Aleks Syntek estrena “Masepum”: así suena su nueva canción de... ¿reguetón?

Aleks Syntek estrenó “Masepum”, canción con la que debuta en la música urbana junto al cantante y productor español Moncho Chavea, conocido por combinar elementos del flamenco con reguetón y otros géneros.

El lanzamiento del nuevo tema de Syntek ocurre en medio de la polémica que rodea al artista, después de su participación en una celebración patria en la Ciudad de México (CDMX) en donde “regañó” a los asistentes por escuchar reguetón y criticó que sus fans no lo han defendido a lo largo de su carrera.

Tras ese festejo patrio, el intérprete de “Duele el amor” se mantiene en el ojo público debido a sus contantes publicaciones en redes sociales, en donde ha mostrado una actitud cuestionada por sus seguidores, creando, principalmente, especulaciones sobre su salud mental, aunque esto ciertamente es puro rumor y no está confirmado ni por el cantante o sus allegados.

Aleks Syntek estrena su nueva canción “Masepum”

Aleks Syntek estrena “Masepum”. @syntekoficial

Hace unos días, Aleks Syntek anunció el lanzamiento de una nueva canción llamada “Masepum”. El miércoles pasado publicó una historia con una imagen y un adelantó del tema, así como una cuenta regresiva.

La canción finalmente fue estrenada este jueves 24 de septiembre en plataformas digitales. De acuerdo con los créditos, participaron Moncho Chavea y Aleks Syntek como productores.

Fiel al estilo de Moncho Chavea, la nueva canción combina elementos del pop y reguetón, así como trap y música electrónica.

El diseño con el que fue lanzado el tema es una caja de un producto, aparentemente médico, colocado frente a un fondo de supermercado. En letras grande se lee “MASEPUM”; y en pequeñas “laboratorio de Aleks Syntek y Moncho Chavea”.

Letra del tema de Syntek con el que debuta en la música urbana

Acerca de la letra de “Masepum”, inicia con las palabras que dijo Syntek durante una transmisión en vivo, la cual por cierto causó demasiada polémica, puesto que el cantante reconocía estar “loco”, comparándose como personajes históricos, artistas y figuras conocidas.

En aquel en vivo Syntek expresó:

Sí, estoy desequilibrado mental, estoy loco. Igual que Dalí estaba loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Copérnico estaba loco, Arquímedes estaba loco, Jesucristo estaba loco, la Virgen de Guadalupe estaba loca, Benito Juárez estaba loco”.

El tema retoma algunas de las frases de Aleks para iniciar con el tema. Asimismo, la producción se aleja del estilo pop con el que el mexicano ha desarrollado buena parte de su trayectoria, experimentando una nueva faceta, ahora, en la música urbana.

Sobre el nombre del tema, se trata de una expresión retomada también del cantautor mexicano, la cual se volvió parte de la conversación digital, sin embargo, ni el anuncio mostrado ni la información posterior detallaron el origen exacto de la palabra ni explicaron si tendría un significado concreto dentro de la letra.

¿Quién es Moncho Chavea?

Moncho Chavea es un cantante y productor español originario de Madrid, quien desde joven estuvo relacionado con el flamenco y posteriormente incorporó influencias del hip hop, el rap y la música urbana. A partir de esta combinación desarrolló una propuesta propia que con el tiempo identificó como “Chavea Sound”.

Su estilo se caracteriza por mezclar el flamenco con géneros como el reguetón, el trap, el hip hop, el reggae, los ritmos latinos y la música electrónica. Esta fusión lo convirtió en uno de los artistas relacionados con el llamado trap gitano y con la evolución del flamenco urbano en España.

Además de su faceta como cantante, Moncho Chavea se ha desempeñado como productor musical y ha trabajado con distintos exponentes de la escena urbana española. También formó parte de proyectos como Chavea Sound, donde coincidió con artistas como Omar Montes y Original Elías, contribuyendo a llevar esta combinación de sonidos a un público más amplio.

A lo largo de su trayectoria, el artista ha lanzado canciones y colaboraciones que han conseguido millones de reproducciones en plataformas digitales. Entre los temas asociados con su carrera destacan “Se Fue”, “Japoní” y “Rakata”, mientras que sus trabajos como productor también han sido una parte importante de su reconocimiento dentro de la música urbana española.

Incursiona Aleks Syntek en el reguetón tras críticas

Aleks Syntek estrena “Masepum”. @syntekoficial

Con el estreno de “Masepum”, Aleks Syntek sorprendió al incursionar en el reguetón después de años de expresar públicamente sus críticas hacia este género. La canción, realizada junto al español Moncho Chavea y RUK-O, combina sonidos de reguetón con elementos del pop y representa un acercamiento a la música urbana que contrasta con algunas de sus declaraciones del pasado.

La polémica alrededor de Syntek y el reguetón comenzó a tomar fuerza en 2017, cuando durante una entrevista con Adela Micha cuestionó las letras y los ritmos de este género. En aquella ocasión hizo una comparación con los “simios”, comentario que generó una fuerte reacción en redes sociales y por el que posteriormente ofreció una disculpa, al reconocer que la forma en que expresó su postura había sido desafortunada.

En 2018, el cantante volvió a generar críticas por sus comentarios sobre la música urbana y continuó manifestando su desacuerdo con algunas de las letras que forman parte del reguetón. En particular, Syntek ha señalado su preocupación por el contenido explícito de ciertas canciones y por la influencia que este tipo de música puede tener en los menores de edad.

La conversación resurgió en septiembre de 2026, cuando Syntek volvió a pronunciarse sobre el reguetón durante una presentación por las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, posteriormente reconoció que también existe una preocupación por el espacio que tienen actualmente el pop y el rock frente al crecimiento de la música urbana, e incluso planteó la posibilidad de colaborar con un artista del género. Días después llegó “Masepum”, convirtiendo aquella idea en una colaboración que marca un nuevo capítulo en su relación con el reguetón.