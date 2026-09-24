¡Banda El Recodo sorprende en Londres! Así sonó el "Corrido de Mazatlán", sobre el Támesis | VIDEO

La Banda El Recodo tiene un lugar importante en la música regional mexicana y es considerada como “La Madre de Todas las Bandas”. Su legado no solo se queda en los escenarios más importantes de México, pues la agrupación liderada por Poncho Lizárraga ha llevado sus canciones a distintas partes del mundo.

En esta ocasión, durante su gira por Europa, no solo hizo cantar y bailar a miles de personas en sus conciertos, también interpretó el “Corrido de Mazatlán” en uno de los lugares más emblemáticos de Londres, después de que una presentación improvisada cerca del Tower Bridge fuera interrumpida por la policía.

Durante su gira por Europa interpretaron el Corrido de Mazatlán en el río Támesis IG: @elrecodooficial

¿Qué pasó con Banda El Recodo en Londres?

Esta vez, los músicos subieron a una embarcación que navegó por el río Támesis, en la capital de Inglaterra, y compartieron imágenes del momento en las redes sociales oficiales de la banda.

Se logró en Londres, EL CORRIDO DE MAZATLÁN 🇲🇽. Nos vemos mañana en Sevilla. ¡iUUU!, escribió la agrupación en su publicación.

En el video se puede observar el paisaje londinense mientras los integrantes interpretan la canción dedicada a la ciudad de origen de Banda El Recodo.

La agrupación se encuentra en Europa como parte de una gira internacional que incluye distintas ciudades del continente. En Londres, ofreció un concierto el pasado 20 de septiembre en KOKO, recinto ubicado en Camden. La presentación aparece registrada para esa fecha.

El Corrido de Mazatlán desde el río Támesis IG: @elrecodooficial

Policía en Londres interrumpe presentación de Banda El Recodo

Durante su estancia en la capital británica, los integrantes decidieron realizar una presentación improvisada en las inmediaciones del Tower Bridge, uno de los sitios más reconocidos de la ciudad.

La escena llamó rápidamente la atención de turistas y personas que transitaban por la zona. Los músicos comenzaron a tocar mientras varias personas se reunían para escuchar y grabar el momento.

Sin embargo, la presentación tuvo que terminar cuando agentes de la policía se acercaron a la agrupación y solicitaron que detuvieran la actuación y se retiraran del lugar. Los integrantes de El Recodo atendieron la indicación y comenzaron a guardar sus instrumentos.

La propia agrupación compartió el episodio en sus redes sociales y explicó que su intención era llevar su música a uno de los lugares emblemáticos de Londres.

Hasta el momento, no existe información pública que confirme que la intervención haya derivado en una multa o en alguna otra sanción para los integrantes. Tampoco se ha confirmado de manera oficial el motivo específico por el que los agentes solicitaron que terminaran la presentación.

Presentación improvisada de El Recodo en las inmediaciones del Tower Bridge IG: @elrecodooficial

Banda El Recodo lleva la música sinaloense por Europa

La visita a Londres forma parte de una gira europea de Banda El Recodo, con presentaciones programadas en distintas ciudades del continente.

El recorrido comenzó el 18 de septiembre en Roma, Italia, y continuó el 19 de septiembre en Dublín, Irlanda. Después de Londres, la agrupación tiene programadas fechas en España, Países Bajos, Alemania y Suiza.

Entre las próximas presentaciones se encuentran:

24 de septiembre: Sevilla, España

25 de septiembre: Valencia, España

26 de septiembre: Madrid, España

27 de septiembre: Ámsterdam, Países Bajos

30 de septiembre: Múnich, Alemania

1 de octubre: Zúrich, Suiza

La presentación de Sevilla está programada para el 24 de septiembre en la Sala Custom. IG: @elrecodooficial

En Londres, además del concierto realizado en KOKO, la agrupación aprovechó su estancia para acercar su música a espacios públicos de la ciudad, aunque no es un hecho aislado.

El episodio londinense también recuerda una situación similar ocurrida en Japón en 2024, cuando integrantes de la agrupación realizaron una presentación improvisada y policías intervinieron para detenerla.

Ahora, en Londres, después de la interrupción cerca del Tower Bridge, El Recodo encontró otro escenario y consiguió hacer sonar el “Corrido de Mazatlán” sobre el Támesis.

Así, la agrupación sinaloense llevó uno de los temas asociados con su tierra natal hasta la capital británica y dejó registrado el momento en video, como parte de su actual recorrido por Europa.