Naim Darrechi se disculpa tras señalamientos de acoso hacia la mamá de Abelito

La fiesta de cumpleaños de Abelito terminó en medio de una polémica, luego de que algunos videos del festejo comenzaran a circular en redes sociales y generaran críticas hacia Naim Darrechi por su comportamiento mientras bailaba con la mamá del actor, Cristina Romero Álvarez, conocida como doña Cristi.

El influencer español reconoció que su manera de acercarse a ella no fue apropiada y decidió ofrecer una disculpa pública tanto a la familia de Abelito como a la propia señora Cristina.

Foto: Mezcalent

¿Qué ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de Abelito?

El pasado fin de semana, Abelito celebró sus 27 años con una fiesta realizada en un conocido club nocturno de la Ciudad de México, donde se reunieron figuras del entretenimiento y creadores de contenido.

Entre los asistentes estuvo Naim Darrechi, quien posteriormente explicó que no había recibido una invitación directamente y que acudió al festejo como acompañante de Agustín Fernández.

Captura de X

Durante la celebración, comenzaron a difundirse videos en redes sociales en los que se observa al influencer bailando con la mamá de Abelito. Las imágenes provocaron cuestionamientos y críticas por la manera en que ocurrió el acercamiento.

Darrechi reconoció posteriormente que su comportamiento fue irrespetuoso y aseguró que desconocía que la mujer con quien estaba bailando fuera la madre de Abelito.

¿Qué dijo Naim Darrechi sobre lo ocurrido?

Tras la controversia, el creador de contenido habló durante una transmisión en vivo en Kick y reconoció que se había excedido con su manera de bailar.

Hay algo que a mí no me gustarían que me hicieran. Una mamá es lo más valioso que tenemos y lo que más hay que respetar. Ayer cometí el error de bailarle a la mamá de Abelito sin saber que era la mamá de Abelito, muy pegado muy irrespetuoso. No fue algo que estuvo bien, me disculpo tanto con la familia como con Abelito, de verdad que no lo sabía”, dijo Darrechi durante una transmisión en vivo en Kick.

Más tarde, el influencer también compartió una disculpa a través de Instagram, en la que reconoció que tomó demasiada confianza y que debía hacerse responsable de sus acciones.

Instagram

Quiero pedir disculpas por lo que pasó ayer, especialmente a la señora con la que bailé y a Abelito, su hijo. Me pasé de confianza y no medí cómo estaba actuando. Quienes me conocen saben que suelo ser cariñoso y bromista, pero entiendo que eso no me da derecho a tomarme ciertas libertades. No hubo intención de faltarle al respeto, pero también tengo que hacerme responsable de mis formas".

Agustín Fernández también ofreció disculpas

En medio de la conversación que generaron los videos, usuarios también señalaron que Agustín Fernández aparece bailando con la mamá de Abelito durante el festejo.

Ante ello, el influencer publicó un mensaje dirigido a Cristina Romero Álvarez, Abelito y el resto de su familia, en el que reconoció que algunos de sus comentarios durante una transmisión no fueron apropiados.

Ante los lamentables hechos y las faltas de respeto que vivió la señora Cristina Romero Álvarez, madre de nuestro querido Abelito, quiero expresar públicamente mis disculpas a ella, a su hijo y a toda su familia. Durante una transmisión realizada en una importante plataforma, hice algunos comentarios que considero incorrectos y que hoy reconozco que no fueron apropiados. Lamento sinceramente haberlos realizado, especialmente ante una situación que, como ser humano, repruebo", dijo.

Agustín Fernández señaló que el video difundido en redes permite observar el contexto del momento en que bailó con Cristina. Sin embargo, reconoció que alguna de sus acciones pudo haberle causado incomodidad y ofreció una disculpa, al tiempo que aseguró que nunca tuvo la intención de faltarle al respeto.

Finalmente, Agustín Fernández ofreció una disculpa pública a Cristina Romero Álvarez, Abelito y toda su familia por la situación.

Foto: Instagram agus.fernandezr

¿Qué pasó entre Naim Darrechi y Aarón Mercury?

La polémica no fue el único momento que colocó a Naim Darrechi en el centro de la conversación, pues durante el mismo festejo también protagonizó un enfrentamiento con Aarón Mercury.

Al hablar sobre la pelea, el influencer explicó que reaccionó después de que, según su versión, se burlaran de él. Darrechi señaló que no considera necesario disculparse por ese altercado, pues aseguró que no se arrepiente de lo sucedido.