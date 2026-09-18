Funeral de Hayden Panettiere: su madre y Brian Hickerson no fueron invitados

La familia de Hayden Panettiere se prepara para despedir a la actriz este fin de semana en una ceremonia privada en Malibú, California. Sin embargo, no todos sus seres cercanos estarán presentes. De acuerdo con información publicada por TMZ, su madre, Lesley Vogel, y Brian Hickerson, quien mantuvo una relación con Hayden, no fueron invitados a la celebración de vida.

La reunión está prevista para este sábado en una iglesia de Malibú y se espera que alrededor de 150 personas acudan para recordar a la protagonista de Nashville y Heroes. Entre los asistentes estará su padre, Skip Panettiere, además de familiares, amigos cercanos y algunas figuras de Hollywood.

¿Quiénes quedaron fuera del funeral de Hayden Panettiere?

Según fuentes familiares citadas por TMZ, Brian Hickerson y su hermano Zach Hickerson no recibieron invitación, al igual que Lesley Vogel. La información se dio a conocer este viernes, después de que inicialmente no estaba claro si la madre de Hayden y Brian acudirían a la ceremonia.

La relación entre Hayden y su madre había atravesado momentos complicados durante los últimos años de vida de la actriz. Sus padres, Lesley Vogel y Alan "Skip" Panettiere, se separaron en 2008 y finalizaron su divorcio en 2016.

Hayden Panettiere Foto: IMDb

En el caso de Brian, TMZ informó posteriormente que tanto él como Zach entienden que no fueron incluidos en la lista de invitados y no están buscando confrontar a los organizadores. Fuentes cercanas a los hermanos señalaron que ambos esperan que la ceremonia sea una forma de recordar la vida y el legado de Hayden.

Así será la despedida de la actriz

La celebración de vida tendrá lugar en una iglesia ubicada en Malibú. La elección del sitio también tendría un significado especial para la familia, ya que, de acuerdo con fuentes citadas por TMZ, Hayden Panettiere tenía un cariño especial por el océano y las ballenas.

La intención, según el reporte, es que familiares, amigos y personas que trabajaron con la actriz puedan reunirse para recordarla, más allá de las dificultades que enfrentó durante los últimos años.

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, después de ser encontrada inconsciente en un Airbnb de Greenville, Carolina del Sur. La causa oficial de muerte todavía no ha sido confirmada. La autopsia, según TMZ, no encontró señales de traumatismo que hubieran contribuido a su fallecimiento.

Muerte de Hayden Panettiere. @haydenpanettiere

En paralelo, la muerte de la actriz continúa bajo investigación. Fuentes policiales citadas por TMZ sostienen que Hayden pudo haber muerto después de ingerir una pastilla de oxicodona del mercado negro que habría estado adulterada con fentanilo. El reporte también señala que la DEA registró su vivienda en Los Ángeles y que los investigadores revisan mensajes relacionados con un presunto proveedor de drogas. Estas versiones forman parte de la investigación y no constituyen todavía una causa oficial de muerte.

Mientras la investigación continúa, familiares y amigos se reunirán este sábado en Malibú para recordar a Hayden Panettiere y despedir a una actriz que desde muy joven construyó una carrera en Hollywood.