Altair Jarabo se pronuncia por primera vez sobre la muerte de su hijastra Paloma García

La actriz Altair Jarabo reapareció públicamente este jueves 24 de septiembre y se refirió por primera vez al fallecimiento de Paloma García, hija de su esposo, el empresario Frédéric García.

La joven, de 23 años, murió el pasado 4 de agosto en Suiza luego de ser atropellada mientras se trasladaba en bicicleta. La noticia fue dada a conocer semanas atrás y desde entonces la familia ha mantenido una postura reservada ante la situación.

Ahora, durante un encuentro con medios retomado por El Junket, la protagonista de telenovelas habló brevemente sobre el difícil momento que atraviesan y pidió mantener la situación en privado.

Foto: Instagram Altair Jarabo

¿Qué dijo Altair Jarabo sobre la muerte de su hijastra?

Durante su encuentro con la prensa, Altair Jarabo explicó que actualmente no se siente con ánimo de ofrecer entrevistas, aunque decidió responder algunas preguntas relacionadas con la situación familiar.

La actriz reconoció que ha acompañado a su esposo durante este proceso y agradeció las muestras de empatía que han recibido desde que se conoció la muerte de Paloma.

No tengo ganas de dar entrevistas. Es correcto (que acompañó a su esposo en este complicado momento) y por esa misma razón agradezco enormemente la empatía y el respeto", dijo.

Foto: Mezcalent

¿Cómo enfrenta la familia este momento?

Altair Jarabo dejó claro que la pérdida de Paloma García ha representado un momento especialmente complicado para la familia y pidió que su duelo sea tratado con discreción.

La actriz evitó ofrecer mayores detalles sobre lo ocurrido y señaló que tanto ella como sus seres queridos prefieren mantener ciertos aspectos de la situación en el ámbito privado.

Estamos pasando por un momento sumamente difícil y queremos que sea con discreción", concluyó.

¿Qué se sabe de la muerte de Paloma García?

Paloma García, hija del empresario Frédéric García, falleció a los 23 años tras un accidente ocurrido en Suiza. De acuerdo con los reportes difundidos previamente, la joven viajaba en bicicleta cuando fue atropellada por un automóvil.

El periodista de espectáculos Emilio Morales informó que el fallecimiento ocurrió el pasado 4 de agosto. Desde entonces, la familia ha mantenido un perfil discreto respecto a las circunstancias de la tragedia.

Foto: IG altairjarabo

¿Quién es Altair Jarabo y qué relación tiene con Frédéric García?

Altair Jarabo es una actriz mexicana reconocida por su participación en distintas producciones televisivas, entre ellas "Papás por siempre", "Por amar sin ley", "Vencer el desamor" y "Juego de mentiras".

En el ámbito personal, está casada con el empresario Frédéric García, con quien contrajo matrimonio en 2021. La pareja radica en Suiza.

Meses atrás circularon versiones sobre una supuesta separación entre ambos, información que la propia actriz se encargó de desmentir.

Actualmente, la pareja atraviesa un momento especialmente delicado tras la muerte de Paloma, por lo que Altair Jarabo ha optado por mantener una postura reservada y solicitar respeto ante el proceso que vive su familia.