Treinta años después, inicia el juicio por el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas

. Por Romain Fonsegrives

El juicio contra Duane “Keffe D” Davis, exlíder de una pandilla acusado de orquestar el asesinato de Tupac Shakur, comenzó este lunes en Las Vegas, treinta años después de la muerte del célebre rapero californiano

Las audiencias se iniciaron con la selección de los jurados, un proceso que llevaría varios días. Se extenderán probablemente por un mes.

Es poco probable que los alegatos esclarezcan quién disparó la noche del 7 de septiembre de 1996 contra la leyenda del rap, que visitaba la denominada “Ciudad del Pecado” para asistir a un combate de boxeo de Mike Tyson.

Pero la Fiscalía espera demostrar que Davis, exlíder de los South Side Compton Crips, encargó el asesinato y proporcionó el arma del crimen.

Con 63 años, se arriesga a una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El asesinato sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más famosos de Estados Unidos.

Tupac, una figura central de la rivalidad del rap

Asesinado a los 25 años, “2Pac” era una figura clave de la famosa rivalidad entre las escenas de rap de las costas oeste y este de Estados Unidos.

Conocido por éxitos como California Love y All Eyez on Me, Shakur, hijo de una integrante del partido de izquierda Pantera Negra, pronto se convirtió en el arquetipo del chico malo de California cuando firmó con Death Row Records, con sede en Los Ángeles.

El juicio promete escarbar de nuevo en la guerra de egos entre su sello, fundado por Marion “Suge” Knight, y Bad Boy Records, creado en la costa este por Sean “P. Diddy” Combs.

En este último trabajaba Christopher “The Notorious B.I.G.” Wallace, un rapero asesinado seis meses después de la muerte de Shakur.

Según la acusación:

Death Row Records estaba protegido por Mob Piru, una banda de Los Ángeles de la que Suge era miembro.

estaba protegido por Mob Piru, una banda de Los Ángeles de la que Suge era miembro. Bad Boy Records había contratado para su protección a la organización rival de los South Side Compton Crips, dirigida por Duane Davis.

Después del combate de Mike Tyson en el casino MGM Grand, Suge y Tupac golpearon al sobrino de Davis, Orlando “Baby Lane” Anderson, porque había arrancado un medallón del cuello de uno de los empleados de Death Row.

Según la acusación, el jefe de la pandilla habría organizado entonces una venganza.

Las memorias que reactivaron la investigación

Ante la falta de pruebas, la investigación se estancó durante décadas, antes de reanudarse tras la publicación en 2019 de las memorias de Duane Davis.

En ellas cuenta que iba en el asiento delantero del Cadillac blanco desde el que se dispararon las balas que mataron a Tupac.

También explica que pasó una pistola hacia el asiento trasero, sin decir nunca quién disparó. Todos los ocupantes del vehículo han muerto desde entonces.

Unas declaraciones comprometedoras y coherentes con entrevistas anteriores concedidas a la prensa se volvieron en su contra y llevaron a su detención en septiembre de 2023.

Pero el exlíder de la pandilla ahora niega esas confesiones y se declara no culpable.

“Soy inocente. Nunca he matado a nadie”, aseguró en marzo de 2025 a ABC News, en una entrevista desde la cárcel. “No tienen ninguna prueba contra mí. Ni siquiera pueden situarme en Las Vegas”.

Ahora afirma que se encontraba en Los Ángeles la noche del crimen y que nunca ha leído sus propias memorias, según él noveladas por su coautor por motivos comerciales.

“Él hizo su pequeña investigación y escribió el libro por su cuenta”, dijo.

Antes del juicio, sus abogados intentaron impedir en vano que el libro, así como un interrogatorio policial de 2008 en calidad de testigo, pudieran ser utilizados como pruebas.

El juicio comienza con la selección del jurado

La selección del jurado, que se prevé que dure una semana, marcará el inicio del juicio.

Sea cual sea el veredicto, es poco probable que satisfaga a los cercanos de 2Pac.

En mayo, su hermanastro presentó una demanda civil en la que considera que “todavía hay individuos implicados en el asesinato” que “no han sido responsabilizados por sus crímenes”.

La demanda menciona la reciente miniserie documental Sean Combs: La hora de rendir cuentas, en la que Davis asegura, en un interrogatorio policial, que “P. Diddy”, hoy detenido por delitos ligados a la prostitución, le habría ofrecido un millón de dólares para asesinar a Tupac.