¿Qué pasó? El mánager de Samo aclara por qué no cantó con Camila

La presentación de Camila en la Feria de las Fresas de Irapuato terminó envuelta en dudas desde el primer momento. La ausencia de Samo sobre el escenario generó versiones encontradas, señalamientos y una pregunta que rápidamente se volvió tendencia: ¿por qué no estuvo?

Mientras el público intentaba entender lo ocurrido, la respuesta llegó desde su propio equipo. Alejandro Román, representante del cantante, decidió hablar y poner sobre la mesa los detalles detrás de la situación, alejándose de la idea de un incumplimiento.

Pidió disculpas públicas para los fans por información errónea. IG

Alejandro Román rompe el silencio sobre Samo en Irapuato

La versión oficial llegó de voz de Alejandro Román, quien fue directo al punto al abordar la polémica. Según explicó, la narrativa de que Samo “no se presentó” no corresponde con lo que realmente ocurrió.

“¿Cómo es posible que digan que Samo no se presentó cuando no hay un contrato?”.

El manager cuestionó, dejando claro que el artista no tenía un compromiso formal con ese evento en específico.

De acuerdo con su explicación, las negociaciones para incluir a Samo en el concierto de Irapuato sí existieron, pero nunca se concretaron. Es decir, el acuerdo necesario para su participación simplemente no se cerró.

El contrato que dejó fuera a Samo

Uno de los puntos clave en la declaración de Alejandro Román es el documento que sí se firmó. Según detalló, el contrato para la presentación en la Feria de las Fresas contemplaba únicamente a dos integrantes de Camila: Mario Domm y Pablo Hurtado.

En ese acuerdo, Samo no estaba incluido. Aunque los organizadores habrían solicitado que el grupo se presentara completo, las negociaciones no avanzaron hasta concretar ese escenario.

El resultado fue un show en el que participaron solo dos de los miembros, pese a que la expectativa del público apuntaba a ver a la alineación completa.

Asegura que su falta se debió a problemas contractuales. IG

Publicidad engañosa y origen de la confusión

Más allá del contrato, el mánager de Samo puso el foco en la promoción del evento. Según su versión, la forma en que se anunció el concierto fue determinante para que se generara confusión entre los asistentes.

La publicidad sugería la presencia de Camila como agrupación completa, lo que llevó a muchos fans a asumir que los tres integrantes estarían sobre el escenario. Sin embargo, Samo no formaba parte del acuerdo firmado.

Incluso, Román señaló que en algunos materiales promocionales no se incluía claramente la imagen del cantante, lo que refuerza la idea de que su participación no estaba confirmada de manera oficial.

“Quiero pensar que no fue de mala fe”, comentó el representante.

Asimismo, atribuyó el problema a un tema de agencias y no a decisiones directas de los artistas.

¿Qué pasó? El mánager de Samo aclara por qué no cantó con Camila Redes Sociales

El impacto en el público y la gira de Camila

En medio de la polémica, hay un punto que el propio equipo de Samo reconoce: el público fue el principal afectado. Muchos asistentes acudieron con la expectativa de ver a los tres integrantes juntos, en el contexto del regreso de la banda.

La gira de Camila ha generado interés precisamente por ese reencuentro, lo que eleva la expectativa en cada presentación. Por eso, la ausencia de uno de sus miembros en un evento específico termina teniendo mayor impacto.

Sobre el futuro de la gira de Camila 2026, no hay cambios confirmados hasta el momento. Sin embargo, el caso de Irapuato deja claro que cada fecha depende de acuerdos individuales, lo que puede derivar en diferencias entre un concierto y otro.