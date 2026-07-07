Spider-Man Brand New Day: precio del menú temático y en que salas de Cinépolis estará disponible

Spider-Man Brand New Day no solo marcará el regreso del héroe arácnido a la pantalla grande, también contará con una experiencia especial en Cinépolis para quienes quieran disfrutar el estreno de una forma diferente.

La cadena de cines lanzó un paquete VIP con un menú inspirado en la película, además de artículos coleccionables exclusivos que estarán disponibles por tiempo limitado.

Spiderman Especial

¿Qué incluye el menú temático de Spider-Man Brand New Day?

Los asistentes recibirán un menú de tres tiempos diseñado con inspiración en el universo de Peter Parker.

Como entrada se servirán unas palomitas temáticas dentro de una caja de edición especial. El plato fuerte será una pizza individual de pepperoni inspirada en Queens, el barrio donde vive Spider-Man. Finalmente, el postre estará decorado con detalles relacionados con el héroe arácnido.

X @MCUFilmNews

La experiencia también incluye dos bebidas sin alcohol, una de color azul y otra roja, en referencia a los colores más representativos del personaje.

¿Cuál es el precio del menú temático de Spider-Man Brand New Day?

La experiencia tendrá un costo de 749 pesos e incluye un boleto para una función en sala VIP, un vaso promocional coleccionable en 3D, un menú temático de tres tiempos y dos bebidas sin alcohol.

Los boletos ya pueden adquirirse mediante la aplicación Cinépolis Go, en el sitio web de la empresa o directamente en los complejos participantes.

¿Dónde estará disponible el menú temático de Spider-Man Brand New Day?

El paquete especial únicamente podrá disfrutarse en los siguientes complejos Cinépolis VIP:

Cinépolis VIP Paseo Arcos Bosques (CDMX)

Cinépolis VIP Miyana (CDMX)

Cinépolis VIP Mítikah (CDMX)

Cinépolis VIP Samara (CDMX)

Cinépolis VIP Universidad (CDMX)

Cinépolis VIP Plaza Fortuna (CDMX)

Cinépolis VIP Plaza Satélite (Estado de México)

Cinépolis VIP Ecatepec (Estado de México)

Cinépolis VIP Sentura Tlalnepantla (Estado de México)

Cinépolis VIP Galerías Guadalajara

Cinépolis VIP Midtown (Guadalajara)

Cinépolis VIP La Gran Plaza (Guadalajara)

Cinépolis VIP La Perla (Zapopan, Jalisco)

Cinépolis VIP Galerías Monterrey

Cinépolis VIP Esfera Monterrey

Cinépolis VIP Jardines Avanta (Monterrey)

Cinépolis VIP Nuevo Sur (Monterrey, Nuevo León)

Cinépolis VIP Las Américas Morelia

Cinépolis VIP Galerías Pachuca

Cinépolis VIP Angelópolis (Puebla)

Cinépolis VIP Antea Querétaro (Juriquilla)

Cinépolis VIP La Victoria Latitud (Querétaro)

Cinépolis VIP Altabrisa Mérida

Cinépolis VIP The Harbor (Mérida)

Cinépolis VIP Puerto Cancún

Cinépolis VIP Américas Veracruz

Cinépolis VIP Plaza Las Américas (Xalapa)

Cinépolis VIP El Dorado Veracruz

Cinépolis VIP Paseo Villalta (Saltillo)

Cinépolis VIP Cuatro Caminos (Torreón)

Cinépolis VIP City Center León

Cinépolis VIP Cibeles (Irapuato)

Cinépolis VIP Plaza Periférico (Reynosa)

Cinépolis VIP Las Misiones (Ciudad Juárez)

Cinépolis VIP Cuernavaca

Cinépolis VIP Galerías Diana (Acapulco)

Spiderman

También habrá vaso coleccionable

El menú temático de Cinépolis también incluirá un vaso coleccionable. Este producto muestra a Spider-Man sobre una azotea.