Megafusión de 110 mil mdd: Paramount recibe luz verde en México, pero enfrenta frenos en EU

La autoridad de competencia de México autorizó la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, un acuerdo de unos 110 mil millones de dólares que transformaría Hollywood al reunir a dos gigantes del entretenimiento.

Sin embargo, la operación todavía enfrenta su mayor obstáculo en Estados Unidos, donde 12 estados buscan frenarla en tribunales; su argumento es mantener la competencia en el ecosistema del entretenimiento.

Paramount ya consiguió buena parte de las autorizaciones que necesita para comprar Warner Bros. Discovery. México acaba de sumarse a esa lista. Pero la operación todavía no está asegurada: 12 estados estadunidenses y el sindicato de guionistas intentan detenerla, mientras Paramount busca negociar una salida. Si se concreta, nacerá uno de los mayores grupos de entretenimiento del mundo. Si fracasa, será una de las grandes batallas antimonopolio de Hollywood.

¿Qué quieren comprar?

Paramount quiere adquirir Warner Bros. Discovery (WBD), uno de los mayores conglomerados de entretenimiento del mundo. Juntos reunirían estudios, canales y plataformas como Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, Warner Bros., HBO, CNN, DC y Discovery. Pero esto comenzó hace varios años, con cambios en ambas casas productoras.

2022. Nace Warner Bros. Discovery

AT&T separó a WarnerMedia y la combinó con Discovery. Así nació WBD, que heredó una enorme cantidad de activos, pero también una deuda considerable. Ese endeudamiento se convirtió en uno de los grandes problemas financieros de la compañía.

2025. Cambia Paramount

Skydance Media se fusionó con Paramount Global y nació Paramount Skydance, encabezada por David Ellison. La nueva dirección comenzó a buscar una posición más fuerte frente a los gigantes del streaming.

Diciembre de 2025. Comienza la batalla

Warner buscaba separarse y Netflix apareció como comprador. Paramount intervino con una oferta para adquirir la compañía completa. Comenzó una disputa empresarial entre los dos gigantes.

Febrero de 2026. Paramount gana

El 27 de febrero, WBD aceptó la oferta de Paramount: 31 dólares por acción. El valor de la operación quedó en unos 81 mil millones de dólares por las acciones.

Pero hay una diferencia importante:

81 mil millones = lo que Paramount paga por las acciones.

110 mil millones = valor total de la operación incluyendo la deuda de Warner.

¿Por qué importa la deuda?

Cuando una empresa compra otra, no desaparecen las obligaciones financieras de la compañía adquirida. Paramount no solo estaría comprando los estudios, canales y marcas de Warner: también asumiría su deuda.

Por eso la operación se calcula en unos 110 mil millones de dólares. La cifra muestra el tamaño real del negocio que Paramount está absorbiendo y explica por qué el retraso del cierre también resulta costoso.

Abril de 2026. Los accionistas dicen sí

Los accionistas de Warner aprobaron la operación. Pero una fusión de este tamaño no depende únicamente de sus dueños: también necesita autorización de las autoridades de competencia.

Junio de 2026 | Washington no la bloquea

El Departamento de Justicia de EU cerró su investigación y decidió no impedir la operación. Para Paramount fue una victoria importante. Pero todavía quedaban otros obstáculos.

Julio de 2026 | Europa y otros países dan luz verde

La operación obtuvo autorizaciones en numerosos mercados, entre ellos la Unión Europea, China, Canadá y Brasil. Ahora México también la aprobó.

¿Entonces ya se puede hacer la fusión?

No. El problema está en Estados Unidos, pero no en el gobierno federal. California y otros 11 estados demandaron para impedir la operación. Argumentan que juntar a Paramount y Warner reduciría la competencia en cine, televisión y otros mercados del entretenimiento.

¿Y los guionistas?

El Writers Guild of America (WGA) también demandó. Su preocupación está en otro terreno: Paramount y Warner son compradores importantes de guiones. Al convertirse en una sola compañía habría menos compradores y, según el sindicato, los escritores podrían perder poder para negociar salarios y condiciones laborales.

Julio de 2026 | una jueza frena el acuerdo

La jueza federal Araceli Martínez-Olguín ordenó mantener detenida la operación mientras avanza el litigio. Paramount aceptó retrasar el cierre.

Agosto de 2026. El juicio se va a 2027

La jueza fijó el juicio para el 2 de marzo de 2027. Eso significa que, aunque la mayoría de los reguladores internacionales ya dio su aprobación, la compra puede permanecer detenida durante meses.

Warner Bros. Discovery confirmó que revisa una nueva oferta de adquisición de Paramount, mientras mantiene apoyo a un acuerdo previo con Netflix. REUTERS

¿Por qué paramount quiere negociar?

Cada día de retraso genera costos adicionales y mantiene a ambas compañías en incertidumbre. Paramount ha ofrecido concesiones para intentar llegar a un acuerdo con los estados. Incluso ha señalado que podría considerar la venta de CNN para resolver algunas de las preocupaciones sobre competencia.

14 de agosto. México abre la puerta

La aprobación mexicana elimina otro obstáculo regulatorio y permite a Paramount avanzar un paso más. Pero no autoriza por sí sola la fusión mundial.

¿Qué sigue?

El Acuerdo: Paramount convence a los estados con suficientes concesiones y logra cerrar antes del juicio.

O el juicio: Las partes llegan a marzo de 2027 y una jueza decide si la operación puede continuar.