La razón por la que el actor de Atypical, Jack Haven, suplica por trabajo urgente

Jack Haven, conocido por interpretar a Casey Gardner en la serie Atypical de Netflix, recurrió a las redes sociales para solicitar trabajo. El intérprete explicó que atraviesa una situación laboral urgente y necesita conseguir ingresos antes de que termine septiembre.

A través de un video publicado en YouTube, el actor de 32 años pidió ayuda a productores y personas relacionadas con la industria cinematográfica para conseguir una oportunidad laboral que le permita acceder a la cobertura médica de su sindicato.

La publicación comenzó a circular en redes sociales y provocó distintas reacciones. Mientras algunos usuarios cuestionaron la petición, otros expresaron su apoyo y señalaron las dificultades que enfrentan los artistas para acceder a servicios médicos en Estados Unidos.

¿Por qué Jack Haven pidió trabajo en redes sociales?

Jack Haven publicó un video titulado Are You Casting?, en el que explicó que necesitaba conseguir empleo antes de finalizar septiembre para cumplir los requisitos del seguro médico de SAG-AFTRA, el sindicato estadounidense de actores.

El intérprete señaló que debía reunir 4 mil dólares adicionales mediante trabajos en producciones afiliadas al sindicato. La cantidad le permitiría cumplir los requisitos de ingresos necesarios para acceder a la cobertura médica a partir de enero de 2027.

Durante la grabación, Haven explicó que atravesaba una situación de emergencia y estaba dispuesto a aceptar diferentes oportunidades laborales dentro de la industria. Por ello, pidió a sus seguidores compartir el video con personas que pudieran contratarlo.

Para aumentar sus posibilidades de conseguir empleo, el actor mencionó algunas de sus habilidades.

Cantar y bailar en diferentes producciones.

Interpretar personajes utilizando distintos tonos de voz.

Imitar acentos británicos y otros estilos de interpretación.

Participar en proyectos cinematográficos o televisivos.

Haven también proporcionó un correo electrónico para recibir propuestas laborales. Su petición estaba dirigida a producciones vinculadas con SAG-AFTRA, debido a que necesitaba generar ingresos que contaran para los requisitos de su seguro médico.

Jack Haven, actor de Atypical, solicitó trabajo para reunir 4 mil dólares y conservar su seguro médico en Estados Unidos. IG jackhavendaily

¿Por qué el actor de Atypical podría perder su seguro médico?

La situación de Jack Haven está relacionada con las condiciones que establece SAG-AFTRA para acceder a su programa de cobertura médica en Estados Unidos, cuyos beneficios dependen de los ingresos laborales de sus integrantes.

El sindicato exige que los actores alcancen un nivel mínimo de ingresos provenientes de producciones afiliadas durante un periodo determinado. También contempla otras condiciones de elegibilidad, entre ellas acumular una cantidad específica de días de trabajo acreditados.

Esto significa que participar en películas o series reconocidas no garantiza conservar el seguro médico, pues los intérpretes deben continuar acumulando ingresos que cumplan las condiciones establecidas por el programa.

En el caso de Haven, los 4 mil dólares representan la cantidad adicional que necesita conseguir antes de finalizar septiembre. No se trata de la cuota general que deben reunir todos los integrantes del sindicato.

El actor no reveló cuánto dinero tiene ni ofreció detalles sobre sus gastos personales. Su solicitud estuvo centrada en conseguir un contrato que le permitiera cumplir con los requisitos de cobertura para enero de 2027.

Jack Haven, actor de Atypical, pidió trabajo para conseguir 4 mil dólares y mantener su seguro médico. IG jackhavendaily

Jack Haven recibe ofertas de trabajo tras publicar su video

La petición de Jack Haven comenzó a recibir respuestas de seguidores y profesionales de la industria cinematográfica, quienes compartieron el video para ayudarle a encontrar nuevas oportunidades laborales.

Entre los comentarios aparecieron mensajes de personas sorprendidas por las dificultades del intérprete, considerando su participación en producciones conocidas de Netflix y en películas independientes que han recibido atención de la crítica.

Sin embargo, también surgieron críticas de usuarios que cuestionaron su decisión de solicitar empleo mediante redes sociales. Algunos le sugirieron buscar oportunidades fuera de la industria del entretenimiento o contratar un seguro médico privado.

La difusión del video tuvo resultados. El miércoles 23 de septiembre, Haven publicó una nueva grabación para agradecer el apoyo recibido y confirmó que varias personas se habían comunicado para ofrecerle trabajo.

El intérprete expresó su sorpresa por la cantidad de mensajes y propuestas que llegaron después de que su solicitud comenzara a circular en internet. También agradeció a quienes compartieron el video y mostraron interés en ayudarle.

Aunque confirmó que recibió varias ofertas laborales, no detalló cuáles aceptaría ni si ya había conseguido reunir la cantidad necesaria para cumplir los requisitos del seguro médico.

Jack Haven, actor de Atypical, publicó un video para solicitar trabajo y reunir 4 mil dólares para su seguro médico. IG maggiesmithdaily

¿Quién es Jack Haven, actor de Atypical?

Jack Haven es un intérprete estadounidense de 32 años que alcanzó reconocimiento internacional por su participación en Atypical, serie de Netflix que se estrenó en 2017 y terminó en 2021.

Durante sus cuatro temporadas, interpretó a Casey Gardner, la hermana menor de Sam, un adolescente dentro del espectro autista que busca alcanzar una mayor independencia mientras enfrenta distintas situaciones familiares.

Además de su trabajo en televisión, Haven ha participado en diferentes producciones cinematográficas, entre ellas las siguientes.

The Glass Castle , estrenada en 2017.

Bombshell , película de 2019.

Bill & Ted Face the Music , estrenada en 2020.

I Saw the TV Glow , película de 2024.

Teenage Sex and Death at Camp Miasma , producción de 2026.

En enero de 2025, el intérprete anunció que había adoptado públicamente el nombre de Jack Haven. Anteriormente era conocido profesionalmente como Brigette Lundy-Paine.

Haven se identifica como una persona no binaria y había compartido públicamente su identidad de género desde 2019.

Entre sus proyectos recientes se encuentra Teenage Sex and Death at Camp Miasma, dirigida por Jane Schoenbrun, cineasta con quien también trabajó en I Saw the TV Glow.