Mark Ruffalo está en medio de una polémica que comenzó por sus críticas a uno de los negocios más grandes que se preparan en Hollywood y terminó abriendo una discusión mucho más amplia sobre antisemitismo, libertad de expresión, la guerra en Gaza y el poder que pueden acumular las grandes compañías de medios.

El actor, conocido mundialmente por interpretar a Hulk en el Universo de Marvel, es uno de los actores que más ha cuestionado la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, un acuerdo valorado en 111 mil millones de dólares.

Pero la discusión tomó otro rumbo después de que Ruffalo relacionara la compra con los negocios de la familia Ellison y cuestionara los vínculos de Oracle con el ejército israelí. Paramount respondió acusándolo de recurrir a “tópicos antisemitas”, algo que el actor rechazó.

El tema ya provocó distintas reacciones en Hollywood. Mientras algunas organizaciones judías respaldaron las críticas de Paramount, más de 180 artistas, cineastas, académicos y figuras públicas judías firmaron una carta en defensa de Ruffalo. Incluso, George Clooney también habló del caso y defendió el derecho de su colega a expresar su postura.

¿Qué pasó entre Mark Ruffalo y Paramount? La polémica por antisemitismo y Warner Bros Warner Bros. - Plan B Entertainm

¿Por qué Mark Ruffalo está en contra de la compra de Warner Bros. por Paramount?

Para entender cómo comenzó todo hay que volver a la compra de Warner Bros. Discovery que busca concretar Paramount, una operación a la que Ruffalo se ha opuesto públicamente.

El acuerdo, valorado en alrededor de 111 mil millones de dólares, reuniría bajo una misma compañía a Paramount, Warner Bros., HBO, CNN y CBS News, entre otras marcas.

Ruffalo ha cuestionado lo que una compra de este tamaño podría significar para Hollywood. Entre sus preocupaciones están la pérdida de empleos, una menor competencia y el poder que tendría una misma familia sobre una parte importante de la industria del entretenimiento y los medios.

De hecho, la operación enfrenta una demanda antimonopolio encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con fiscales generales de otros 11 estados. Mientras el proceso se resuelve, la compra está en pausa.

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¿Por qué Paramount acusó a Mark Ruffalo de recurrir a “tópicos antisemitas”?

La polémica creció el 21 de agosto, cuando Ruffalo publicó en redes sociales críticas contra Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance.

El actor compartió un video de Safra Catz, exdirectora ejecutiva de Oracle y miembro del consejo de Paramount, en el que hablaba sobre tecnología que la empresa utilizó para ayudar a Israel después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

A partir de estos vínculos, Ruffalo cuestionó tanto las actividades de Oracle como el poder que podría alcanzar la familia Ellison si se concreta la compra. En sus mensajes también utilizó términos como “genocidio” y “apartheid” al hablar de la guerra en Gaza.

Paramount rechazó sus comentarios y señaló que le preocupaba que Ruffalo recurriera a “tópicos antisemitas” dentro de una disputa empresarial. La compañía consideró además que relacionar una compra entre empresas con conceptos como “genocidio” y “apartheid” cruzaba un límite.

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Algunas organizaciones judías respaldaron la postura de Paramount y criticaron las declaraciones del actor.

Ruffalo, por su parte, rechazó ser antisemita. Su argumento es que cuestionar las acciones del gobierno israelí, los contratos de una empresa tecnológica con el ejército o a los ejecutivos relacionados con ellos no equivale a atacar al pueblo judío.

También ha mantenido sus críticas hacia la compra de Warner Bros. y las posibles consecuencias que, considera, tendría para los empleos, la competencia y la independencia de los medios.

Más de 180 figuras judías firman una carta en apoyo a Mark Ruffalo

La respuesta más reciente llegó desde otro grupo de artistas, cineastas, académicos y figuras judías, que decidió respaldar públicamente a Ruffalo.

Más de 180 personas firmaron una carta abierta en apoyo al actor, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso Variety. Entre los nombres aparecen Joaquin Phoenix, Jonathan Glazer, Joel Coen, Todd Haynes, Ilana Glazer, Hannah Einbinder, Tony Kushner y Wallace Shawn.

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Los firmantes cuestionaron lo que consideran una utilización “falsa y peligrosa” de las acusaciones de antisemitismo contra quienes critican tanto lo que ocurre con los palestinos como el poder que concentraría la familia Ellison con la compra.

“Basta ya de instrumentalizar de forma falsa y peligrosa las acusaciones de antisemitismo”, señala una parte de la carta.

El documento también pone sobre la mesa las consecuencias que, según sus firmantes, podría tener la unión de Paramount y Warner Bros. Discovery: desde la pérdida de miles de empleos hasta una menor competencia y menos espacio para distintas voces y propuestas dentro del cine y la televisión.

Para quienes firmaron la carta, señalar las conexiones que Ruffalo plantea entre Gaza, Oracle y los negocios de la familia Ellison tampoco constituye un acto antisemita.

Lo que comenzó como la oposición de un actor a una enorme compra entre estudios terminó abriendo otra conversación dentro del propio Hollywood: dónde está la línea entre criticar las acciones del gobierno de Israel y caer en expresiones antisemitas.

¿Qué pasó entre Mark Ruffalo y Paramount? La polémica por antisemitismo y Warner Bros. Todd Williamson/January Images/Shutterstock

George Clooney defiende a Mark Ruffalo y también cuestiona la compra

George Clooney fue una de las figuras más recientes en hablar sobre el caso. Durante el Festival de Venecia, donde recibió el León de Oro honorífico por su trayectoria, defendió el derecho de Ruffalo a expresar públicamente lo que piensa.

De acuerdo con The Guardian, Clooney dijo que cree en la libertad de expresión incluso cuando no necesariamente está de acuerdo con lo que otra persona dice. También se refirió a Ruffalo como “un buen hombre”.

Pero Clooney también tiene sus propias dudas sobre la compra de Warner Bros. Discovery.

“Me preocupa cuando una gran empresa absorbe a otra”, declaró al diario británico, al explicar que este tipo de movimientos suele terminar con personas perdiendo sus empleos.

Su comentario devuelve la conversación al punto donde comenzó todo. Antes de las acusaciones, las cartas y las reacciones dentro de Hollywood, la pregunta era qué podría pasar con la industria si dos compañías de este tamaño terminan formando parte de un mismo grupo.

Por ahora, la compra sigue en pausa mientras avanza la batalla legal. Pero el enfrentamiento entre Ruffalo y Paramount ya llevó la discusión mucho más lejos de los estudios y sus negocios: puso sobre la mesa el poder dentro de Hollywood, los empleos, la libertad de expresión y un debate especialmente sensible sobre las críticas a Israel y el antisemitismo.