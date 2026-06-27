Netflix reúne nuevamente a Millie Bobby Brown y David Harbour en una historia de padre e hija

La noticia que muchos fans de Stranger Things esperaban finalmente se hizo realidad. Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a compartir pantalla en una nueva serie de Netflix, donde nuevamente interpretarán a una hija y su padre.

Tras conquistar al público con la entrañable relación entre Eleven y Hopper, los actores se reunirán en una producción que ya genera gran expectativa entre quienes siguieron de cerca su historia en la exitosa serie.

Millie Bobby Brown y David Harbour vuelven a ser padre e hija

A través de las redes sociales de Netflix Latinoamérica se confirmó que Millie Bobby Brown y David Harbour trabajarán juntos una vez más en un nuevo proyecto para la plataforma de streaming.

La serie contará con la participación del guionista Jack Thorne, reconocido por producciones como Adolescencia, Extraordinario y las películas de Enola Holmes. Además, el proyecto tendrá como socio creativo a A24, una de las productoras más reconocidas de los últimos años.

El anuncio emocionó especialmente a los seguidores de ambos actores, quienes destacaron la química que demostraron durante su paso por Stranger Things.

¿De qué trata la nueva serie?

La historia seguirá a un exagente del FBI, interpretado por David Harbour, quien ha dejado atrás su antigua vida profesional.

Sin embargo, todo cambia cuando descubre que su hija ha desaparecido durante una misión. Este hecho lo obliga a regresar a la acción para encontrarla, enfrentándose a nuevos desafíos y peligros.

Aunque aún se conocen pocos detalles sobre la producción, la trama promete combinar suspenso, acción y una fuerte conexión familiar, un elemento que ha despertado el interés de los espectadores.

Para muchos fans, este nuevo proyecto representa la oportunidad de volver a ver en pantalla una relación padre-hija llena de valentía, protección y emociones.

La emoción de los fans por el esperado reencuentro

Como era de esperarse, el anuncio generó una ola de reacciones positivas en redes sociales. Miles de seguidores celebraron que Millie Bobby Brown y David Harbour compartan nuevamente una historia, recordando los momentos más emotivos que protagonizaron en Stranger Things.

En apenas 24 horas, la publicación de Netflix Latinoamérica acumuló más de 102 mil reacciones y cientos de comentarios de usuarios que expresaron su entusiasmo por esta nueva producción.

Muchos incluso señalaron que la dinámica familiar entre ambos actores fue uno de los aspectos más queridos de la serie de ciencia ficción y esperan que vuelva a conquistar al público.

El rumor de conflicto que quedó atrás

A lo largo de los años surgieron rumores sobre una supuesta tensión entre los actores durante algunas etapas de Stranger Things.

Sin embargo, con el tiempo estas versiones fueron perdiendo fuerza y se aclaró que se trató de malentendidos que fueron amplificados en redes sociales.

Durante la promoción de la temporada final de la serie, ambos demostraron mantener una buena relación profesional y personal, algo que ahora queda confirmado con este nuevo proyecto compartido.

El regreso de Millie Bobby Brown y David Harbour a una historia como hija y padre ha despertado grandes expectativas. Para los seguidores de ambos actores, será una nueva oportunidad de disfrutar la conexión que los convirtió en una de las duplas más queridas de la televisión reciente.