¿Qué pasará con la herencia de Hayden Panettiere? Su exmarido toma medidas legales

El futuro del patrimonio de Hayden Panettiere ya se encuentra en manos de un tribunal de California. Wladimir Klitschko, ex pareja de la actriz y padre de su hija, presentó una solicitud para ser nombrado tutor temporal del patrimonio de Kaya, con el objetivo de proteger los bienes que, de acuerdo con los documentos citados, corresponderían a la menor.

La información fue dada a conocer por TMZ, medio que tuvo acceso a la petición presentada ante la corte. En ella, Klitschko sostiene que es necesario contar con un representante legal que pueda actuar en nombre de Kaya y proteger sus intereses durante el proceso sucesorio.

Foto: Facebook Hayden Panettiere Fans

¿Por qué Wladimir Klitschko acudió ante un tribunal?

Kaya no reside en California, pero tendría derechos sobre los bienes de su madre que están sujetos al proceso de administración testamentaria en ese estado.

Por ello, Klitschko busca obtener la representación legal necesaria para intervenir en los asuntos relacionados con el patrimonio de la actriz y proteger los intereses de su hija.

Según la información publicada, la petición busca que sea designado de manera temporal como tutor del patrimonio de Kaya mientras se determina quién administrará los bienes de Panettiere.

Foto: Facebook Hayden Panettiere Fans

¿Qué ocurrió con las pertenencias de Hayden Panettiere?

Uno de los puntos señalados en los documentos tiene que ver con las pertenencias que permanecían en la vivienda de la actriz.

Klitschko afirma que agentes federales ingresaron al domicilio de Hayden como parte de una investigación y retiraron algunos de sus bienes. Su intención, según la petición, es contar con autoridad para representar el patrimonio y posteriormente solicitar la devolución de esas pertenencias cuando concluya la investigación.

El domicilio de Panettiere ya había sido registrado por agentes de la DEA después de su muerte. Los investigadores buscaban evidencia relacionada con sustancias controladas como parte de la investigación sobre el fallecimiento de la actriz.

¿Qué medidas se tomaron para proteger la casa de la actriz?

En los documentos, Klitschko también hace referencia a las medidas de seguridad que se implementaron alrededor de la propiedad.

Según su versión, Hayden había contratado previamente un servicio de seguridad debido a la preocupación de que una persona hubiera ingresado a su propiedad sin autorización.

Después de su muerte, una empresa habría cambiado las cerraduras de la vivienda. Además, como medida preventiva, se habrían trasladado algunos espacios de almacenamiento que contenían ropa y accesorios utilizados por la actriz durante sus apariciones públicas.

Klitschko argumenta que es necesario contar con una persona autorizada para administrar estos bienes y evitar que puedan ser retirados o utilizados de manera indebida.

Otro de los puntos centrales del proceso es que, Kaya sería la única heredera del patrimonio de su madre.

Foto: Facebook Hayden Panettiere Fans

TMZ había reportado anteriormente que, ante la aparente ausencia de un testamento, las leyes de California determinarían quién tiene derecho a los bienes de la actriz. Su madre, Lesley Vogel, también declaró previamente que esperaba que el patrimonio terminara en manos de su nieta.

Entre los bienes mencionados se encuentra el departamento que Hayden tenía en West Hollywood, además de sus pertenencias personales y otros activos que formen parte de su patrimonio.

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026 a los 36 años en Carolina del Sur. La actriz fue encontrada inconsciente en una vivienda y, posteriormente, las autoridades confirmaron su fallecimiento.

Semanas después, el forense del condado de Greenville determinó que su muerte fue accidental y señaló la presencia de fentanilo y otras sustancias en su organismo.

Por ahora, la solicitud presentada por Wladimir Klitschko deberá seguir su curso ante el tribunal, mientras continúa el proceso relacionado con el patrimonio que la actriz dejó a su hija.