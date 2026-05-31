5 películas de Clint Eastwood que demuestran por qué es el rey absoluto de Hollywood

No hay duda de que Clint Eastwood es una referencia de Hollywood y es que han sido pocos los actores que han logrado construir una base sólida en el mundo del entretenimiento.

Si aún no conoces el trabajo del rey del género wéstern, aquí te contamos de las 5 mejores películas que puedes ver del ganador de varios premios Oscars.

Estas son las 5 películas imperdibles de Clint Eastwood

Antes de convertirse en uno de los directores más respetados de Hollywood, Clint Eastwood construyó una carrera llena de vaqueros, veteranos de guerra, hombres rotos y personajes que dicen más con una mirada.

Y aunque su filmografía es enorme, hay cinco películas que explican perfectamente por qué sigue siendo una figura obligatoria del cine.

El bueno, el malo y el feo

Esta definitivamente es la película que lo convirtió en una leyenda de Hollywood. Dirigida por Sergio Leone, este clásico redefinió los wésterns y ayudó a crear la imagen que acompañaría a Clint Eastwood durante décadas, la del hombre serio, silencioso y peligroso que podía dominar una escena con una sola mirada.

Incluso personas que jamás han visto un wéstern reconocen la música, los duelos y la estética de la cinta.

Para muchos fans del cine, aquí nació el “mito Clint”.

¿Dónde verla? La película se encuentra disponible en Amazon Prime.

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Los Imperdonables

Décadas después de convertirse en ícono del wéstern, Clint Eastwood regresó al género con una película mucho más oscura.

Y es que, en lugar de glorificar a los pistoleros, la historia muestra el desgaste, la culpa y las consecuencias de la violencia.

La cinta ganó el Oscar a Mejor Película y consolidó a Clint Eastwood como uno de los directores más respetados de Hollywood, no solo como actor.

¿Dónde verla? HBO Max tiene disponible la película para todos sus suscriptores.

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Gran Torino

Si hay una película reciente de Clint Eastwood que sigue siendo recomendada constantemente en redes sociales, esa es Gran Torino.

Aquí interpreta a un veterano de guerra amargado que poco a poco desarrolla una inesperada relación con sus vecinos inmigrantes. La película mezcla humor incómodo, tensión y momentos bastante emotivos, mientras muestra una versión mucho más vulnerable del actor.

Aunque es difícil de creer, en redes sociales son muchos los usuarios que dicen que gracias a Gran Torino, fue la primera vez que descubrieron quién era Clint Eastwood.

¿Dónde verla? La película se encuentra en Netflix y HBO Max.

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Golpes del destino

Aunque suele recordarse como una película de boxeo, en realidad la historia va mucho más allá del deporte. La cinta se enfoca en la relación entre un entrenador veterano y una joven boxeadora que busca cambiar su vida.

La película ganó cuatro premios Oscar y todavía es considerada una de las historias más duras y emotivas de la carrera de Eastwood.

Además, con esta película se demostró que Eastwood no era todo rebeldía y caras de sujeto rudo, pues también podía destruir emocionalmente al público.

¿Dónde verla? Se puede encontrar disponible en Amazon Prime.

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Los puentes de Madison

La película dejó ver el lado romántico del actor y que también podía adaptarse de maravilla a este género.

La historia sigue el romance breve pero intenso entre una mujer casada y un fotógrafo que llega accidentalmente a su vida. Sin escenas exageradas ni grandes discursos, la película logró convertirse en una de las historias románticas más queridas de Hollywood.

¿Dónde verla? La película puede verse en HBO Max.

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¿Qué otras películas de Clint Eastwood deberías ver una vez en la vida?

Además de estas cintas, la filmografía de Clint Eastwood tiene otras películas muy recomendadas entre los fans del cine. Entre las que más destacan se encuentran:

Mystic River

Cartas desde Iwo Jima

El francotirador

Un mundo perfecto

Impacto súbito

Clint Eastwood puede pasar del wéstern al drama romántico o a las películas de guerra sin perder algo que muy pocos actores conservan después de tantas décadas en Hollywood, tener presencia absoluta en pantalla.