Eugenio Derbez festeja el campeonato de Cruz Azul; "ganó Ludovico P. Luche"

Eugenio Derbez se sumó a la euforia que provocó el campeonato de Cruz Azul en el torneo Clausura 2026. El actor y productor mexicano compartió en redes sociales algunos momentos del partido contra Pumas, donde mostró cómo vivió desde casa la final que terminó dándole a ‘La Máquina’ su décimo título de Liga MX.

La victoria del equipo celeste desató celebraciones entre miles de aficionados en la Ciudad de México y también entre figuras del espectáculo. El encuentro se definió en los últimos minutos, resultado que provocó una ola de reacciones en internet, especialmente por los memes relacionados con Ludovico P. Luche, personaje interpretado por Derbez y recordado por su pasión por Cruz Azul.

Foto: @ederbez.

La afición de Eugenio Derbez por Cruz Azul

Desde hace varios años, Eugenio Derbez ha dejado claro que es seguidor de Cruz Azul. Aunque en entrevistas ha contado que durante su niñez apoyaba a Chivas, con el tiempo desarrolló una fuerte conexión con el conjunto cementero.

Esa afición incluso quedó reflejada en “La Familia P. Luche”, serie donde su personaje Ludovico se convirtió en uno de los aficionados más famosos del club dentro de la televisión mexicana.

Varias escenas del programa relacionadas con las derrotas de Cruz Azul se hicieron populares en redes sociales y dieron origen a memes que todavía son compartidos por los aficionados.

Con el reciente campeonato, usuarios retomaron nuevamente algunas de esas imágenes y videos para celebrar el triunfo del equipo celeste después de años de espera.

Así vivió Eugenio Derbez el triunfo del Cruz Azul

Horas antes del inicio del partido, Eugenio Derbez publicó un video en redes sociales donde habló del ambiente que se vivía en su hogar debido a que él y su esposa, Alessandra Rosaldo, apoyaban a equipos diferentes.

“Está a punto de iniciar el partido, aquí en la casa hay mucha tensión. No quiere ni salir en el video, no quiere hablarme, hoy… la familia está dividida, hoy toda la gente que ha soltado rumores de que estamos separados, hoy sí, hoy sí estamos separados de aquí a las próximas dos horas no nos vamos a dirigir la palabra. Está fea la situación aquí en la casa”, expresó el actor.

El partido mantuvo la tensión durante gran parte del encuentro. Pumas comenzó con ventaja, pero Cruz Azul logró reaccionar en la segunda mitad. El empate llegó tras un autogol de Duarte al minuto 53 y, cuando parecía que el duelo se extendería, Rodolfo Rotondi marcó el gol definitivo en tiempo de compensación.

Tras la victoria de Cruz Azul, Derbez compartió otro video en el que apareció celebrando junto a su familia. En la grabación también se observa la reacción de Alessandra Rosaldo tras la derrota de Pumas.

"JA JA JA Dime algo, dime algo", comentó el comediante en tono de broma, mientras que la cantante respondió: "No tengo palabras".

Durante el festejo también apareció Aitana Derbez, hija de la pareja, quien preguntó quién había ganado el partido luego de escuchar los gritos de celebración.