirigida por Luca Guadagnino.

Artificial lleva al cine uno de los momentos más complicados en la historia de OpenAI y coloca a Garfield en el papel de Sam Altman, su director ejecutivo.

Para prepararse, el actor tuvo que investigar al empresario y acercarse a un mundo marcado por el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. El proceso terminó cambiando su forma de ver algunas de estas herramientas.

Andrew Garfield reveló que dejó de utilizar ChatGPT. Grosby Group

¿Por qué Andrew Garfield dejó de usar ChatGPT?

Durante la entrevista, Garfield fue cuestionado sobre si trabajar en Artificial había aumentado o reducido sus temores alrededor de la inteligencia artificial.

Su respuesta fue recordar lo que le ocurrió después de filmar La red social, donde interpretó a Eduardo Saverin, uno de los cofundadores de Facebook.

“Ocurrió lo mismo que en la época en que rodé ‘La red social’, donde inmediatamente dejé Facebook. Inmediatamente dejé de usar ChatGPT”, confesó.

Garfield explicó que investigar el tema lo llevó a tener más dudas sobre el rumbo que puede tomar esta tecnología.

“Cuanto más sabes, más te das cuenta de que nos dirigimos de cabeza a un territorio particularmente desconocido”, señaló durante la conversación.

El actor también habló sobre una de sus principales preocupaciones, la incertidumbre sobre los empleos que podrían desaparecer y los cambios económicos provocados por la adopción de estas herramientas.

Andrew Garfield interpreta a Sam Altman en la película Artificial. Captura de pantalla X @neonrated

Andrew Garfield interpreta a Sam Altman en Artificial

Artificial está dirigida por Luca Guadagnino, cineasta detrás de películas como Call Me by Your Name, Challengers y Queer. El guion fue escrito por Simon Rich.

La cinta se concentra en la crisis que vivió OpenAI en noviembre de 2023, cuando su consejo de administración decidió despedir a Sam Altman.

La decisión provocó varios días de incertidumbre dentro de la compañía. Altman terminó regresando como director ejecutivo apenas unos días después.

La película reconstruye ese periodo y presenta a otras figuras relacionadas con la empresa.

Yura Borisov interpreta a Ilya Sutskever, cofundador de OpenAI y una de las personas involucradas en la salida de Altman.

Monica Barbaro aparece como Mira Murati, quien asumió de forma temporal la dirección ejecutiva de la compañía durante aquella crisis.

El reparto también incluye a Ike Barinholtz como Elon Musk, además de Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, Zosia Mamet, Billie Lourd, Chris O'Dowd y Mark Rylance.

El actor investigó a Sam Altman para preparar su nuevo personaje. Captura de Pantalla tráiler Artificial

Artificial aborda el crecimiento de la inteligencia artificial

La película no se limita al despido y regreso de Altman.

El primer avance también coloca sobre la mesa las consecuencias que podría tener el desarrollo de la inteligencia artificial y muestra una versión de Altman consciente del tamaño de la tecnología que ayudó a impulsar.

ChatGPT se convirtió en una de las principales caras públicas de ese cambio desde su lanzamiento en noviembre de 2022.

Para Garfield, conocer más sobre el funcionamiento de esta industria terminó generándole más preguntas que respuestas.

El actor ya había reconocido que interpretar a Altman no fue un trabajo que pudiera dejar atrás con facilidad. Incluso aseguró que sentía nervios ante la reacción que podría generar la película.

Artificial tampoco ha tenido un camino sencillo antes de llegar a los cines.

Artificial llevará al cine la crisis que atravesó OpenAI en 2023. Captura de Pantalla tráiler Artificial

Andrew Garfield ya había hecho algo parecido con Facebook

La decisión de abandonar ChatGPT tiene un antecedente directo en la carrera de Garfield.

En La red social, estrenada en 2010 y dirigida por David Fincher, el actor interpretó a Eduardo Saverin durante los primeros años de Facebook y su conflicto con Mark Zuckerberg.

Después de trabajar en aquella película, Garfield decidió dejar Facebook.

Más de 15 años después volvió a encontrarse con una historia sobre una empresa tecnológica que pasó rápidamente de ser un proyecto en crecimiento a tener influencia mundial.

Esta vez el protagonista no es Zuckerberg, sino Sam Altman, y la herramienta que Garfield decidió dejar después del rodaje tampoco fue una red social.

Tras terminar Artificial y pasar meses investigando el desarrollo de la inteligencia artificial, el actor confirmó que dejó de utilizar ChatGPT.