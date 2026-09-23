"De color púrpura": revelan cómo encontraron el cuerpo de Hayden Panettiere en su apartamento

Nuevos detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere salieron a la luz luego de que se conociera el informe de la Oficina del Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur. El documento describe cómo fue encontrada la actriz de 36 años en el apartamento donde se estaba hospedando.

De acuerdo con el reporte, Panettiere fue localizada inconsciente, sentada boca abajo y con el cuerpo descrito como "de color púrpura" sobre un sofá cama. El hallazgo ocurrió el 16 de agosto, cuando uno de sus acompañantes acudió a despertarla para ir a almorzar.

El informe también aporta nuevos datos sobre lo que ocurrió en los minutos posteriores y sobre las sustancias que fueron encontradas tanto en el lugar como en las pertenencias de la actriz.

Brian Hickerson intentó reanimarla

El documento identifica a Brian Hickerson únicamente como "el novio de la fallecida" y a su hermano, Zach Hickerson, como la otra persona que estaba en el apartamento. Un reporte policial confirmó posteriormente que ambos se encontraban ahí cuando se declaró la muerte de Panettiere.

Según el relato incluido en los documentos, Hickerson acudió a despertar a Hayden para salir a comer y fue entonces cuando la encontró sin respuesta.

Intentó ayudarla administrándole Narcan en dos ocasiones, un medicamento utilizado para revertir una sobredosis por opioides. También aseguró que no sabía que ella hubiera consumido drogas ese día ni el anterior.

Hickerson acudió a despertar a Hayden para salir a comer Image Press Agency

Los hermanos llamaron al 911 y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban a los servicios de emergencia.

Hickerson declaró además que Hayden había tenido problemas previos con las drogas y que en otra ocasión ya había tenido que administrarle Narcan. De acuerdo con el informe, la actriz había estado en un centro de rehabilitación en Malibú, California, hasta unas semanas antes de su muerte.

La noche anterior al fallecimiento, Panettiere y Hickerson habían viajado desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur. La actriz habría llegado a Greenville con la intención de celebrar su cumpleaños número 37, que habría sido el 21 de agosto.

Fentanilo y otras sustancias fueron encontradas

El informe forense señala que la muerte de Hayden Panettiere fue causada por los efectos tóxicos del fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La manera de muerte fue determinada como accidental. La autopsia tampoco encontró lesiones que hubieran contribuido al fallecimiento.

La policía encontró dentro de la maleta de la actriz una bolsa transparente con una sustancia blanca en polvo. También localizó un popote cortado con residuos dentro de un neceser de maquillaje.

Además, en un frasco que estaba etiquetado como Adderall había pastillas azules que, según el reporte, parecían estar prensadas. Tanto las pastillas como el polvo dieron positivo a fentanilo.

La investigación sobre su muerte no ha terminado. Image Press Agency

También se encontró en el refrigerador una pequeña lonchera con varios viales de vidrio y jeringas, aunque el documento no precisa qué contenían esos frascos.

La investigación no ha terminado. Aunque el forense determinó que la muerte fue accidental, la policía de Greenville informó que su investigación continúa abierta. Además, autoridades federales investigan el origen del fentanilo involucrado en el caso.

La madre de Hayden, Lesley Vogel, también reaccionó a la conclusión de las autoridades y cuestionó que el hecho de que la muerte haya sido considerada accidental elimine la responsabilidad de quien pudo haberle proporcionado la sustancia.

La actriz, conocida por sus papeles en "Heroes" y "Nashville", había hablado públicamente en sus memorias sobre sus problemas de adicción y depresión posparto. Su muerte ocurrió apenas unas semanas después de haber salido de rehabilitación.