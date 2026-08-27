Mark Ruffalo y Javier Bardem producen 'Lo que queda de ti', drama sobre el desplazamiento palestino

A los ocho años, la hoy directora Cherien Dabis fue detenida junto a sus padres durante más de doce horas en un puesto de control israelí en la frontera entre Jordania y Cisjordania mientras iban a visitar el pueblo de su padre, quien emigró a Estados Unidos en 1967 huyendo de la situación que se vivía entre Palestina e Israel.

Ver la humillación que ella y sus padres sufrieron le hizo desarrollar una conciencia sobre sus orígenes y el trauma intergeneracional de ser despojados de sus tierras, algo que años más tarde vertería en su cine, tal como lo hizo en Lo que queda de ti, cinta que fue producida por los actores Javier Bardem y Mark Ruffalo.

Esa fue la primera vez que realmente entendí lo que significaba ser palestina. ¿Sabes? Antes de ese momento había escuchado historias sobre cosas que le sucedieron a mi familia. Entendía que Palestina era un lugar que anhelábamos mucho pero que no podíamos tener. Palestina era más bien solo un sentimiento, pero esa fue realmente la primera vez en mi vida donde entendí que los palestinos eran perseguidos y cómo se veía y se sentía eso. Así que creo que definitivamente fue el comienzo de comprender eso de forma muy visceral”, contó en entrevista con Excélsior la directora palestino-estadounidense Cherien Dabis.

Si bien es cierto que ella ya nació en Estados Unidos, creció siempre bajo las historias de tristeza, dolor, pérdida y sufrimiento de sus familiares nacidos en Palestina y que en 1947 fueron despojados de sus casas y desplazados de sus tierras por parte del Estado judío, que alegaba que esos eran sus territorios.Memoria y cicatrices (descanso)

Ese desplazamiento masivo de más de 700 mil palestinos, que se conoce como Nakba, se aborda en Lo que queda de ti, cinta que se estrena hoy en la cartelera nacional y que, a través de tres generaciones de varones, teje una historia que cuenta de manera muy profunda cómo una familia ha vivido ese trauma de humillaciones, pérdidas, despojos forzados y, al mismo tiempo, nacionalismo.

Para poder tejer de manera orgánica sus historias, la realizadora —que ha dirigido en Estados Unidos series como Only Murders in the Building u Ozark— inició su relato con Noor, el nieto de la familia, un chico que en 1988 participó en la primera Intifada (rebelión) que llevaron a cabo los palestinos contra la ocupación de sus territorios por parte de Israel.

Sabía que quería construir la película de una manera no lineal y fue otra experiencia mía la que realmente me inspiró. Estaba en Ramala, Palestina, en 2008, haciendo el trabajo previo para mi primer largometraje, Amreeka, y me encontré conduciendo en medio de una protesta. Acababa de recoger mi auto de alquiler en Jerusalén, iba de regreso a Ramala y de repente el punto de control estaba cerrado. Los soldados israelíes me dijeron que no podía pasar. Dije: ‘Tengo que pasar, vivo allí’ y me dijeron: ‘Ve bajo tu propio riesgo’. Pensé: ‘¿Qué está pasando?’. Conduje alrededor del muro del apartheid y vi columnas de humo negro por todas partes y hordas de jóvenes marchando hacia el punto de control. Frente a ellos había soldados con sus M16 apuntándoles y yo estaba directamente en la línea de fuego viendo esto. Fue ahí cuando dije: ‘¿Qué tal si esa es mi entrada a la película?’”, contó la realizadora y continuó:

¿Andamos desglosando esa imagen? ¿Quién es ese adolescente? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está dispuesto a ponerse en peligro? ¿Por qué están esos soldados ahí? ¿Sabe el mundo que esos soldados están invadiendo un campo de refugiados? ¿Entiende el mundo que esto es una ocupación? Para mí toda la película es el relato de cómo llegó a existir ese adolescente, cómo su familia terminó en el campo de refugiados, cómo se convirtieron en refugiados, cómo se convirtió en ese joven rebelde, por qué se apasionó tanto por Palestina y qué le sucede en esa protesta y después de ella”, apuntó.Javier Bardem y Mark Ruffalo dan su apoyo (descanso)

Cine Caníbal

Para la directora de 49 años esta película, en la que dirige, escribe, produce y actúa (le da vida a la mamá del joven Noor), es un homenaje a sus raíces y a todos los palestinos que, al igual que ella y su familia, han atravesado por un pasaje histórico doloroso.

En cuanto a la participación de Javier Bardem y Mark Ruffalo, dos de los actores que en Hollywood han demostrado su apoyo al pueblo palestino, Dabis contó que necesitaba el respaldo de figuras importantes para que su cinta no pasara desapercibida en una industria que tiene muchos intereses políticos y que suele evitar el tema.

“Cuando hicimos esta película sabíamos que, debido a su identidad, sufriría el riesgo de ser ignorada; que los tomadores de decisiones en Hollywood tendrían miedo de tocar el tema y que incluso parte de la prensa podría no cubrirla como se merece solo por ser en idioma extranjero y ser de Palestina. La gente asume cosas sobre la película incluso antes de verla, proyectan muchas ideas políticas”, contó y prosiguió:

“Yo quería hacer esta película al estilo de una épica de Hollywood y eso fue intencional, incluso subversivo. Quería sumar a personas que ayudaran a elevar el perfil de la película. Cuando pensaba en a quién podíamos sumar, ellos fueron los dos primeros que me vinieron a la mente porque han sido muy vocales sobre Palestina durante más de una década. Realmente les importa el tema, han estado del lado correcto de la historia y son activistas de corazón. Defienden la humanidad y mi equipo les hizo llegar la película, la vieron muy rápido y dijeron que sí. Entendieron la importancia de sacar esta historia al mundo para que la gente entienda el contexto de cómo llegamos a donde estamos hoy”, remató Cherien Dabis.