Netflix cancela The Boroughs: Falla la serie de los creadores de Stranger Things

Netflix canceló definitivamente la serie The Boroughs. La plataforma de streaming eliminó la producción de ciencia ficción tras el rotundo fracaso comercial de su primera y única temporada. Los ejecutivos frenaron el proyecto apadrinado por los hermanos Duffer, famosos creadores del fenómeno global Stranger Things.

La compañía apostó fuertemente por este título y esperaba replicar el éxito de sus productores. La decisión fulminante sorprendió a la industria televisiva, pues el equipo creativo ya estructuraba la segunda tanda de episodios. El estudio ordenó el cierre inmediato de la sala de guionistas y despidió al personal involucrado en la planeación.

El elenco de The Boroughs. Foto: Netflix

El plan original de la empresa contemplaba la grabación consecutiva de las temporadas dos y tres. Los directivos descartaron por completo esta estrategia operativa tras evaluar los primeros reportes de consumo. Las cámaras apagaron sus reflectores y el futuro de la franquicia quedó sepultado en los archivos corporativos del gigante del entretenimiento.

Audiencias en picada y presupuesto rebasado

Los números rojos sentenciaron el destino de la producción estadounidense. The Boroughs sumó apenas 20.8 millones de visualizaciones durante sus primeros 24 días disponible en el catálogo internacional. Estas cifras quedaron sumamente alejadas de los registros históricos marcados por otras producciones estelares de la misma compañía.

El factor económico también dictó la anulación absoluta del proyecto televisivo. La serie exigió un presupuesto altísimo para cubrir el complejo despliegue de efectos visuales. El trabajo exhaustivo de postproducción encareció cada episodio a niveles insostenibles para una audiencia tan reducida y poco participativa durante el mes de estreno.

The Boroughs tocaba el tema de los extraterrestres. Foto: Netflix

Las métricas de consumo justifican gastos millonarios en títulos de alcance masivo, pero esta ecuación falló radicalmente con la nueva propuesta. Los analistas de la plataforma midieron el retorno de inversión y determinaron la inviabilidad financiera de continuar rodando el show. El algoritmo castigó con dureza la falta de retención del público.

La directiva de la corporación ajustó sus parámetros de renovación para este año fiscal. Las exigencias de rentabilidad dominan las juntas de aprobación en las oficinas de Los Ángeles. Los proyectos costosos enfrentan ahora un escrutinio mucho más rígido antes de recibir la luz verde para regresar a los sets de filmación en el futuro.

Jubilados contra extraterrestres en Nuevo México

La prensa especializada etiquetó rápidamente a la obra como una versión para adultos mayores de Stranger Things. El elenco principal incluyó a los veteranos actores Alfred Molina y Alfre Woodard. Ambos intérpretes encabezaron el reparto coral que prometía entregar una visión fresca e innovadora al género de invasiones alienígenas.

La trama central ubicó la acción en una tranquila comunidad de retiro en el desértico estado de Nuevo México. El grupo de protagonistas de la tercera edad descubrió una conspiración intergaláctica oculta bajo la arena de su hogar. Estos personajes tomaron las armas para convertirse en la última línea de defensa del planeta Tierra.

Alfred Molina encabezaba el elenco de The Boroughs. Foto: Netflix

Los antagonistas de la historia figuraron como una raza de extraterrestres con un objetivo de conquista y aniquilación muy claro. Los residentes del asilo combinaron sus múltiples experiencias de vida para combatir la amenaza tecnológica superior. La narrativa mezcló elementos de suspenso, drama geriátrico y escenas de acción pura.

Los creadores de la exitosa franquicia ambientada en Hawkins fungieron exclusivamente como productores ejecutivos en esta ocasión. La dupla de creativos delegó las riendas del programa a otros realizadores. La falta de su toque directivo directo repercutió negativamente en la calidad final percibida por los suscriptores.