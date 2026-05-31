¿Qué fue de Pilar Montenegro y por qué se alejó por completo de la vida pública?

Durante muchos años, Pilar Montenegro fue una de las figuras más conocidas del entretenimiento mexicano. Su carrera pasó por grupos musicales, telenovelas y escenarios en toda América Latina, especialmente durante los años 90 y principios de los 2000, hasta alejarse de los escenarios completamente.

La cantante y actriz lleva más de una década fuera del ojo público y, aunque su nombre sigue apareciendo constantemente en redes sociales, la realidad es que existe muy poca información oficial sobre cómo vive actualmente o si piensa regresar algún día al espectáculo.

La cantante publicó un mensaje para desear un feliz 2026. Instagram

¿Por qué se retiró Pilar Montenegro en 2013?

Fue en 2013 cuando Pilar Montenegro se alejó definitivamente de los escenarios. Su último proyecto dentro del entretenimiento fue la obra de teatro El Comitenorio, y después de eso dejó de aparecer en conciertos, telenovelas y programas de televisión.

Tiempo después, la propia cantante explicó que atravesaba problemas relacionados con estrés severo y complicaciones neurológicas.

En una entrevista retomada por varios medios, contó que comenzó a sufrir mareos, vértigo, cansancio y dolores musculares, síntomas que terminaron afectando su rutina y su carrera artística.

También reconoció que la exposición mediática le afectaba emocionalmente. Según explicó en ese momento, decidió tomar distancia del espectáculo porque necesitaba tranquilidad y quería enfocarse en su bienestar antes que continuar con el ritmo de trabajo que llevaba desde hacía años.

Desde entonces, Pilar Montenegro prácticamente desapareció de la vida pública. A diferencia de otros exintegrantes de Garibaldi, ella nunca regresó para los reencuentros musicales ni volvió a participar en proyectos televisivos.

pilar montenegro

¿Qué enfermedad tiene Pilar Montenegro?

Con el paso de los años comenzaron a circular distintos rumores sobre la salud de Pilar Montenegro. Algunas versiones apuntan a que enfrenta una enfermedad degenerativa que afecta su movilidad, aunque hasta ahora no existe un diagnóstico confirmado públicamente por la cantante o su familia.

Uno de los padecimientos más mencionados es la ataxia, un trastorno neurológico que provoca problemas de coordinación y dificultad para controlar movimientos voluntarios.

También se ha hablado sobre una posible esclerosis múltiple, pero ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

En 2016, Jerónimo García, quien trabajó con ella en temas de vestuario, declaró para el programa Suelta la sopa que Pilar atravesaba una enfermedad degenerativa que poco a poco estaba afectando su movilidad.

Según dijo, la situación también impactó emocionalmente a la cantante debido a los cambios que enfrentaba lejos de los escenarios.

A pesar de todos los rumores, personas cercanas a la artista han asegurado que Pilar Montenegro simplemente ya no tiene interés en regresar al medio artístico. Luisa Fernanda, exintegrante de Garibaldi, comentó en entrevistas que la cantante considera cerrada esa etapa de su vida y que no busca volver a la música o la televisión.

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La última vez que Pilar Montenegro apareció en redes

Aunque se mantiene lejos de entrevistas y eventos públicos, Pilar Montenegro sigue teniendo actividad ocasional en redes sociales. Su última publicación en Instagram fue realizada en enero de 2026 y fue una fotografía de ella agradeciendo un año nuevo a sus seguidores.

Desde entonces no ha vuelto a hablar públicamente sobre su salud ni sobre un posible regreso al entretenimiento.

¿Quién es Pilar Montenegro?

Antes de convertirse en una de las integrantes más populares de Garibaldi, Pilar Montenegro inició su carrera en el grupo Fresas con Crema, proyecto musical impulsado por Luis de Llano.

Más adelante llegó Garibaldi, agrupación que se volvió uno de los fenómenos pop más conocidos de los años 90 gracias a canciones como “La ventanita” y a sus constantes apariciones en televisión. Pilar rápidamente destacó entre los integrantes y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del grupo.

Al mismo tiempo comenzó su carrera como actriz en telenovelas. Participó en producciones como Volver a empezar, Marisol y Gotita de amor, donde frecuentemente interpretaba personajes antagónicos.

En 1997 también inició su etapa como solista y logró mantenerse vigente durante varios años más dentro de la música latina, construyendo una base de fans que todavía la recuerda constantemente en redes sociales y programas de espectáculos.